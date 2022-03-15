Зеленский выступил на Joint Expeditionary Force: Мы делаем все, чтобы получить самолеты, противовоздушную оборону. ВИДЕО

Президент Украины выступил на Joint Expeditionary Force

Видео выступления Зеленский опубликовал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Выступил на Joint Expeditionary Force, где еще раз подчеркнул: мы предложили путь. Путь для того, чтобы Украина могла защитить свое небо и своих людей самостоятельно. Я хотел бы, чтобы все услышали это, особенно те страны, которые имеют границы с Россией . И мы делаем все, чтобы получить самолеты. Чтобы получить противовоздушную оборону", - заметил президент.

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