"Одна военная бригада – и мы погоним врага до Луганска", - Гайдай. ВИДЕО

Луганщина сейчас очень нуждается в военной бригаде.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Одна военная бригада - и мы погоним врага до Луганска. Нас спрашивают - что сейчас нужно Луганщине? Сейчас вся Украина помогает Луганской области, ежедневно получаем вагоны нужных вещей и продуктов.

Есть проблема с доставкой помощи в громады. Российские обстрелы не позволяют оперативно помогать населенным пунктам. Имеем горючее, но из-за обстрелов, не можем добраться до людей, которым так нужна помощь. Враг хочет смертей…Мы не позволим!

ВСУ не позволят! Нам нужно немного больше…и эти проклятые ублюдки отступят", - подчеркнул он.

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