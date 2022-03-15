РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4940 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
44 408 21
война (46961) 58 отдельная мотопехотная бригада (100) ВСУ (5164)

Артиллерия 58-й бригады уничтожила 5 "Градов" российских оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Артиллерия отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского уничтожила военную технику российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады в фейсбуке.

"Артиллерия Выговцев пожелала доброе утро нашим запоребрковым соседям. Как результат - минус 5 вражеских БМ-21 "Градов" и транспортно-заряжающих машин", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 58 отдельная мотопехотная бригада уничтожила очередную колонну оккупантов. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+59
Слава ЗСУ!!! Героям Слава!!!💛💙💛💙💛
показать весь комментарий
15.03.2022 15:45
+55
Андрей Платыш

@dvizh_platysh

13 мар.

Кадыров едет на Киев Ожидание: все бегут в страхе, заходит спокойно в Киев за головой Зеленского.
Реальность: вся Украина объявляет сафари на рыжую обезьяну которая прячется в подвалах.
показать весь комментарий
15.03.2022 15:46
+36
Браво хлопці
Смерть окупантам!
показать весь комментарий
15.03.2022 15:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава ЗСУ!!! Героям Слава!!!💛💙💛💙💛
показать весь комментарий
15.03.2022 15:45 Ответить
Браво хлопці
Смерть окупантам!
показать весь комментарий
15.03.2022 15:46 Ответить
Смерть смердючим кацапам ! Слава Соборній Україні ! 🇺🇦✊🇺🇦✊🇺🇦👍
показать весь комментарий
15.03.2022 15:46 Ответить
Андрей Платыш

@dvizh_platysh

13 мар.

Кадыров едет на Киев Ожидание: все бегут в страхе, заходит спокойно в Киев за головой Зеленского.
Реальность: вся Украина объявляет сафари на рыжую обезьяну которая прячется в подвалах.
показать весь комментарий
15.03.2022 15:46 Ответить
Вообще попытка накачать бойцов пропагандонами очень смешная.
показать весь комментарий
15.03.2022 15:48 Ответить
Пожалуй это лучшая оценка с ситуацией вокруг приезда Кадырова...
показать весь комментарий
15.03.2022 16:34 Ответить
За него уже дают дом под Киевом с участком, дают 5 миллионов баксов, может что-то ещё не назвал, то напишите...
показать весь комментарий
15.03.2022 16:37 Ответить
показать весь комментарий
15.03.2022 16:53 Ответить
Було "Доброго вечора, ми з України". А тепер і "Доброго ранку, ми з України".
Скоро буде "Доброї пори доби, ми з України"
показать весь комментарий
15.03.2022 15:49 Ответить
Добра, ми з України ))
показать весь комментарий
15.03.2022 17:31 Ответить
Киян закликають бути пильними та не передавати паспортні та контактні дані підозрілим особам чи організаціям, які нібито пропонують благодійну допомогу

✔️У Києві фіксуються випадки, коли під виглядом надання благодійної допомоги невстановлені особи збирають паспортні та контактні дані осіб соціально незахищених категорій.

👮🏻У випадках, коли підозрілі особи намагаються отримати ваші особисті та контактні дані, запитуйте статутну документацію благодійних організацій, які вони нібито представляють, а також повідомляйте про такі факти поліцію.

❕Наголошуємо, що органи соціального захисту населення не збирають особисті дані осіб, які належать до соціально незахищених верств населення. У той же час, лише органи соцзахисту можуть уточнювати дані тих осіб, які вже під час війни опинилися у складних життєвих обставинах. Це робиться винятково, аби визначити відповідну категорію для надання допомоги.

✔️Волонтерські та благодійні організації, які співпрацюють з міською владою, не займаються збором даних - усю необхідну для їхньої роботи інформацію вони отримують від органів соціального захисту. https://t.me/KyivCityOfficial/2607
показать весь комментарий
15.03.2022 15:50 Ответить
зараз тільки дибіл буде роздавать паспотрні дані
показать весь комментарий
15.03.2022 16:05 Ответить
Ну что-же ,ЗАМЕЧАТЕЛЬНО ..
показать весь комментарий
15.03.2022 15:51 Ответить
Гарна компоновка новини - рахується тільки знищена техніка, а кількість супутньго м'яса до уваги не береться у зв'язку з малозначущістю і надлишковою кількістю))
Нищимо ворога, нарощуємо чорнозем, браття!
показать весь комментарий
15.03.2022 15:53 Ответить
лучшие переговоры
показать весь комментарий
15.03.2022 15:54 Ответить
А так таки-так !!! !!!
показать весь комментарий
15.03.2022 15:59 Ответить
Палала вата..Палала.
..
Слава нації
Смерть москалям
показать весь комментарий
15.03.2022 15:57 Ответить
Нажаль, відео не відповідає дійсності, або потребує додаткових пояснень. Координати на відео далеко за межами України.
показать весь комментарий
15.03.2022 16:19 Ответить
Вот еще один шедевр от наших защитников, от ВСУ. Спасибо, ребята !!!
https://www.dialog.ua/war/248118_1647352180
показать весь комментарий
15.03.2022 16:31 Ответить
По перше, це просто красиво ))
показать весь комментарий
15.03.2022 17:32 Ответить
 
 