Проукраинский митинг прошел в селе Железный Порт на Херсонщине. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В селе Железный Порт на Херсонщине, которое, по официальной информации, не оккупировано, состоялся проукраинский митинг.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео с митинга распространяют в соцсетях и мессенджерах.
Несколько сотен человек пришли на митинг, чтобы заявить: "Железный Порт – это Украина".
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Пожалуйста, подождите...
Нам Україну храни,
Волі і світу промінням
Ти її осіни.
Молимось, Боже єдиний,
Нам Україну храни,
Всі Свої ласки, щедроти
Ти на люд наш зверни!
Дай йому волю, дай йому долю,
Дай доброго світа,
Щастя дай, Боже, народу
І многая, многая літа!
Пускай они попросят прощения, и пускай им будет стыдно за всё.
Нам Україну храни.
Волі і світу промінням
Ти її осіни.
Світлом науки і знання
Нас дітей просвіти,
В чистім любові і до краю
Ти нас Боже зрости.
Молимось, Боже єдиний,
Нам Україну храни.
Всі свої ласки щедроти
Ти на лють наш зверни.
Дай йому волю,
Дай йому долю,
Дай доброго світу.
Щастя дай Боже народу
І многая многая літа!!!!.....
Ні слава ні воля.
Ще нам, браття українці,
Усміхнеться доля.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми браття у своїй сторінці.
(Приспів)
Душу й тіло ми положим за нашу свободу
І покажем що ми браття козацького роду.
Станем браття в бій кровавий від сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому.
Чорне море ще всміхнеться,
Дід Дніпро зрадіє.
Ще на нашій Україні доленька наспіє.
(Приспів)
Душу й тіло ми положим за нашу свободу.
І покажем, що ми браття козацького роду.
А завзяття праця щира свого ще докаже.
Ще ся волі в Україні піснь гучно розляже.
За Карпати відіб'ється, згомонить степами.
Україні Слава стане поміж народами.
(Приспів: 2-а)
Душу й тіло ми положим, за нашу свободу,
І покажем, що ми браття козацького роду.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми браття козацького роду!!!!!!