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Самолет российских оккупантов сбит близ Харькова: "Есть! Сбили! Сбили п#дараса русского!". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские защитники сбили самолет российских оккупантов вблизи Харькова.

Об этом в Facebook сообщают Сухопутные войска ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Войска РФ нанесли удар по микрорайону Виноградарь в Киеве. ВИДЕО
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Топ комментарии
+96
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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15.03.2022 19:21
+78
Гарнюче.
Слава Захистникам України!
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15.03.2022 19:21
+55
Жан Беленюк - про переїзд Іллі Киви до Москви: «Очевидно, що Росія наразі акумулює в себе найкращі мізки звідусіль».
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15.03.2022 19:25
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Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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15.03.2022 19:21 Ответить
Гарнюче.
Слава Захистникам України!
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15.03.2022 19:21 Ответить
крім слідів на снігу ничого не бачив
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15.03.2022 19:28 Ответить
Тобі і не треба. Присядь на пляшку.
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15.03.2022 19:57 Ответить
Красота-то какая... А пилот же не выжил?
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15.03.2022 19:21 Ответить
Купол видели - ишут...
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15.03.2022 19:22 Ответить
Купол не розкрився.
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15.03.2022 19:33 Ответить
убился,ударившись головой о ...... приклад автомата
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15.03.2022 19:24 Ответить
І так сім раз
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15.03.2022 19:38 Ответить
Там белая точка движется вниз, наверное парашют.
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15.03.2022 19:24 Ответить
так пилотам же после пресконференции "пилотов" начали ремни подрезать и стробы перекручивать и путать, что-бы наверняка, если сбит - то в утиль.
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15.03.2022 21:03 Ответить
У нас вже більше тижня погана погода і пілоти не виживають. Випадковість, буває.
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15.03.2022 21:25 Ответить
так это был самолет?, круто, молодцы!
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15.03.2022 19:22 Ответить
Утилизация ВСУ хлама ВКС
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15.03.2022 19:22 Ответить
У Харькові ще сніг лежить,чи то вже застаріла інфа?
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15.03.2022 19:23 Ответить
да снег лежит...
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15.03.2022 19:26 Ответить
А в нас уже весна
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15.03.2022 19:35 Ответить
Когда война началась было тепло и снега не было вообще
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15.03.2022 19:30 Ответить
Там на неделе до -15 доходило.
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15.03.2022 19:34 Ответить
В луг обл лежит и не думает таять
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15.03.2022 20:44 Ответить
ще 100 грам, нап`юся сьогодні
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15.03.2022 19:24 Ответить
мене жаба задавила
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15.03.2022 19:28 Ответить
На здоров'я!
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15.03.2022 19:32 Ответить
Підтримую. Якраз перехилю сотку свого домашнього самогончика під вечерю. Хай рашкованські пілоти в пеклі горять .
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15.03.2022 20:17 Ответить
та ну нах , так спитися можна .
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15.03.2022 20:38 Ответить
То не алкоголізм , а дезинфекція . До речі , десь ковід щез . Ніхто за нього і не згадує ...
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15.03.2022 21:02 Ответить
Хепі Нью єар ******.
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15.03.2022 19:24 Ответить
Не так. Треба: Say hello to Elvis!
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15.03.2022 19:31 Ответить
Russian warship, go fuck yourself!
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15.03.2022 19:42 Ответить
Жан Беленюк - про переїзд Іллі Киви до Москви: «Очевидно, що Росія наразі акумулює в себе найкращі мізки звідусіль».
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15.03.2022 19:25 Ответить
а що , жомове очко вже в москві ?
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15.03.2022 20:39 Ответить
Да, расказывал намедни ********** в шисят секунд, шо он легетимный народный депутат Украины
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15.03.2022 21:57 Ответить
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15.03.2022 19:26 Ответить
Гурт з Литви присвятив пісню Україні: заспівали, куди йти «русскому кораблю»

