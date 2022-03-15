В Буче российские оккупанты прячут технику во дворах жилых домов. ВИДЕО

В Буче российские захватчики прячут свою технику во дворах жилых домов

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеодоказательство этого опубликовано в соцсетях.

На записи по меньшей мере восемь единиц боевой техники оккупантов с тактическим знаком "V" размещены в нескольких дворах частных домов.

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