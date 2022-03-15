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В Буче российские оккупанты прячут технику во дворах жилых домов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В Буче российские захватчики прячут свою технику во дворах жилых домов

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеодоказательство этого опубликовано в соцсетях.

На записи по меньшей мере восемь единиц боевой техники оккупантов с тактическим знаком "V" размещены в нескольких дворах частных домов.

Смотрите также на "Цензор.Нет": Мы никогда не забудем это, российские ублюдки, - кадры уничтоженной Бучи. ВИДЕО
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Топ комментарии
+32
Оператор со стальными яйцами
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15.03.2022 17:06
+10
Харків. Русню знищують колонами. Так буде з кожним окупантом

https://www.facebook.com/chumak.nikkita/videos/922207915143219
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15.03.2022 17:08
+8
Им не спрятаться в кустах. Долго так не простоишь.
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15.03.2022 17:14
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Оператор со стальными яйцами
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15.03.2022 17:06 Ответить
В российском камуфляже и соответствующими знаками различия)
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15.03.2022 17:08 Ответить
Геолокацію в студію !
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15.03.2022 17:24 Ответить
Буча, вул. Островського, поруч з моєю
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15.03.2022 17:37 Ответить
Оперативный ЗСУ:

Покинута техніка знищених кадировців.
Буча. Тепер це можна опублікувати. Район зачищено нашими захисниками
https://t.me/operativnoZSU/13725
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15.03.2022 19:09 Ответить
казли
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15.03.2022 17:07 Ответить
C H U I PUTIN (RASPUTIN PARODIA)
https://www.youtube.com/watch?v=Kw6Hhmvi5Rk&t=159s
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15.03.2022 17:08 Ответить
Харків. Русню знищують колонами. Так буде з кожним окупантом

https://www.facebook.com/chumak.nikkita/videos/922207915143219
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15.03.2022 17:08 Ответить
ну так вони окупанти от і поводяться класично
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15.03.2022 17:08 Ответить
Во дворах их технику надо взрывать коктейлями Молотова
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15.03.2022 17:09 Ответить
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15.03.2022 17:10 Ответить
Там с 28 числа расхерячены все заправки, отсюда вопрос - из чего прикажете делать эти коктейли?
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15.03.2022 17:45 Ответить
Очень не умный совет - гарантированно спалить дома! Долго в норке не отсидятся.
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15.03.2022 18:35 Ответить
Смерть там всім цапам.
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15.03.2022 17:11 Ответить
********** по бейцалам!
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15.03.2022 17:30 Ответить
придётся работать по домам а то эти ублюдки еще больше людей положат
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15.03.2022 17:12 Ответить
Им не спрятаться в кустах. Долго так не простоишь.
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15.03.2022 17:14 Ответить
так когда они говорят что "враг располагает технику во дворах и в жилых кварталах
враг не дает зеленые корридоры" и прочее
это их все касается

ничего, сейчас не 80е годы, когда эта груда металла прям суперкрутой казалась
без топлива и поддержки это хлам
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15.03.2022 17:14 Ответить
ЛАПАТНИХ ЗАГАРБНИКІВ-ВБИВЦЬ ВЖЕ НІЧОГО НЕ ВРЯТУЄ ВІД СМЕРТІ В УКРАЇНІ...
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15.03.2022 17:16 Ответить
Треба зберегти для трибуналу. А зараз можна потролити москалів. Велікая нєпабедімая, млять.
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15.03.2022 17:25 Ответить
Байрактарам пох
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15.03.2022 17:25 Ответить
цели есть, осталось дело за байрактарами!
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15.03.2022 17:25 Ответить
Там наша БМП стояла.((
Розумію, що ми теж втрачаємо техніку, але все рівно хріново на душі.
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15.03.2022 17:39 Ответить
там чисто десантная техника ракухи и бмд 2 и бмд 3
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15.03.2022 17:44 Ответить
Я в техніці не товой, але фарбування пікселем наше.
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15.03.2022 17:50 Ответить
Схоже вулиця Озерна, південна частина Ірпеня
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15.03.2022 17:41 Ответить
пока они по дворам стоят, они не имеют никакой военной пользы. Как только начнут что то предпринимать, собираться, их **********.

Ну и скорее всего, их просто начнут сжигать коктейлями, прямо в местах парковки ... они же спать хотят, и жрать ... голодные и холодные, им та техника похер
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15.03.2022 17:42 Ответить
Пид#ры ссыкливые
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15.03.2022 17:52 Ответить
корм для украинского байрактара
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15.03.2022 18:04 Ответить
А сколько в лесах ? Нужно как-то викуривать !
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15.03.2022 18:18 Ответить
Вырезать по тихому ночью, а техника в идеальном состоянии.
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15.03.2022 18:32 Ответить
Все равно это их, *********, не спасет....
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15.03.2022 18:41 Ответить
В телеграм-канале Оперативный ЗСУ так описано:
Покинута техніка знищених кадировців.
Буча. Тепер це можна опублікувати. Район зачищено нашими захисниками
https://t.me/operativnoZSU/13725
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15.03.2022 19:05 Ответить
👋
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16.03.2022 00:35 Ответить
Подлые твари!🤬
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16.03.2022 00:33 Ответить
 
 