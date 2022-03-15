Каждый удар по Украине – это шаг к самоуничтожению России, - обращение Зеленского по поводу российского вторжения. ВИДЕО

Каждый выстрел по Украине, каждый удар по Украине – это шаги к самоуничтожению России.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский сегодня в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Мы воюем за жизнь. Мы выбарываем жизнь у ракет, авиабомб, артиллерии, танков, минометов. И всего прочего, что российские войска используют, чтобы уничтожить нас. Всего остального, чем Россия разрушает сейчас и себя. Потому что каждый выстрел по Украине, каждый удар по Украине – это шаги к самоуничтожению России", - заявил Зеленский.

"Каждая из более 800 российских ракет, которые ударили по нашему государству, является ответом на древний вопрос о НАТО. О том, открыты ли на самом деле для Украины двери Альянса. Если бы были открыты, если бы это было честно, то нам не пришлось бы 20 дней убеждать Альянс, что небо над Украиной нужно закрыть", – добавил Зеленский.

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