За зарплату военного в РФ теперь можно купить один унитаз: СБУ перехватила разговор оккупанта с матерью. АУДИО

Месячной зарплаты российского захватчика хватит разве что на то, чтобы приобрести унитаз.

Об этом говорится в разговоре оккупанта с его матерью, опубликованном СБУ, сообщает Цензор.НЕТ.

Женщина жалуется на ипотеку под 30% и то, что до сентября нельзя купить валюту.

"Цены растут, как в сказке. Бабы покупают унитазы, так они по 43 тысячи! С валютой Сбербанк не работает: санкции везде", - заявляет в разговоре мать российского захватчика.

"Но даже такая реальность не трезвит промытые пропагандой мозги. Так что мать оккупанта цитирует российские СМИ, которые говорят что "..кольцо вокруг Украины сжимается и все нормально", - отмечают в СБУ.

"Она – яркая представительница тех россиян, которые хотят, чтобы их сыновья "пытали бандеровцев" и верят сказкам Путина", - говорится в сообщении. Также женщина советует сыну "отжать у кого-нибудь из местных телефон и звонить ей каждый день".

"Сын, который уже успел понять разницу между рашистской пропагандой и реальной жизнью, только и удосужился сказать: "Та ну, нет. Это все пи.....добольный ящик", - отметили в СБУ.

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