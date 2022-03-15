Рашисты начинают бежать? День 20. Итоги. БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
20-й день Народной войны Украины. Контрудар по морде русни.
Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, где отделят правду от манипуляций.
Актуальные и духоподъемные новости – как ВСУ уничтожают оккупантов и умножают на нуль "вторую величайшую армию мира".
Будет горячо, включайтесь!
Топ комментарии
+10 Панас Стець
показать весь комментарий15.03.2022 20:37
+10 Саша Пончик
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+8 Ла-ла-ла-ла
показать весь комментарий15.03.2022 20:35
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Пожалуйста, подождите...
Основна ціль ворога - розірвати довіру між народом та керівництвом країни. Вони роблять все, щоб ми почали сумніватись в наших військових і правильності їх дій. Вони будуть виставляти будь-яку подію в такому світлі, щоб ви...конкретно ТИ, почав сумніватись. Бо де сумнів, там недовіра, а там і відсутність підтримки. А без підтримки народу - армія мертва!
Декілька прикладів, щоб ти не попадався на той же гачок ворога та не втрачав віру в наше ЗСУ до того моменту, доки не оголошена наша перемога.
▪️ Коли ворог бере в оточення Маріуполь і не дає змоги надіслати гуманітарну допомогу, створюючи голодомор, для чого він це робить? В місто вони не зайдуть, тож використовують цю ситуацію, щоб згодом завалити соцмережі інформацією, що українська влада не допомагає та нічого не робить! Це посіє сумнів у тебе чи твого сусіда.
▪️ Коли кажуть, що до нас йдуть кадировці, сирійці, іншопланетяни, чи вершники на слонах - створюють в тебе страх та сумнів, що наші хлопці з ЗСУ можуть з ними не впоратись.
▪️ Коли стріляють ракетами по випадковим цілях, домах, пологовим будинкам - це все несе одну й ту ж ціль: створити страх та сумнів у твоїй голові. І ти біжиш в соцмережі та репостиш заклики: «Спасіть Х, чому влада нічого не робить!!!?». Просто знай, що в момент, як тільки ти виразив свій страх та сумнів публічно - ворог досяг своєї цілі, і переміг, конкретно ТЕБЕ! Зупинись!
Повторюй як мантру: ЗСУ робить все можливе, щоб перемогти! І я в це вірю!
Тож ще раз:
▪️ Не вір жодній інформації, яка може створити сумнів, щодо дій наших хлопців.
▪️ Не розповсюджуй жодної інформації, яка може викликати розбрат чи сумнів у інших.
▪️ Чекаєш на звістку про перемогу, а до того часу робиш все від себе можливе!
Ми вже перемогли! Треба тільки, щоб до тих мудаків це дійшло. Бо ж вони тупі, тож потрібно трішки часу
Все буде Україна 🇺🇦
Реальная Война
Тут и про отчет для ВВХ и другое смешное.... Очень зачетный видос
Попали в засаду к мирному населению. Здались. Хотели вынести двухсотого", - каже полонений росіянин.
І не треба гнати на НАТО.
Допоможе ?
Тільки колективна безпека і сильна власна мілітаризована держава.