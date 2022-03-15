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В ОРДЛО оккупанты продолжают насильственную мобилизацию. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской области продолжают насильственную мобилизацию местных жителей – мужчин.

Об этом в фейсбуке сообщил Игорь Коркач, сообщает Цензор.НЕТ.

"В так называемую армию "ЛДНР" призывают всех мужчин без разбора. Возраст, инвалидность, болезни не имеют никакого значения. Всех отправляют воевать на территории Херсонской и Запорожской областей", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Самолет российских оккупантов сбит близ Харькова: "Есть! Сбили! Сбили п#дараса русского!". ВИДЕО
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Топ комментарии
+21
нова програма, тепер - від уроду ерефії - "Велика Утилізація"...
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15.03.2022 20:25
+21
«Я мэр этого города и не позволю проводить здесь сепаратистский шабаш! Вон из Конотопа! Вы - мрази и убийцы украинских воинов. Если еще раз здесь появитесь - вылетите вниз через окно! У вас есть десять минут, чтобы покинуть пределы города»
Мэр города Конотоп, Сумской области, Артем Семенихин жестко разогнал собрание сторонников Виктора Медведчука.
https://www.facebook.com/watch/?v=330422952396185&t=4
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15.03.2022 20:26
+21
Лугандонци це ті тварі які за кацапську пенсію продали матінку Україну в 14 році..вони для мене ще огидніші ніж кацапи
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15.03.2022 20:33
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Свіжина.
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15.03.2022 20:23 Ответить
СБУшникам після визволення тих територій буде менше роботи.))
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15.03.2022 20:31 Ответить
нова програма, тепер - від уроду ерефії - "Велика Утилізація"...
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15.03.2022 20:25 Ответить
Велика Унітазниця
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15.03.2022 20:32 Ответить
«Я мэр этого города и не позволю проводить здесь сепаратистский шабаш! Вон из Конотопа! Вы - мрази и убийцы украинских воинов. Если еще раз здесь появитесь - вылетите вниз через окно! У вас есть десять минут, чтобы покинуть пределы города»
Мэр города Конотоп, Сумской области, Артем Семенихин жестко разогнал собрание сторонников Виктора Медведчука.
https://www.facebook.com/watch/?v=330422952396185&t=4
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15.03.2022 20:26 Ответить
Посилання не те.
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15.03.2022 20:50 Ответить
https://www.facebook.com/watch/?v=10154270917026012
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15.03.2022 21:26 Ответить
отборные гвардейцы Лугандонии
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15.03.2022 20:27 Ответить
лугандейцы
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15.03.2022 20:34 Ответить
Тобто спочатку їх насілуют а потім мабілізіруют? Посвященіє в попочленці
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15.03.2022 20:28 Ответить
Не верю я ему !
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15.03.2022 20:29 Ответить
А тепер нехай Євпропа подумає що б було якщо б росії дали захопити Україну! Довго б Європа жила мирно?
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15.03.2022 20:33 Ответить
Бляха, а ми думали що з ними робити після поверенння територій. Здається, рашка замість нас про це непогано подбала.
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15.03.2022 20:33 Ответить
Отож.)
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15.03.2022 20:35 Ответить
Лугандонци це ті тварі які за кацапську пенсію продали матінку Україну в 14 році..вони для мене ще огидніші ніж кацапи
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15.03.2022 20:33 Ответить
Ну вот и хорошо.... они же просились в состав россии? Ну вот россия их и приняла.(за мясо.)
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15.03.2022 20:36 Ответить
їх не шкода від слова зовсім, чим більше утилізуємо цього біо - сміття, тим краще!
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15.03.2022 20:36 Ответить
Ну так где менты?
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15.03.2022 20:43 Ответить
Отряды доблестных дворников и кондукторов троллейбусов.
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15.03.2022 20:42 Ответить
Это не суер смешно, врядли эти люди планируют убивать украинцев, а вот попасть под арт обстрел им вполне реально светит
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15.03.2022 20:47 Ответить
Хто не хотів, той давно в Києві - Львові..
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15.03.2022 21:05 Ответить
Вся трагедія у тому,що це біосміття буде їсти і пити у той час,коли діти від зневоднення помирають...
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15.03.2022 20:42 Ответить
верю каждому его слову, знаю что с улицы людей забирают и кидают на передовую даже тех, кто никогда не служил нигде
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15.03.2022 20:42 Ответить
Потому что в отличии от русских срочников у ЛДНРовцев вообще нет никаких прав на который всем плевать. Они мусор. Но они так жили восемь лет. А Украина их кормила все эти годы. Вот теперь они нам платят тем, что работают пушечным мясом и кошмарят жителей Мелитополя и Бердянска.
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15.03.2022 20:47 Ответить
Теперь эти "наши люди" работают как неисчерпаемый ресурс оккупанта. Они все могут подохнуть - это как бы России насрать.
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15.03.2022 20:51 Ответить
Чем кормила?
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15.03.2022 20:55 Ответить
Пенсиями и продуктами. Надо было еще в 15 году рубануть там всё.
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15.03.2022 20:57 Ответить
И чого ж вони не зібралися, обіжені, та не перестрілляли караул та не здалися? Гнилі недоноски - жити хочуть..
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15.03.2022 21:09 Ответить
ну как бы...не хотели по доброй программе "тебя ждут дома"...
теперь будет "тебя нигде не ждут, андон"
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15.03.2022 20:42 Ответить
фух, слава богу - не будут кормить нахлебников из нато и ес!
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15.03.2022 20:50 Ответить
имперцев можно менять на наших, сепаров сразу на удобрения. Прямо сейчас "народ бимбаса" лютует на юге (похищение мэра Мелитополя,из них состоят новые полицаи и т.д.). В общем на встречу с Гиви .
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15.03.2022 20:54 Ответить
на эту коллаборантскую пиз......доту женевская конвенция про военнопленных не распространяется-поэтому взяли 10-20 для показухи западу,остальных в расход
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15.03.2022 21:27 Ответить
Ну так они каждое победобесие верещали "Можем павтарить!". Теперь все как у дидов при их любимом Жукове: В руках винтовка Мосина, сзади загранотряд с пулеметами, впереди вполне можно нарваться на МГ-3, который мало отличается от МГ-43. Жаль только мин под ногами у них нет, тогда повторение было бы полным, специально для тех, кто не усваивает уроков истории.
За что боролись, на то и напоролись.
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08.04.2022 20:48 Ответить
 
 