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"Одна военная бригада – и мы погоним врага до Луганска", - Гайдай. ВИДЕО
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Луганщина сейчас очень нуждается в военной бригаде.
Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Одна военная бригада - и мы погоним врага до Луганска. Нас спрашивают - что сейчас нужно Луганщине? Сейчас вся Украина помогает Луганской области, ежедневно получаем вагоны нужных вещей и продуктов.
Есть проблема с доставкой помощи в громады. Российские обстрелы не позволяют оперативно помогать населенным пунктам. Имеем горючее, но из-за обстрелов, не можем добраться до людей, которым так нужна помощь. Враг хочет смертей…Мы не позволим!
ВСУ не позволят! Нам нужно немного больше…и эти проклятые ублюдки отступят", - подчеркнул он.
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Путин => poo tin => жестяная емкость для говна (можно перефразировать более народно)....