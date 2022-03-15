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В ОРДЛО оккупанты продолжают насильственную мобилизацию. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
На оккупированных территориях Донецкой и Луганской области продолжают насильственную мобилизацию местных жителей – мужчин.
Об этом в фейсбуке сообщил Игорь Коркач, сообщает Цензор.НЕТ.
"В так называемую армию "ЛДНР" призывают всех мужчин без разбора. Возраст, инвалидность, болезни не имеют никакого значения. Всех отправляют воевать на территории Херсонской и Запорожской областей", - говорится в сообщении.
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Мэр города Конотоп, Сумской области, Артем Семенихин жестко разогнал собрание сторонников Виктора Медведчука.
https://www.facebook.com/watch/?v=330422952396185&t=4
теперь будет "тебя нигде не ждут, андон"
За что боролись, на то и напоролись.