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"Одна военная бригада – и мы погоним врага до Луганска", - Гайдай. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Луганщина сейчас очень нуждается в военной бригаде.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Одна военная бригада - и мы погоним врага до Луганска. Нас спрашивают - что сейчас нужно Луганщине? Сейчас вся Украина помогает Луганской области, ежедневно получаем вагоны нужных вещей и продуктов.

Есть проблема с доставкой помощи в громады. Российские обстрелы не позволяют оперативно помогать населенным пунктам. Имеем горючее, но из-за обстрелов, не можем добраться до людей, которым так нужна помощь. Враг хочет смертей…Мы не позволим!
ВСУ не позволят! Нам нужно немного больше…и эти проклятые ублюдки отступят", - подчеркнул он.

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а ще краще до Ростова
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15.03.2022 20:47 Ответить
Не стоит заходить на их территорию - потери многократно возростут и западные партнеры могут не понять. Разумно - просто выгнать их со своей земли перемолов по максимуму. Ваше командование очень грамотно действует.
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15.03.2022 21:02 Ответить
я и написал что ДО Ростова а не в Ростов заходить
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15.03.2022 21:04 Ответить
Тяжко, але позитивно. Слава Україні.
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15.03.2022 20:51 Ответить
их надо не до луганска. а за луганск
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15.03.2022 21:00 Ответить
До бункера Х----ла
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15.03.2022 21:02 Ответить
Поймал себя на мысли только что....
Путин => poo tin => жестяная емкость для говна (можно перефразировать более народно)....
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15.03.2022 21:19 Ответить
Нахера гнати ворога до луганська, щоб було?
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15.03.2022 22:03 Ответить
какого к херам Луганска??? К границам Украины.
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16.03.2022 01:34 Ответить
Правда?
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16.03.2022 08:17 Ответить
По ходу да.
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16.03.2022 19:38 Ответить
 
 