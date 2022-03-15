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Артиллерия 58-й бригады уничтожила 5 "Градов" российских оккупантов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Артиллерия отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского уничтожила военную технику российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады в фейсбуке.
"Артиллерия Выговцев пожелала доброе утро нашим запоребрковым соседям. Как результат - минус 5 вражеских БМ-21 "Градов" и транспортно-заряжающих машин", - говорится в сообщении.
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+59 sasha kozakova
показать весь комментарий15.03.2022 15:45
+55 Перехватчик
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показать весь комментарий15.03.2022 15:46
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Смерть окупантам!
@dvizh_platysh
13 мар.
Кадыров едет на Киев Ожидание: все бегут в страхе, заходит спокойно в Киев за головой Зеленского.
Реальность: вся Украина объявляет сафари на рыжую обезьяну которая прячется в подвалах.
Скоро буде "Доброї пори доби, ми з України"
✔️У Києві фіксуються випадки, коли під виглядом надання благодійної допомоги невстановлені особи збирають паспортні та контактні дані осіб соціально незахищених категорій.
👮🏻У випадках, коли підозрілі особи намагаються отримати ваші особисті та контактні дані, запитуйте статутну документацію благодійних організацій, які вони нібито представляють, а також повідомляйте про такі факти поліцію.
❕Наголошуємо, що органи соціального захисту населення не збирають особисті дані осіб, які належать до соціально незахищених верств населення. У той же час, лише органи соцзахисту можуть уточнювати дані тих осіб, які вже під час війни опинилися у складних життєвих обставинах. Це робиться винятково, аби визначити відповідну категорію для надання допомоги.
✔️Волонтерські та благодійні організації, які співпрацюють з міською владою, не займаються збором даних - усю необхідну для їхньої роботи інформацію вони отримують від органів соціального захисту. https://t.me/KyivCityOfficial/2607
Нищимо ворога, нарощуємо чорнозем, браття!
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Слава нації
Смерть москалям
https://www.dialog.ua/war/248118_1647352180