www.facebook.com/watch/?v=451634743415769

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15.03.2022 19:26 Ответить
Сбили п#дар-аса русского!"
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15.03.2022 19:29 Ответить
реакція оператора безцінна) мабуть, багато крові попсували карлсони *****
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15.03.2022 19:29 Ответить
мені здаеться, чи зправа дим від якогось вибуху? Може була атака на ЗРК цим літаком?
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15.03.2022 19:31 Ответить
облако от пуска ракеты
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15.03.2022 19:36 Ответить
Эмоции зашкаливают
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15.03.2022 19:32 Ответить
СМЕРТЬ РАШИСТАМ ПУТІНОЇДНИМ ФАШИСТАМ!
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15.03.2022 19:33 Ответить
Туди цапу дорога.
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15.03.2022 19:34 Ответить
На російській мові радіють повний оксюморон для мордору
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15.03.2022 19:34 Ответить
Харьковчане очень многие рускоязычные. В Харькове разрушено более 600 жилых домов, очень много погибших. После войны харьковчане с теми же возгласами на том же русском будут граждан рф сжигать вместе с отелями на курортах Турции, если к тому времени до Эрдогана не дойдет, что руский турист это это очень большие убытки.
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15.03.2022 20:30 Ответить
СЛАВА УКРАЇНІ! СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ!
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15.03.2022 19:34 Ответить
Не знаю, я не почув не нормативної лексики... по відношенню до кацарилих, то є дуже навіть нормативна
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15.03.2022 19:34 Ответить
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Herojam Slava!

https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA
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15.03.2022 19:36 Ответить
ору вместе с этим хлопцем
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15.03.2022 19:39 Ответить
Паліть сволоту БРАТИ !!! Нехай вас Бог береже і у всьому допомагає. Дяка святому, вогнем очищаючому, Джавеліну та Стінгеру !
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15.03.2022 19:57 Ответить
..и музыка в конце ))
матюки як пісня !!!
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15.03.2022 20:13 Ответить
Сьогодні якись святковий день!!!
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15.03.2022 20:21 Ответить
От древних времен и доныне
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой пи*дец!

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory Ukraine! - To the Heroes glory!
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15.03.2022 20:44 Ответить
Читайте уважно. І якщо знаходите залізну логіку в наступних словах, то копіюйте та перепощуйте. Роздруковуйте та поширюйте. Бо розуміння усього цього та погодження з цим - є скріплюючим клеєм вже існуючої монолітності українського суспільства.

1). Ці уроди, жорстокі до інших та до себе психопати, не розуміють ніяких доводів розуму або логіки. В них своя "логіка" і вони виховані за нею з пуп'янка та не збираються змінюватися чи вчитися новому у інших. Тому це ви бачите в їх підтримці дій чергового царя, в пропаганді та інших проявах. Вони тупо переїхали танками кордон та стріляють в усе що тільки можуть заради чергової брєдовоі ідеї.

ТОМУ НЕ НАМАГАЙТЕСЯ ЇХ ПЕРЕКОНАТИ/ перевиховати/ або про щось домовитися. Ваше бажання домовлятися розглядається лише як слабкість.

Це нація гопників та мусорів. Грабіжників та вбивць. І ментальність там однакова як у зеків так і у тих хто їх охороняє. Культурну поведінку та делікатність західних політиків чи українців гопникі бачать лише та виключно як боягузливу поведінку "лохів".

Гопники, починаючи з головного у Кремлі розуміють та поважають лише одну мову. Мову брутальної фізичної, а в нашому випадку - смертельної сили.

2). Треба не просто зупинити постріли. Треба не просто зупинити бомбардування жилих будинків та скінчення терору. Треба не просто "Нєт Вайне!"

Така зупинка лише відкладе розв'язку на пізніше. Як я попереджав у 2014-2015. Та мені казали не розхитувати і що я взагалі екстреміст і що мудрі порошенки усе порішають а я мушу сидіти в Америці та не розказувати українцям як їм жити.

Дожились.

Проте від орків нас відрізняє здатність аналізувати та робити висновки на майбутнє.

Якщо зупинити війну знову черговими "мінськими угодами" чи ще якоюсь дипломатичною сракою - то вона потім буде вестися тими дітьми що сьогодні тримають вас за руку та з безкінечною довірою йдуть за вами у бомбосховище.
Не думайте про комфорт та "стабільність". Про тишу чи затишок. Напівзаходи відносно Криму та Донбасу було оцінено як слабкість і тому сьогодні ракети та снаряди летять у багатоповерхівки практично по всій Україні.

