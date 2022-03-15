В Буче российские оккупанты прячут технику во дворах жилых домов. ВИДЕО
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В Буче российские захватчики прячут свою технику во дворах жилых домов
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеодоказательство этого опубликовано в соцсетях.
На записи по меньшей мере восемь единиц боевой техники оккупантов с тактическим знаком "V" размещены в нескольких дворах частных домов.
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показать весь комментарий15.03.2022 17:06
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показать весь комментарий15.03.2022 17:14
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Покинута техніка знищених кадировців.
Буча. Тепер це можна опублікувати. Район зачищено нашими захисниками
https://t.me/operativnoZSU/13725
https://www.youtube.com/watch?v=Kw6Hhmvi5Rk&t=159s
https://www.facebook.com/chumak.nikkita/videos/922207915143219
враг не дает зеленые корридоры" и прочее
это их все касается
ничего, сейчас не 80е годы, когда эта груда металла прям суперкрутой казалась
без топлива и поддержки это хлам
Розумію, що ми теж втрачаємо техніку, але все рівно хріново на душі.
Ну и скорее всего, их просто начнут сжигать коктейлями, прямо в местах парковки ... они же спать хотят, и жрать ... голодные и холодные, им та техника похер
Покинута техніка знищених кадировців.
Буча. Тепер це можна опублікувати. Район зачищено нашими захисниками
https://t.me/operativnoZSU/13725