Колонна российской техники убегает из Николаева в Херсон, они могут готовить провокацию, - Ким. ВIДЕО

Колонна российских оккупантов движется из Николаевской области в сторону Херсона, они могут готовить провокацию с обстрелом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Николаевской ОГА (ОВА) Виталий Ким в фейсбуке.

"Продолжаются боевые действия, зачистка нескольких сел. Есть там несколько танков-блукальцев. После работы ВСУ по Чернобаевке через Херсон в сторону от Николаевской области чешет колонна оккупантов. Они бегут.

До меня дошла информация, что они распространяют информацию, что по Херсону возможен массированный обстрел. Украинская армия не планирует и не будет обстреливать Херсон! Может быть, они собираются обстреливать? Поэтому следите за их перемещениями. Херсонцы, мы с вами! Ждите. Вместе - к победе!" - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Николаев будут дополнительно укреплять, чтобы не дать врагу взять город, - Ким