Каждый удар по Украине – это шаг к самоуничтожению России, - обращение Зеленского по поводу российского вторжения. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Каждый выстрел по Украине, каждый удар по Украине – это шаги к самоуничтожению России.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский сегодня в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Мы воюем за жизнь. Мы выбарываем жизнь у ракет, авиабомб, артиллерии, танков, минометов. И всего прочего, что российские войска используют, чтобы уничтожить нас. Всего остального, чем Россия разрушает сейчас и себя. Потому что каждый выстрел по Украине, каждый удар по Украине – это шаги к самоуничтожению России", - заявил Зеленский.
"Каждая из более 800 российских ракет, которые ударили по нашему государству, является ответом на древний вопрос о НАТО. О том, открыты ли на самом деле для Украины двери Альянса. Если бы были открыты, если бы это было честно, то нам не пришлось бы 20 дней убеждать Альянс, что небо над Украиной нужно закрыть", – добавил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Дуже-дуже погані тенденції в переговорах знову намітилися саме з нашого боку. Ніби ж після очікуваного провалу переговорів у Анталії тема про відмову від НАТО та казочки про нейтральний статус, при якому нам хтось, включно з московією, дасть гарантії безпеки, почали стихати. Наїлися лайна, бажаючи поступитися пуйлу і отримали знову ті ж самі 6 пунктів ультиматуму.Сьогодні Зеленський знову почав повторювати те саме.
Схоже, що це та позиція, яку готова здати ця влада вже на старті переговорів з рашею. Жодних своїх жорстких вимог: про ту ж реадмісію, про покарання винних у воєнних злочинах не звучить. Ворог на переговори піднімає ставки, маємо піднімати й ми. Далі вже можна вести перемовини. Але коли на зуустріч диким і неприйнятним вимогам ворога ви навпаки починаєте з поступок, то ці переговори завідомо програні. А путін уже отримав сигнал, що воєнною силою та шантажем можна досягнути результату. І тому далі для нас усе буде тільки гірше.
А якщо навіть і вдасться поступками викляньчити мир (на межі реального перелому у війні), то день нових ультиматумів, звинувачень та потрійного тиску лише дуже прискориться. І шанс отримати нову війну буде ще більшим. Як на мене навіть заїкатися про таке - це вже потоптання Конституції, а після всіх дотеперішніх жертв та подвигів - це ще й зрада. За яку ми можемо дуже дорого заплатити.
P.S.: І звідки ця теза, що в НАТО нас ніхто не хоче приймати? До війни, коли ти розвів вселенську корупцію, віддав країну на розграбування парі найодіозніших олігархів, згортав реформи, переслідував опозицію, злив спецоперації проти РФ, а ще ослаблював армію та провалив оборонне замовлення, тобі цілком закономірно казали "Ні". Зараз, коли українська армія доказала, що найефективніша на континенті, тобі лише треба було б гарантувати, що по старому ти вже правити не станеш, і можна було б цілком аргументовано добиватися ПДЧ і далі членства. Тим більше, що раша вже показала, що вона колос на глиняних ногах і її погрози та ультиматуми можна ігнорувати.
Ми переможемо.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть фашистських *********
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