Разбита колонна российских оккупантов в районе Старого Салтова Харьковской области. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
В сети появилась видеозапись, на которой зафиксирована разбитая колонна российских оккупантов в районе Старого Салтова в Харьковской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео не менее 32 единиц техники.
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+62 Georg Lotar Georg Lotar
показать весь комментарий15.03.2022 14:56
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показать весь комментарий15.03.2022 15:03
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Редко встречались V - єто овцейобьі.
Дорогу в рай искали долго...
Не нашли!
2) Метал обгорівший.
ехали - да не доехали , так держать
Скільки там посмаженних орків "погорільців" - чи 100, чи 200 -- невідомо !
Слава Україні !
А вдоль дороги - мертвые с косами стоят. И тишина.
Ну вот, бог не Тимошка, видит немножко!
Вот так, встала утром, куча дел, куча проблем, муторно на душе.... Потом открыла Цензор.нет, просмотрела этот ролик- и настроение СУПЕР на весь день!!! Спасибо Вам!