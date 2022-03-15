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Пленный оккупант рассказал, что на войну в Украину отправили даже военный оркестр. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Направили даже военный оркестр: пленный оккупант признал серьезные проблемы армии РФ в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает OBOZREVATEL.

Пленный российский оккупант рассказал, что Кремль отправил служить в Украину военный оркестр.

По словам захватчика, сам он служил в железнодорожных войсках и сдался в плен ВСУ, как только появилась возможность. С момента вторжения РФ на территорию Украины он находился вблизи границы Черниговской области, а затем был перенаправлен на новое место дислокации.

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Пленный военный отметил, что очень хочет позвонить домой в Россию и отрицательно относится к этой войне.
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Топ комментарии
+53
Правильно, хору Олександрова потрібні музиканти...))
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15.03.2022 20:55
+29
военный оркестр преимущественно состоит из флейтистов - кадыровцам играют на флейтах
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15.03.2022 20:57
+23
Репетируют большой концерт Кобзона
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15.03.2022 20:59
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Правильно, хору Олександрова потрібні музиканти...))
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15.03.2022 20:55 Ответить
Кобзона главное не забыть пригласить
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15.03.2022 21:20 Ответить
Пророцтво священика Германа Будзінського Якщо з нами Бог, то хто ж тоді проти нас? Посилання на джерело: https://youtu.be/wVCeydFoJjc
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15.03.2022 20:56 Ответить
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15.03.2022 20:57 Ответить
Подихають під музичку, скрепно.
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15.03.2022 20:57 Ответить
военный оркестр преимущественно состоит из флейтистов - кадыровцам играют на флейтах
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15.03.2022 20:57 Ответить
🤣
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15.03.2022 21:07 Ответить
Теперь Кобздон пуйла встретит как положено.
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15.03.2022 20:57 Ответить
Похоронный аркестр рф.
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15.03.2022 20:58 Ответить
Мабуть на парад.
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15.03.2022 20:58 Ответить
Репетируют большой концерт Кобзона
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15.03.2022 20:59 Ответить
Сантехникам приготовиться...
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15.03.2022 21:01 Ответить
как єта панімать, пачиму кабздон астався без музикі!!!!!!!!!!!!!!! єта зрада мать их
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15.03.2022 21:01 Ответить
Это железнодорожник, ему повезло. А музыканты всем оркестром к Кабзону.
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15.03.2022 22:07 Ответить
Кабзон тепер буде з оркестром концерти давати
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15.03.2022 21:03 Ответить
та не буде, здався в полон оркестр, хіба під фонограму
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15.03.2022 21:04 Ответить
Там вже є хор Александрова
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15.03.2022 21:18 Ответить
Правильно ,похоронный марш вате играть ...
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15.03.2022 21:03 Ответить
Читайте уважно. І якщо знаходите залізну логіку в наступних словах, то копіюйте та перепощуйте. Роздруковуйте та поширюйте. Бо розуміння усього цього та погодження з цим - є скріплюючим клеєм вже існуючої монолітності українського суспільства.

1). Ці уроди, жорстокі до інших та до себе психопати, не розуміють ніяких доводів розуму або логіки. В них своя "логіка" і вони виховані за нею з пуп'янка та не збираються змінюватися чи вчитися новому у інших. Тому це ви бачите в їх підтримці дій чергового царя, в пропаганді та інших проявах. Вони тупо переїхали танками кордон та стріляють в усе що тільки можуть заради чергової брєдовоі ідеї.

ТОМУ НЕ НАМАГАЙТЕСЯ ЇХ ПЕРЕКОНАТИ/ перевиховати/ або про щось домовитися. Ваше бажання домовлятися розглядається лише як слабкість.

Це нація гопників та мусорів. Грабіжників та вбивць. І ментальність там однакова як у зеків так і у тих хто їх охороняє. Культурну поведінку та делікатність західних політиків чи українців гопникі бачать лише та виключно як боягузливу поведінку "лохів".

Гопники, починаючи з головного у Кремлі розуміють та поважають лише одну мову. Мову брутальної фізичної, а в нашому випадку - смертельної сили.

2). Треба не просто зупинити постріли. Треба не просто зупинити бомбардування жилих будинків та скінчення терору. Треба не просто "Нєт Вайне!"

Така зупинка лише відкладе розв'язку на пізніше. Як я попереджав у 2014-2015. Та мені казали не розхитувати і що я взагалі екстреміст і що мудрі порошенки усе порішають а я мушу сидіти в Америці та не розказувати українцям як їм жити.

Дожились.

Проте від орків нас відрізняє здатність аналізувати та робити висновки на майбутнє.

Якщо зупинити війну знову черговими "мінськими угодами" чи ще якоюсь дипломатичною сракою - то вона потім буде вестися тими дітьми що сьогодні тримають вас за руку та з безкінечною довірою йдуть за вами у бомбосховище.
Не думайте про комфорт та "стабільність". Про тишу чи затишок. Напівзаходи відносно Криму та Донбасу було оцінено як слабкість і тому сьогодні ракети та снаряди летять у багатоповерхівки практично по всій Україні.

Треба не просто зупинити війну. Треба здобути абсолютну перемогу в цій війні. Тоді вона зупиниться надовго.

3). Захід не стоїть осторонь. Роблять що можуть і будуть робити ще більше.
Закінчуйте з ментальністю типового васала що домінувала і голови, і телебачення, і кабінети влади усі ці роки незалежності що впала просто з неба. Перестаньте озиратися на сусідів. Робіть важку справу самостійно - сусіди допоможуть, вражені вашою наполегливістю. Звісно, порядні сусіди, а не бидло.

