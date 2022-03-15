Муфтий Исмагилов призвал мусульман мира не становиться наемниками России против Украины. ВИДЕО

Муфтий Духовного управления мусульман "УММА" Саид Исмагилов в видеообращении призвал мусульман мира не становиться частью путинского замысла уничтожения Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, обращение он изложил в Фейсбуке.

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"Нам стало известно, что преступный российский путинский режим желает вербовать наемников из разных стран, чтобы использовать их в войне против Украины. Я призываю мусульман всего мира не становиться на сторону преступника, агрессора, нападающего, не становиться на сторону напавшей и убивающей России, которая напала и убивает нас. Напала на нашу свободную и независимую Украину, где мусульмане жили счастливо и свободно исповедовали ислам. Мы полноценные граждане нашей страны и сейчас страдаем от российской агрессии", - подчеркнул муфтий.

Он предостерег мусульман, которые становятся путинскими наемниками, не становиться на сторону преступления, являющегося большим грехом перед Аллахом.

"Я призываю мусульман мира становиться на сторону Украины, помогать нам своими молитвами, пожертвованиями, своей поддержкой, потому что это очень важно для нас. Я призываю всех наемников с Ближнего Востока и других стран, которые согласились быть на стороне российской оккупации, не делать этого. Это не принесет вам ни счастья, ни прибыли, а будет большим преступлением", – призвал мусульман муфтий Исмагилов.

Он заверил, что мусульмане Украины уже встали на защиту своей земли: "Мы защищаем наше государство и в дальнейшем будем его защищать. Я прошу Аллаха, чтобы он удержал всех наемников, прежде всего мусульман, и всех людей от такой большой ошибки. Будьте людьми мира, справедливости и добра".

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