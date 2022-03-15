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Украинские десантники уничтожили танк оккупантов. ВИДЕО беспилотника

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские десантники уничтожили вражеский танк

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинские воины опубликовали на своей странице в соцсети.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Разбита колонна российских оккупантов в районе Старого Салтова на Харьковщине. ВИДЕО
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Топ комментарии
+66
лапти аж до ростова полетели....
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15.03.2022 17:47
+56
можно смотреть вечно
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15.03.2022 17:46
+44
За водкой отправили в сельмаг
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15.03.2022 17:48
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То вони відправили танк у розвідку в село без прикриття піхотинців?
Друга армія світу...)))
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15.03.2022 17:46 Ответить
За водкой отправили в сельмаг
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15.03.2022 17:48 Ответить
Пехотинцы закончились вчера.
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15.03.2022 18:06 Ответить
а що би дали піхотинці ? коли танк наїхав наміну..)) хіба більше слухачів концерту кобзона
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15.03.2022 18:55 Ответить
І вже ніхто, нікуди не їде! Дивився би на таке - вічно!!! Молодці хлопці.
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15.03.2022 18:57 Ответить
можно смотреть вечно
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15.03.2022 17:46 Ответить
красивое )))
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15.03.2022 17:46 Ответить
Красівое! На ночь такое смотрю с улыбкой кровавого Пастора
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15.03.2022 17:47 Ответить
лапти аж до ростова полетели....
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15.03.2022 17:47 Ответить
Асвабадітєлі,киздуйде в пекло!
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15.03.2022 17:47 Ответить
Потерь нет или трое легкораненых танкиста?
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15.03.2022 17:47 Ответить
Хероические танкисты были контужены, но снова завели танк и продолжили бой
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15.03.2022 17:50 Ответить
Чудово палає москальня
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15.03.2022 17:47 Ответить
в мясо підарасів
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15.03.2022 17:49 Ответить
На мину походу наехал. Аж лохмотья от касабов полетели
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15.03.2022 17:49 Ответить
Схоже на те. Вигорів вщент. Після такого навіть пів баночки не буде.
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15.03.2022 17:52 Ответить
Согласен, тоже так подумал. И, скорее даже на 2 мины одновременно, по обе гускт, так как взрыв был посередине
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15.03.2022 22:42 Ответить
Cвиноматка на раисє навіть грошей не отримає, бо запишуть прапавшим без вісті.
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15.03.2022 17:49 Ответить
Мина
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15.03.2022 17:50 Ответить
З правої сторони прилетіло
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15.03.2022 17:54 Ответить
То он газонул перед смертью. Мина противотанковая
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15.03.2022 18:01 Ответить
Присмотритесь.переезжая траншею в момент когда он клюет носом землю происходит детонация и судя по мощности взрыва "подрыва" склоняюсь к тому что это мина
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15.03.2022 18:03 Ответить
Противотанковая мина?
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15.03.2022 17:51 Ответить
еще и горящее тело какое то успело выбраться
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15.03.2022 17:52 Ответить
Там мгновенные покойники, остались только тени тел.
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15.03.2022 17:56 Ответить
Тут відео обрізане, але все одно палаючу фігуру трохи видно, що йде по курсу танку. На іншому ресурсі бачив це відео, але на пару секунд довше. Там танкіста добре видно
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15.03.2022 18:13 Ответить
Так, теж помітив біжучу фігуру, коли передивився відео на іншому ресурсі
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15.03.2022 18:51 Ответить
та це якась бочка котиться.
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15.03.2022 22:20 Ответить
Это чем его так расх#ярило? Мина что ли? В первый раз вижу видео от наших где танк вдребезги разлетелся. Это все таки танк а не БМП)
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15.03.2022 17:52 Ответить
Т 72 завжди так вибухають - там соляропровід проходить по "салону" під ногами екіпажу танку
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15.03.2022 17:56 Ответить
Тампо перметру башни карусель из снарядов
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15.03.2022 18:04 Ответить
Снаряди взриваються як динаміт, а не горять великим полумям.
Подивись відео про Т 72 у Сирії, там вони гарно горять і інтревю у кацапських танкістів.
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15.03.2022 18:06 Ответить
Для такого костра пороха в гильзах, особенно если боекомплект близок к полному, вполне достаточно, даже если сами снаряды и не сдетонируют.
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15.03.2022 18:51 Ответить
Вам кажуть чому Т 72 такі "полумяні", а ви мені знова про порох.
Порох він є у всіх танках, але тільки Т 72 так гарно полихають.
Ще раз кажу, треба відкрити You Tube з війною у Сирії, там гарні кадри є.
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15.03.2022 20:34 Ответить
Предлагаю провести эксперимент - налить в ведро\кастрюлю\тазик соляры и попробовать ее разжечь спичками или зажигалкой.

