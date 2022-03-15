В ОРДЛО оккупанты продолжают насильственную мобилизацию. ВИДЕО

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской области продолжают насильственную мобилизацию местных жителей – мужчин.

Об этом в фейсбуке сообщил Игорь Коркач, сообщает Цензор.НЕТ.

"В так называемую армию "ЛДНР" призывают всех мужчин без разбора. Возраст, инвалидность, болезни не имеют никакого значения. Всех отправляют воевать на территории Херсонской и Запорожской областей", - говорится в сообщении.

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