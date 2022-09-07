Мы здесь не нужны, зачем мы вообще приехали, - взятый "Азовом" в плен оккупант. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Военные полка "Азов" взяли в плен одного из оккупантов. В разговоре тот жалеет и призывает россиян сложить оружие, потому что люди в Украине сами разберутся.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал полка "Азов".
Взятый в плен защитниками Мариуполя – сержант, старший оператор взвода противотанкового 810 батальона морской пехоты РФ. Рассказывает, что не хотел ехать. За отказ – до 10 лет заключения. Вместе с ним приехало 700-800 военнослужащих России. Около половины "АЗОВ" уже ликвидировал.
"Знаю случаи, когда местные сами отравляли нас", - добавил пленный.
Топ комментарии
+33 MAKAROV ddf66d11
показать весь комментарий15.03.2022 15:03
+25 Sashko Pavliuk
показать весь комментарий15.03.2022 15:02
+23 Совестно за Брата
показать весь комментарий15.03.2022 15:01
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Пожалуйста, подождите...
хоча у них суйпайки пригодні до 2015 року, та броня з картону для яєць...
мозок, напевно "із того жє матєріала"
хача суйпайки також норм, якщо з 2015 року)
Але це неважливо.
и па телефону мамє позвонить
самьіе удачливіє или трусливьіє или умньіє
Кацап у полоні: "Мама, ми здєсь акупанти, нам сказалі, што ета спєцапірация... Здєсь на... В Украінє харошиє люді... Нас даже нє б'ют."
Стріляйте їх до бісової матері.
А чого їдете і їдете?
А я, наприклад, чітко уявляю цього дегенерата зі зброєю, який розстрілює людей, відрубує руку з тату тризуба, катує полоненого, грабує квартиру, дзвонить і бахвалиться своїй самиці, що прикопав кількох мирних і пришле їй вкрадений блендер ...
'білі й пухнсті'
Мордор
Відпусти,й знов вбиватиме
@Rigsector
·
7 ч
Знаю пример русофобии в Германии. Уволили женщину за то, что она русская. Но это по её словам. По словам прекратившей пользоваться её услугами немки причиной стал прямой ответ этой русской «Да, я поддерживаю то, что делает Путин в Украине».
диктатор страны-террориста мог «слететь с катушек» из-за медицинских препаратов
13.03.2022
© Getty Images/Global Images Ukraine
Источники в разведке утверждают, что рассенский диктатор владимир путин страдает мозговым расстройством, вызванным деменцией, болезнью Паркинсона или «стероидной яростью», возникшей в результате лечения рака стероидами.
Ссылаясь на источники, близкие к кремлю, высокопоставленные чиновники разведывательного альянса «Пять глаз», в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и Соединенные Штаты, считают, что существует физиологическое объяснение решения российского президента вторгнуться в Украина, сообщает Gazeta.ua со ссылкой на Daily Mail.
Разведывательное сообщество делится растущим числом сообщений о «все более беспорядочном поведении» путина в сочетании с раздутой внешностью на недавних кадрах и абсурдной дистанцией, которую он упорно держит с посетителями кремля.
«За последние пять лет или около того, в его принятии решений произошли заметные изменения. Окружающие видят заметные изменения в убедительности и ясности того, что он говорит, и в том, как он воспринимает мир вокруг нас».
Источник сказал, что эта неспособность ясно мыслить усугублялась отсутствием «петли отрицательной обратной связи», поскольку российский лидер «просто не был информирован» об элементах неудач во время вторжения.
Разведка, которую, как считается, передало высокопоставленным британским политическим деятелям, предполагает, что путин перенес психологическое ухудшение, вызванное физиологическими факторами.
Они выдвигают теории о том, что путин или страдает заболеванием мозга, например, болезнью Паркинсона или более общей формой деменции, или что у него рак, и лечение, которое он получает, изменило его душевное равновесие.
Последняя теория, которую британская разведка считает правдивой, состоит в том, что ухудшение психического состояния является следствием так называемой «стероидной ярости», вызванной длительным употреблением стероидов.
Источники ссылаются на решение путина физически изолировать себя от гостей как признак страха перед «сопутствующими заболеваниями» - другими серьезными заболеваниями, которые могут увеличить риск смерти, или использованием лекарств, которые угнетают иммунную систему, делая его уязвимым для инфекции.
Когда путин встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в прошлом месяце, Макрон был вынужден сесть на другом конце длинного стола, тогда как многие из входивших в его присутствие были вынуждены две недели отсидеть карантин в отеле.
Getty Images/Global Images Ukraine
В последнее время у российского президента заметно увеличилось опухание лица и шеи, что может оказаться побочным эффектом стероидов, наряду с «изменениями настроения и поведения».
После встречи с Макроном также цитировали французского чиновника, который сказал, что путин «не тот», что когда господин Макрон встречался с ним двумя годами раньше, в некоторых отношениях «с ума сошел».