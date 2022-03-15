Проукраинский митинг прошел в селе Железный Порт на Херсонщине. ВИДЕО

В селе Железный Порт на Херсонщине, которое, по официальной информации, не оккупировано, состоялся проукраинский митинг.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео с митинга распространяют в соцсетях и мессенджерах.

Несколько сотен человек пришли на митинг, чтобы заявить: "Железный Порт – это Украина".