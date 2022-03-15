За зарплату военного в РФ теперь можно купить один унитаз: СБУ перехватила разговор оккупанта с матерью. АУДИО
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Месячной зарплаты российского захватчика хватит разве что на то, чтобы приобрести унитаз.
Об этом говорится в разговоре оккупанта с его матерью, опубликованном СБУ, сообщает Цензор.НЕТ.
Женщина жалуется на ипотеку под 30% и то, что до сентября нельзя купить валюту.
"Цены растут, как в сказке. Бабы покупают унитазы, так они по 43 тысячи! С валютой Сбербанк не работает: санкции везде", - заявляет в разговоре мать российского захватчика.
"Но даже такая реальность не трезвит промытые пропагандой мозги. Так что мать оккупанта цитирует российские СМИ, которые говорят что "..кольцо вокруг Украины сжимается и все нормально", - отмечают в СБУ.
"Она – яркая представительница тех россиян, которые хотят, чтобы их сыновья "пытали бандеровцев" и верят сказкам Путина", - говорится в сообщении. Также женщина советует сыну "отжать у кого-нибудь из местных телефон и звонить ей каждый день".
"Сын, который уже успел понять разницу между рашистской пропагандой и реальной жизнью, только и удосужился сказать: "Та ну, нет. Это все пи.....добольный ящик", - отметили в СБУ.
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"Я думала ненавидеть вас сильнее уже невозможно.
Но вы подняли нашу ненависть на какой-то запредельный уровень. Вы копнули такие глубины… Разбудили вековые залежи. Разлупили ядро земли и оттуда хлынула огненная лава.
Мы ненавидим вас.
Каждого, кто пришёл, кто поддержал и кто промолчал.
И посылайте нах… всех, кто пытается втюхать нам сейчас какие-то лучики добра. На данный момент нам доступны две опции: страх и ненависть. А нет, страх тоже недоступна.
Мы ненавидим вас.
Вы пришли подло. Ночью.
На. Нашу. Землю!
Вы украли у наших родителей старость, а у детей детство.
Вы украли у нас весну. Она пришла, а мы ее не заметили. Но у нас будет ещё много весен, а вы уже утонули во мраке.
Мы постарели на десять лет, но помудрели на сто жизней. И все эти сто жизней мы будем ненавидеть вас.
За наших седых отцов, которые должны были бы коротать себе время с удочкой, но идут в тероборону.
За детей, которые разливают коктейли Молотова и рождаются под бомбами.
За каждого погибшего. За каждый город. За каждое вырванное с корнями дерево. За каждый разрушенный роддом, больницу, школу, храм, жилой дом…
Но мы все отстроим.
И Наши женщины будут рожать воинов. Ваши - клепать пушечное мясо.
Мы посеем хлеб на ваших костях.
Вы говорили, что нет такой страны как Украина. Но именно Украина выжигает вам сейчас тавро, как скоту.
Именно в нашу землю мы схороним ваше имперское величие.
И именно украинским чернозёмом присыпем ваши ржавые Z и V.
Самые верующие из нас забыли о смирении и готовы грызть вам глотки и ломать позвоночники. Наше «иже еси на небеси»- отправить вас туда побольше.
Наше «аминь» - чтоб вы сдохли.
Вы говорили, что мы не нация, что нас нет. Но сейчас каждый украинец в любой точке мира услышал зов крови. Эти неведомые ниточки, сосуды, нейроны передали тот самый код нации, превратив всех нас в хорошо отлаженный механизм, муравейник, где каждая мурашка тащит свою маленькую частичку. И из этих малюсеньких частичек мы выложим вам похоронный курган и напишем на нем «нех@й шастать!»
А потом наша ненависть мутирует.
Она перерастёт во что-то мерзко-брезгливое. И мы передадим это чувство миру, как эстафету.
И в то время когда вам будет стыдно сказать откуда вы, мы будем гордо говорить:«Помните страну, которая п@здила свнсбак?"
Отож.
«Добрий вечір, ми з України!» (с.)
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
Тому перше, що вони мародерять - це унітази.
Тобто це навіть не жарт
А путин вчера сказааааал....
не будет никакой туалетной бумаги...
а будут газеты с портретами руководителей страны.
Вони не лише тупі, а ще й безсовісні. Ми дві країни, які дуже сильно відрізняються.Ганьба їхнім матерям,ганьба їхнім синам.
Україні і героям слава.
Как е... т... мать так ну его ..., а как ну его на... так е... т... мать
... Невже їм не цікава ні сім'я ні якісь особисті питання... Ні я тебе люблю дружині і дітям ... Тупе, санкції, жрать нічого, срочніків нема, путін говоріть, Київ взяли...
Таке враження, що цим однотипним текстом, вже з нас дебілів роблять... Не може бути, що тексти розмов суть одна й та сама... Лише голоса інші...
Не знаю, тим більше дивує, що їм командування не доводить, що про вбивства і мародерства не можна по телефоні говорити ... Може дійсно я щось занадто в психологію поліз...
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Визволителі, ***...
Культура, Чайковский, Достоевский, фсе дила.
"А ты можешь забрать у местных телефон"
**** русский биомусор,**** стошнило,лучьше бы Я этого не слышал,эту русскую тварь.
Эту русскую тварь не интересует погибшее мирное население,одни унитазы в голове,ущербные ублюдки.
"Разжиганья" вовсе не боясь,
Наконец-то скажем в полный голос:
Вся Россия - русская свинья!
Та свинья свирепа и космата,
В грязной луже гордо возлежа.
Кроме водки, наглости и мата
Больше за душою - ни шиша.
Грязная, вонючая скотина,
Нечисть, осквернившая собой
Некогда Европы половину,
Синь Невы и снег кавказских гор.
Под ее ярмом народы стонут,
Ее рыло по уши в крови.
И безвинных трупов миллионы
В котлован империи легли.
Ни стыда, ни совести, ни чести -
Нагло хрюкнув, русская свинья
Мир учить берется с новой спесью,
Штатам набивается в "друзья".
На просторах Азии с Европой,
Всех поработив и в грязь втоптав,
Русская свинья обвислой жопой
Претендует сесть на пьедестал, --
Пьедестал всемирного почета.
"Русский, мол, духовностью богат".
Чтобы мир спасти от сей мразоты -
Покупай скорее автомат.
Сучище мокшанське, як і кожна мокшанська самка.