Вот что является причиной улета башни или факелов из люков



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15.03.2022 21:00 Ответить
Т 72 гівно.
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16.03.2022 11:11 Ответить
І завжди був лайном.
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16.03.2022 11:12 Ответить
Пока метательный заряд невредим, он имеет одни габариты, включающие в себя взрывчатку, заключённую в «картон», и металлический поддон. После выстрела, «картонка» и взрывчатое вещество сгорают, образуя газы, которые выталкивают снаряд из ствола. Остаётся только поддон, который гораздо меньше всей гильзы в целом.


при наличии подходящей температуры в "салоне", либо гильза воспламенится, а с нею и порох, либо капсюль, а за ним и порох, и гильза и далее цепная реакция

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15.03.2022 21:11 Ответить
У Т-72 артвыстрелы расположены внизу под поликом и хорошо детонируют от пт- днищевой мины..Это кумулятивная мина с вертикальными штырями.Видимо орки и напоролись на нее.
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15.03.2022 19:46 Ответить
Бахнула мина,а потом боекомплект выгорел. Всё по фен шую.
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15.03.2022 18:00 Ответить
Ага, швидко та технічно. Ще туловіще в шоковому стані кудись бігло, мабуть люк був відкритий і його вибухом викинуло, м-дас....
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15.03.2022 19:32 Ответить
Как ни жестоко это звучит, но это "тело" живое зомби. Вернется домой если выживет, будет всегда пить и буянить, стучать себя в грудь и кричать "Да я за вас там..!" , очень скоро надоест даже самым близким, и всем вокруг, всем своим существованием постоянно напоминая о войне, пока не умрет уже и телом от цирроза печени. Так что если выживет, то даже лучше. Нично так не отнимает желание воевать, как инвалиды войны. Не зря совок всех инвалидов после Отечественной собрал и выслал домирать на отдаленные острова.
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16.03.2022 04:32 Ответить
Разлетается он от своего боекомплекта.
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15.03.2022 18:43 Ответить
такая красота, спасет Мир...
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15.03.2022 17:52 Ответить
Вспомнилось сразу довоенное :
- Украинцы просят военнослужащих РФ, сосредоточенных у границ с Украиной, на всякий случай положить в карманы семена плодовых деревьев, чтоб это все обрело хоть какой-то смысл. *кроме танкистов. Тут все бессмысленно.
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15.03.2022 17:53 Ответить
Палала вата...Палала
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15.03.2022 17:53 Ответить
От шо значит не отремонтированные дороги - в ямку поставил, присыпал снежком и Бинго.
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15.03.2022 17:54 Ответить
колона стоит под мостом. а этот бедолага видно на мину наехал. красота.
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15.03.2022 17:55 Ответить
что там, табличку не поставили? АТУНГ, МИНЕН!)))))
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15.03.2022 17:55 Ответить
Украiнцi - справжни Руiнивники Мiфiв. Зруйновали головний мiф 21-го сторiччя вщент.
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15.03.2022 17:55 Ответить
Мина?
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15.03.2022 17:55 Ответить
Nlaw
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15.03.2022 17:56 Ответить
І маладая-я-я нє узнаєт какой в танкіста бил конєц....
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15.03.2022 17:57 Ответить
Це прекрасно.