Треба не просто зупинити війну. Треба здобути абсолютну перемогу в цій війні. Тоді вона зупиниться надовго.

3). Захід не стоїть осторонь. Роблять що можуть і будуть робити ще більше.
Закінчуйте з ментальністю типового васала що домінувала і голови, і телебачення, і кабінети влади усі ці роки незалежності що впала просто з неба. Перестаньте озиратися на сусідів. Робіть важку справу самостійно - сусіди допоможуть, вражені вашою наполегливістю. Звісно, порядні сусіди, а не бидло.

4). Є лише один метод. Існує лише один засіб отримати НАЙСКОРІШУ перемогу та гарантію майбутньої безпеки поколінь наших нащадків в Україні.

Це тотальний опір. Безкомпромісне фізичне знищення тих, хто приповз з-за кордону без запрошення.

Як багато діячів культури навчилися матюкатися на адресу загарбників за останні три тижні - так усім поголовно треба навчитися використовувати та ефективно застосовувати зброю. Бажано декілька видів зброї.
Та опановувати тактику прийшов- вдарив- відійшов.
Начебто звичайна продавчиня магазину, вчитель чи біженець. Перевтілення в оператора переносного ракетного комплексу, снайпера, гранатометника на деякий короткий час. І потім знову продавчиня, вчитель чи біженець.
Це найстрашнішій жах будь якого окупанта.

За останніми даними ЦРУ в Україні 17,000,000 працездатного населення. Нехай частину евакуйовано. Частина зайнята логістикою та дистрибуцією.
Але п'ять мільйонів є за будь якого моменту.
Це колосальна армія котру ніяка росія не подужає навіть оголосивши тотальну мобілізацію.
Війна закінчиться коли кожний ДВАДЦЯТЬ П'ЯТИЙ з цієї армії вб'є бодай одного ворога. Якщо Кремль напружить останні резерви та сили та надішле ще одну хвилю - то треба щоб кожний ДВАДЦЯТИЙ зробив те ж саме.
Тобто абсолютна більшість озброєних громадян навіть не буде мати шансу в когось вцілити бо вони вже будуть валятися по узбіччям добривом.

Якщо росія у війні з Україною втратить півмільйона солдат, офіцерів та генералів - війна не просто скінчиться українською перемогою. Вона скінчиться довгостроковою гарантією миру. Від такого фіаско навіть такі покидьки як росіяне - не оговтаються ще пару поколінь.

За цей час, народжена у пеклі війни та вже по-справжньому суверенна нація передивиться своє відношення до егоїстичної ментальності типового корумпованого суспільства, впровадить реальну реформацію державного устрою та отримає додатковий захист, набувши членства в НАТО.

Друзі, я не маю жодних сумнівів в перемозі України в цій війні.
Мені буде шкода, якщо війна затягнеться або відстрочиться знову на найближче майбутнє за причиною не розуміння тезисів що викладено вище.

Ворог буде підвищувати рівень терору саме для того щоб люди зламалися та бажали припинення вогню будь якою ціною.

Ворог є мастером демагогії та псевдологіки і тому він буде намагатися втягнути вас у полеміку, опустити вас на свій рівень гопника- де просто знову досягне своєї мети, роз'єднавши українське суспільство.

Не будьте наївними та дурними. Не ведіться.

І останнє. Просто викарбуйте собі в розумі як стародавнє та безсмертне "Карфаген повинно бути зруйновано!"

Перемоги не буде без повернення Донбасу та Криму. І це має бути зроблено силою. Військовою, і якщо потрібно - смертельною силою. Тому налаштовуйтеся на повну, а не часткову перемогу.

Конечна мета. Та тільки логічна і єдина мета - фізичне знищення орків та відновлення контролю над кордоном 2013 року. Того що визнано цивілізованим світом та закріплено у міжнародних юридичних документах.

Слава Нації!
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15.03.2022 20:46 Ответить
С женой пари:она на сбитые вертолеты,а я на самолёты.Она пока видет:давайте мальчики, не подводите старого пво шника.Гасите их побольше-не дайте проиграть....
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15.03.2022 21:02 Ответить
 
 