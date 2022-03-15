Украинские десантники уничтожили танк оккупантов. ВИДЕО беспилотника
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Украинские десантники уничтожили вражеский танк
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинские воины опубликовали на своей странице в соцсети.
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+66 Bander_UA 1d21dedd
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+56 Leonidas 4503 5b487af2
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+44 Перехватчик
показать весь комментарий15.03.2022 17:48
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Друга армія світу...)))
Подивись відео про Т 72 у Сирії, там вони гарно горять і інтревю у кацапських танкістів.
Порох він є у всіх танках, але тільки Т 72 так гарно полихають.
Ще раз кажу, треба відкрити You Tube з війною у Сирії, там гарні кадри є.
Вот что является причиной улета башни или факелов из люков
при наличии подходящей температуры в "салоне", либо гильза воспламенится, а с нею и порох, либо капсюль, а за ним и порох, и гильза и далее цепная реакция
- Украинцы просят военнослужащих РФ, сосредоточенных у границ с Украиной, на всякий случай положить в карманы семена плодовых деревьев, чтоб это все обрело хоть какой-то смысл. *кроме танкистов. Тут все бессмысленно.
Слава Українській Армії! 💙💛
https://twitter.com/stabilnosti/status/1503632921252581377?s=20&t=Oqxrh_8YN14CtXB5Jb3hBw
https://twitter.com/ua_industrial/status/1501225677634551808?s=20&t=DHlz5NBM941Ng4_qny5yIw
https://twitter.com/ua_industrial/status/1503876804653862913?s=20&t=DHlz5NBM941Ng4_qny5yIw
https://twitter.com/babaikit/status/1503819751579078657?s=20&t=dQWiVALg1gbvTPibRjchsg
Смерть ворогам,слава Украине!