Слава Українській Армії! 💙💛
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15.03.2022 17:57 Ответить
Мы едем,едем,едем ..к кобзону на концерт.
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15.03.2022 17:58 Ответить
Очєнь красіва, горілку не привезуть своїм полапатнікам.
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15.03.2022 18:00 Ответить
В СРАЙ УЛЯТЕЛИ ВАТОПИТЕКИ *************
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15.03.2022 18:01 Ответить
Бах и пісюны по деревах
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15.03.2022 18:05 Ответить
Красота, лапті на всі сторони розлетілися! Цікаво то протитанкова міна чи щось побільше?
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15.03.2022 18:05 Ответить
в яблочко )
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15.03.2022 18:11 Ответить
Навіть в компютерних стрілялках таку красоту не малюють
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15.03.2022 18:11 Ответить
Посмотрите, в конце видео там из дыма горящее тело выбегает.
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15.03.2022 18:13 Ответить
хочет теще пламенный привет передать
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15.03.2022 21:55 Ответить
Жесть!Для русского оккупанта слишком легкая смерть.
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15.03.2022 18:14 Ответить
Тоже немного огорчило что оккупанты сдохли так сказать быстро .
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15.03.2022 18:34 Ответить
Джавелін?
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15.03.2022 18:24 Ответить
Неописуемая красота . 6-раз анализировал сей обворожительный фильм . рекомендую . Слава Украине !!!!!!
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15.03.2022 18:25 Ответить
по кладці думав річечку переїхать )) й ракам нічого не дістанеться ))
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15.03.2022 18:39 Ответить
А що це за спалах у верхньому куті на початку відео?Хто знає?
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15.03.2022 18:40 Ответить
Похоже на взрыв от чего-то не очень тяжелого.
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15.03.2022 19:02 Ответить
Яка краса
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15.03.2022 19:21 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=9vQ9sCkpX8o Це про них )
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15.03.2022 19:27 Ответить
Красота-то какая!
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15.03.2022 19:43 Ответить
Умнички.Знатно поджарились орки.
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15.03.2022 20:03 Ответить
Рашистские оккупанты утверждают, что в войне в Украине у них #нетпотерь. На самом деле:

https://twitter.com/stabilnosti/status/1503632921252581377?s=20&t=Oqxrh_8YN14CtXB5Jb3hBw
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16.03.2022 05:38 Ответить
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16.03.2022 05:38 Ответить
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16.03.2022 05:39 Ответить
кацапы сказочники

https://twitter.com/ua_industrial/status/1501225677634551808?s=20&t=DHlz5NBM941Ng4_qny5yIw
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16.03.2022 05:41 Ответить
https://twitter.com/ua_industrial/status/1501225727546785792?s=20&t=DHlz5NBM941Ng4_qny5yIw
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16.03.2022 05:42 Ответить
БМД-4 та повний боєкомплект тепер в ЗСУ.

https://twitter.com/ua_industrial/status/1503876804653862913?s=20&t=DHlz5NBM941Ng4_qny5yIw
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16.03.2022 05:46 Ответить
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16.03.2022 05:47 Ответить
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16.03.2022 05:47 Ответить
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16.03.2022 05:48 Ответить
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16.03.2022 05:48 Ответить
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16.03.2022 06:07 Ответить
Аналогії очевидні. Звичайний фашизм.

https://twitter.com/babaikit/status/1503819751579078657?s=20&t=dQWiVALg1gbvTPibRjchsg
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16.03.2022 06:09 Ответить
К кобзону на концерт отправились)Скоро там аншлаг будет.
Смерть ворогам,слава Украине!
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16.03.2022 06:57 Ответить
Гарного полювання нашим воякам. Смерть Кацапії !
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16.03.2022 11:13 Ответить
 
 