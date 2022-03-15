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Разбита колонна российских оккупантов в районе Старого Салтова Харьковской области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В сети появилась видеозапись, на которой зафиксирована разбитая колонна российских оккупантов в районе Старого Салтова в Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео не менее 32 единиц техники.

Смотрите также: За 20 дней битв зафиксировано в сети интернет 1 292 единицы уничтоженной и захваченной техники ВС РФ, - Бутусов. ФОТО
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Топ комментарии
+62
Трупами ворон кормят!
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15.03.2022 14:56
+58
У кадирівців на емблемі зображена овечка із стриженим задом.
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15.03.2022 15:02
+44
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15.03.2022 15:03
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Правила форума Совет форумчан
Z - южная группировка с крыма, что они делают возле Харькова
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15.03.2022 14:54 Ответить
Трупами ворон кормят!
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15.03.2022 14:56 Ответить
Дохнут
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15.03.2022 14:57 Ответить
Перебрасывают на восточный фронт, ибо восточный округ армии рф там ***********
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15.03.2022 14:57 Ответить
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15.03.2022 15:00 Ответить
У кадирівців на емблемі зображена овечка із стриженим задом.
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15.03.2022 15:02 Ответить
и подпись: "каДырка"
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15.03.2022 15:59 Ответить
кадЫрка на бутЫлке, анус свой расширяет
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15.03.2022 16:36 Ответить
Єто неверно. Основная группировка направленная на Харьков и Киев имеет маркировку Z. Сожженной техники и пруфов полно.
Редко встречались V - єто овцейобьі.
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15.03.2022 15:00 Ответить
С Крыма z в рамке
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15.03.2022 15:00 Ответить
Не в рамке, а в гробу
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15.03.2022 15:51 Ответить
То не норки, то дирки )) То не рамки, то гробіки ))
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15.03.2022 18:11 Ответить
Заблудились и найхх...
Дорогу в рай искали долго...
Не нашли!
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15.03.2022 15:06 Ответить
перебросили войска, ну точнее попытались, впрочем этих Z под Харьковом и раньше хватало.
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15.03.2022 15:06 Ответить
Вот порадовали. Побольше таких видео -- не стесняемся херачим падлюк. Чем больше убьем тем быстрее прозреют -- твари ********** !!!
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15.03.2022 15:55 Ответить
О, это новенький хлам, крымских пидоров *********. Закономерный итог предателей.
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15.03.2022 14:56 Ответить
да думаю это уже не сегодня, обратите внимание на метал, уже сильно в ржавчине
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15.03.2022 15:02 Ответить
1) Техніка стара.
2) Метал обгорівший.
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15.03.2022 15:04 Ответить
Обгоревшая техника при текущей погоде берется ржавчиной за сутки - ночью вьіпадает конденсат и утром уже все ржавое.
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15.03.2022 15:04 Ответить
Это бот - работа ************* у него - кричать всегда - " эта фейка!"...
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15.03.2022 15:08 Ответить
это обгоревшие, может и не сегодня, но сразу же никто не поедет рассматривать "орочий помет"
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15.03.2022 15:05 Ответить
скоріше за все частину колони вже показували. Було цікаво побачити її усю
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15.03.2022 15:27 Ответить
Сгоревшая техника сразу становится ржавой. И понятно, что несколько дней, потому, что не дымит. Но видео новое, не заезженное.
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15.03.2022 15:22 Ответить
это действие огня
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15.03.2022 16:05 Ответить
Если не ошибаюсь, это где-то 5 или 6 марта. Но все равно приятно смотреть.
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15.03.2022 18:26 Ответить
Сгоревшая техника очень бистро ржавеет, буквально за пару суток.
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17.03.2022 06:51 Ответить
СЛАВА ВОЇНАМ-ГЕРОЯМ!!! СМЕРТЬ КАЦАПАМ
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15.03.2022 14:56 Ответить
Жесть!
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15.03.2022 14:57 Ответить
металобрухт
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15.03.2022 15:03 Ответить
+ фарш, свіжозаморожений
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15.03.2022 18:13 Ответить
Круто! Слава нашим воїнам- захисникам!
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15.03.2022 14:58 Ответить
рашисти їхали зачищати Харків від цивільних, але щось пішло не так
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15.03.2022 14:58 Ответить
Чому кримський міст не пошкоджений.
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15.03.2022 14:59 Ответить
Тому що ти до сих пір не замінував його. Досить чекати, просто зроби це.
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15.03.2022 15:02 Ответить
Спроси у зелёных ,заморозивших в 2019 году разработку ракет ,которые могли бы это сделать сейчас
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15.03.2022 15:11 Ответить
Може, я і не великий поціновувач пейзажів, але цей зворушив моє серце своєю красою.
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15.03.2022 15:00 Ответить
Колони вже не ті, бронетехніки все менше.
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15.03.2022 15:01 Ответить
Вантажівки пригодяться прямо зараз, в будь якій ситуації є свої плюси.
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15.03.2022 15:03 Ответить
буков , судя по технике мусора ихние , пехота на таких не ездит , урон в живой силе норм
ехали - да не доехали , так держать
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15.03.2022 15:18 Ответить
Танки и самоходки бросают, потому что вот такие колонны не доходят - с топливом и боеприпасами.
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15.03.2022 15:20 Ответить
Якщо я не помилився то с захисту один бтр, зпрк Тункуска і пару тигрів.
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15.03.2022 18:16 Ответить
нормально кацев нашинковали
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15.03.2022 15:02 Ответить
Газельки, гражданские зилы...мнда...
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15.03.2022 15:02 Ответить
вторая армия мира х..ле
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15.03.2022 15:10 Ответить
Гражданские... газельки.... хлеб везли голодным украинцам.... а они так неприветливо встретили.
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15.03.2022 15:10 Ответить
Но таки довезли)
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15.03.2022 15:32 Ответить
Як на мене дуже файно привітали ))
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15.03.2022 18:16 Ответить
Нехай би таке показали по ракінських фед каналах...от би було пабєдобєсіє
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15.03.2022 15:02 Ответить
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15.03.2022 15:03 Ответить
Браво ! Яке прекрасне кіно. Пропоную на Оскар.
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15.03.2022 15:03 Ответить
Краще не Оскар, а в програму Поле чудєс.
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15.03.2022 16:59 Ответить
а можна ще раз перегляну відео...око пря милується
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15.03.2022 15:06 Ответить
Я нарахував 30 одиниць тільки утілізованної техніки .

