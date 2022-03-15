Разбита колонна российских оккупантов в районе Старого Салтова Харьковской области. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой зафиксирована разбитая колонна российских оккупантов в районе Старого Салтова в Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео не менее 32 единиц техники.

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