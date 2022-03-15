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митинг (2540) Херсонщина (3530) Железный Порт (3)

Проукраинский митинг прошел в селе Железный Порт на Херсонщине. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В селе Железный Порт на Херсонщине, которое, по официальной информации, не оккупировано, состоялся проукраинский митинг.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео с митинга распространяют в соцсетях и мессенджерах.

Несколько сотен человек пришли на митинг, чтобы заявить: "Железный Порт – это Украина".
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15.03.2022 19:10 Ответить
ЭТО НАСТОЯЩЕЕ УКРАИНСКОЕ БРАТСТВО!РЕСПЕКТ!
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15.03.2022 19:11 Ответить
Когда вы (имеется в виду ваши немцы) нашим украинским беженцам будете помогать для того, чтобы эти русские п🤬🤬🤬🤬🤬ы ушли нафиг из Херсона, да и вообще из Украины!
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11.04.2022 15:26 Ответить
А если посмотреть правде в глаза…немцы не помогают украинским беженцам и вообще Украине???
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11.04.2022 16:53 Ответить
Боже великий, єдиний!
Нам Україну храни,
Волі і світу промінням
Ти її осіни.

Молимось, Боже єдиний,
Нам Україну храни,
Всі Свої ласки, щедроти
Ти на люд наш зверни!

Дай йому волю, дай йому долю,
Дай доброго світа,
Щастя дай, Боже, народу
І многая, многая літа!
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15.03.2022 19:18 Ответить
При наступному перепису населення України хоч один назве себе русскім?
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15.03.2022 19:19 Ответить
Правильно, выгоняйте пид@ров из села - скоро курортный сезон. Работать нужно будет.
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15.03.2022 20:17 Ответить
Вообще-то Железный порт - это не село, а курортный ПГТ.
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11.04.2022 15:28 Ответить
Москва тоже «город» - но от этого она не перестала быть большой деревней.
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11.04.2022 15:41 Ответить
Я строил там пограничну заставу когда-то. Этот посёлок мне особенно близок. Оккупанты, уберите лапы от этой жемчужины - НЕ ВАШЕ! Русский корабль...
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15.03.2022 20:33 Ответить
Правильно выгоняйте этих долбанутых окупантиков!!!!!!!
Пускай они попросят прощения, и пускай им будет стыдно за всё.
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11.04.2022 15:35 Ответить
Боже великий єдиний,
Нам Україну храни.
Волі і світу промінням
Ти її осіни.

Світлом науки і знання
Нас дітей просвіти,

В чистім любові і до краю
Ти нас Боже зрости.

Молимось, Боже єдиний,
Нам Україну храни.

Всі свої ласки щедроти

Ти на лють наш зверни.

Дай йому волю,
Дай йому долю,
Дай доброго світу.
Щастя дай Боже народу
І многая многая літа!!!!.....
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11.04.2022 15:45 Ответить
Ще не вмерла України:

Ні слава ні воля.
Ще нам, браття українці,
Усміхнеться доля.

Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми браття у своїй сторінці.

(Приспів)
Душу й тіло ми положим за нашу свободу

І покажем що ми браття козацького роду.

Станем браття в бій кровавий від сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому.
Чорне море ще всміхнеться,
Дід Дніпро зрадіє.
Ще на нашій Україні доленька наспіє.
(Приспів)
Душу й тіло ми положим за нашу свободу.
І покажем, що ми браття козацького роду.

А завзяття праця щира свого ще докаже.
Ще ся волі в Україні піснь гучно розляже.
За Карпати відіб'ється, згомонить степами.
Україні Слава стане поміж народами.

(Приспів: 2-а)
Душу й тіло ми положим, за нашу свободу,
І покажем, що ми браття козацького роду.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми браття козацького роду!!!!!!
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11.04.2022 16:02 Ответить
 
 