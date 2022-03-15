Украинские десантники уничтожили танк оккупантов. ВИДЕО беспилотника

Украинские десантники уничтожили вражеский танк

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинские воины опубликовали на своей странице в соцсети.

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