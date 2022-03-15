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война (46961) Николаев (2009) Херсон (2108) Ким Виталий (235)

Колонна российской техники убегает из Николаева в Херсон, они могут готовить провокацию, - Ким. ВIДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Колонна российских оккупантов движется из Николаевской области в сторону Херсона, они могут готовить провокацию с обстрелом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Николаевской ОГА (ОВА) Виталий Ким в фейсбуке.

"Продолжаются боевые действия, зачистка нескольких сел. Есть там несколько танков-блукальцев. После работы ВСУ по Чернобаевке через Херсон в сторону от Николаевской области чешет колонна оккупантов. Они бегут.

До меня дошла информация, что они распространяют информацию, что по Херсону возможен массированный обстрел. Украинская армия не планирует и не будет обстреливать Херсон! Может быть, они собираются обстреливать? Поэтому следите за их перемещениями. Херсонцы, мы с вами! Ждите. Вместе - к победе!" - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Николаев будут дополнительно укреплять, чтобы не дать врагу взять город, - Ким
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Топ комментарии
+48
Денис Казанський


Из Херсона сегодня будут не очень хорошие новости для русских военных преступников





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15.03.2022 16:51
+42
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15.03.2022 16:52
+21
Дуже хочеться вірити . Слава Україні !
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15.03.2022 16:54
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Денис Казанський


Из Херсона сегодня будут не очень хорошие новости для русских военных преступников





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15.03.2022 16:51 Ответить
Дуже хочеться вірити . Слава Україні !
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15.03.2022 16:54 Ответить
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15.03.2022 16:52 Ответить
хай тікають, і чим хуткіше, тим краще для них. Підсрачника доброго б їм у слід
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15.03.2022 16:58 Ответить
Піздануть би поїм гарнесенько!
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15.03.2022 17:00 Ответить
От чувак МОЛОДЕЦЬ,послухаєш його і на серці РАДІСТЬ!!!! МОЛОДЕЦЬ!!!!
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15.03.2022 17:00 Ответить
Русня тікає!!
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15.03.2022 17:04 Ответить
Харків. Русню знищують колонами. Так буде з кожним окупантом

https://www.facebook.com/chumak.nikkita/videos/922207915143219
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15.03.2022 17:07 Ответить
догонять и мочить
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15.03.2022 17:14 Ответить
к сожалению они не тикают ,а идут либо на Запорожье , либо на Донецк , разбить бы их на марше
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15.03.2022 17:15 Ответить
Штани на бігу сушать?!
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15.03.2022 17:18 Ответить
Ким ты красава!
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15.03.2022 17:42 Ответить
Хай тікають зразу на той світ! Прямиком до аду!!!
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15.03.2022 20:11 Ответить
 
 