Скільки там посмаженних орків "погорільців" - чи 100, чи 200 -- невідомо !

Слава Україні !
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15.03.2022 15:06 Ответить
хороший шашлык
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15.03.2022 15:06 Ответить
Прелесть!Бальзам на раны!
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15.03.2022 15:06 Ответить
"Жесть жжестьяйшая пережжжестьжяйшая..." Да это просто кацапский металлолом с кацапскими вонючими трупами. Всё нормально.
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15.03.2022 15:13 Ответить
счас на раше флешмоб - все эту Z на всем рисуют и брошки и ленты и значки и символы повсюду и люди выстраиваются, короче, повальное зета-бесие..., где там наши Анонимусы, покажите населению параши этот чудесный фильм по всем каналам и включите им хорошую украинскую песню...
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15.03.2022 15:14 Ответить
они б еще SS- нарисовали-что б уже от гитлеровцев вообще не отличаться
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15.03.2022 15:30 Ответить
они гораздо хуже, поэтому должны отличаться
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15.03.2022 15:50 Ответить
оху**еть кричали гости
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15.03.2022 15:21 Ответить
я нарахував 33, білі цивільні не враховував. дохлих свинособак порахуватии немає можливості.
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15.03.2022 15:24 Ответить
И тишина
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15.03.2022 15:24 Ответить
Да, как у классика.
А вдоль дороги - мертвые с косами стоят. И тишина.
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15.03.2022 15:58 Ответить
душа поёт
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15.03.2022 15:25 Ответить
Нормуль дохлятинки
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15.03.2022 15:27 Ответить
смiливi жiнкi
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15.03.2022 15:35 Ответить
СпілбЄрґ, прєкраті снімать ролікі!
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15.03.2022 15:37 Ответить
Справжня Українська тендітна жіночка! Мокалятина з ким ви зібралися "воювати", в Україні ви можете тільки подихати та перетворюватись на гній!
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15.03.2022 15:37 Ответить
Дуже гарний коментар нашої жінки, чи дівчини...
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15.03.2022 15:39 Ответить
А кто помнит что свинособаки говорили когда их колонны пхнули в Ростове в сторону нашей границы? на хохлов, мочите их, наши молодцы и т.д...
Ну вот, бог не Тимошка, видит немножко!
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15.03.2022 15:42 Ответить
Як бальзам!
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15.03.2022 15:43 Ответить
Красота! Эта колонна шла по Белоруси два-три дня назад, есть видео
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15.03.2022 15:50 Ответить
Руссо туристо
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15.03.2022 15:54 Ответить
Дорога похоже отремонтирована зелеными.
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15.03.2022 15:58 Ответить
НИЧЕ так не радует как шашлык из Zомби.
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15.03.2022 16:04 Ответить
Це ото та херойська армія що , за інформацією касапів, "окружила і заняла " Харківську область.
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15.03.2022 16:16 Ответить
А ви звернули увагу, що медичний транспорт не обстріляний? Всю колонну спалили, а медиків - ні
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15.03.2022 16:31 Ответить
Бо ми не варвари.
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15.03.2022 18:20 Ответить
Отож... я саме про це
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15.03.2022 21:18 Ответить
По долінам і по вгорьям пошла дівізія Zombie нах#й прямо в АД!!
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15.03.2022 16:46 Ответить
Класс, класс. ********* кацарской *******. Слава Украине, слава нации, ***** ******** **********.
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15.03.2022 16:52 Ответить
Боже, как приятно смотреть такие ролики, особенно с аудио сопровождением! Рассеяне, ПТХ, фсб.... вот, голос за кадром- это и есть отношение обычных( т.е.100%) украинцев к вам, к "братскому" народу. Это наше "хлеб с солью". "профессор Плейшнер,- вы ошиблись адресом".

Вот так, встала утром, куча дел, куча проблем, муторно на душе.... Потом открыла Цензор.нет, просмотрела этот ролик- и настроение СУПЕР на весь день!!! Спасибо Вам!
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15.03.2022 17:06 Ответить
Слава ЗСУ!
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15.03.2022 17:11 Ответить
Яка красива природа по весні в Україні ))
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15.03.2022 18:09 Ответить
КТО УМЕЕТ - распространяйте это видео в Расии!
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17.03.2022 09:36 Ответить
 
 