4). Є лише один метод. Існує лише один засіб отримати НАЙСКОРІШУ перемогу та гарантію майбутньої безпеки поколінь наших нащадків в Україні.

Це тотальний опір. Безкомпромісне фізичне знищення тих, хто приповз з-за кордону без запрошення.

Як багато діячів культури навчилися матюкатися на адресу загарбників за останні три тижні - так усім поголовно треба навчитися використовувати та ефективно застосовувати зброю. Бажано декілька видів зброї.
Та опановувати тактику прийшов- вдарив- відійшов.
Начебто звичайна продавчиня магазину, вчитель чи біженець. Перевтілення в оператора переносного ракетного комплексу, снайпера, гранатометника на деякий короткий час. І потім знову продавчиня, вчитель чи біженець.
Це найстрашнішій жах будь якого окупанта.

За останніми даними ЦРУ в Україні 17,000,000 працездатного населення. Нехай частину евакуйовано. Частина зайнята логістикою та дистрибуцією.
Але п'ять мільйонів є за будь якого моменту.
Це колосальна армія котру ніяка росія не подужає навіть оголосивши тотальну мобілізацію.
Війна закінчиться коли кожний ДВАДЦЯТЬ П'ЯТИЙ з цієї армії вб'є бодай одного ворога. Якщо Кремль напружить останні резерви та сили та надішле ще одну хвилю - то треба щоб кожний ДВАДЦЯТИЙ зробив те ж саме.
Тобто абсолютна більшість озброєних громадян навіть не буде мати шансу в когось вцілити бо вони вже будуть валятися по узбіччям добривом.

Якщо росія у війні з Україною втратить півмільйона солдат, офіцерів та генералів - війна не просто скінчиться українською перемогою. Вона скінчиться довгостроковою гарантією миру. Від такого фіаско навіть такі покидьки як росіяне - не оговтаються ще пару поколінь.

За цей час, народжена у пеклі війни та вже по-справжньому суверенна нація передивиться своє відношення до егоїстичної ментальності типового корумпованого суспільства, впровадить реальну реформацію державного устрою та отримає додатковий захист, набувши членства в НАТО.

Друзі, я не маю жодних сумнівів в перемозі України в цій війні.
Мені буде шкода, якщо війна затягнеться або відстрочиться знову на найближче майбутнє за причиною не розуміння тезисів що викладено вище.

Ворог буде підвищувати рівень терору саме для того щоб люди зламалися та бажали припинення вогню будь якою ціною.

Ворог є мастером демагогії та псевдологіки і тому він буде намагатися втягнути вас у полеміку, опустити вас на свій рівень гопника- де просто знову досягне своєї мети, роз'єднавши українське суспільство.

Не будьте наївними та дурними. Не ведіться.

І останнє. Просто викарбуйте собі в розумі як стародавнє та безсмертне "Карфаген повинно бути зруйновано!"

Перемоги не буде без повернення Донбасу та Криму. І це має бути зроблено силою. Військовою, і якщо потрібно - смертельною силою. Тому налаштовуйтеся на повну, а не часткову перемогу.

Конечна мета. Та тільки логічна і єдина мета - фізичне знищення орків та відновлення контролю над кордоном 2013 року. Того що визнано цивілізованим світом та закріплено у міжнародних юридичних документах.

Слава Нації!
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15.03.2022 21:03 Ответить
Капец портянка. А короче никак нельзя было?
И "Конечна мета" по украински звучит как "кiнцева мета".
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16.03.2022 00:16 Ответить
агов оркестр може бути і вагнерівці
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15.03.2022 21:04 Ответить
А .балерини з большого театра тоже тут матьвавйоб
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15.03.2022 21:04 Ответить
ээх.
Гитару жалко....
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15.03.2022 21:04 Ответить
На войне первая заповедь не потерять бдительность. Враг может вводить в заблуждение. Много сражений в мире было проиграно только из за того что одна сторона теряла бдительность.
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15.03.2022 21:05 Ответить
Ну а как иначе? Репоеды любят, что их закапывают под музыку.
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15.03.2022 21:05 Ответить
Без мобилищации кирдык русне, но оно тоже мало поможеть, эти вообще в москву могуть направится, как прогнозировал невзоров
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15.03.2022 21:07 Ответить
а лєгітімнава пачєму нє взяли?
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15.03.2022 21:08 Ответить
Залп из дальнобойных барабанов...
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15.03.2022 21:09 Ответить
А где Газманов с концертом?
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15.03.2022 21:11 Ответить
Газманов в Ізраілі випрошує громадянство. Згадав "ісконниє корні".
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15.03.2022 22:19 Ответить

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15.03.2022 21:11 Ответить
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15.03.2022 21:14 Ответить
Русня начал уже гнать на них, типа позери, только на видео их и видно
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15.03.2022 22:02 Ответить
Какая мерзкая обезьяна! Ой, простите обезьяны за сравнение с этим ничтожеством!
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15.03.2022 22:02 Ответить
Я думав, що рашисти вже пробили дно, однак, коли дізнався, що кацапский оркестр прислали воювати - з дна постукали.
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15.03.2022 21:17 Ответить
Оркестр уже тут, ждём сводный отряд артистов-куплетистов-пропагандистов.
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15.03.2022 21:23 Ответить
а не пойти бы им на концерт ансам_бля Александрова который на дне черного моря
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16.03.2022 00:35 Ответить
Как будто чувство вины будет, если он будет нервничать. Будет только страх за собственную шкуру. Чувство вины для вяликой руцкой нации недоступно - они выше этого! (на самом деле оно атрофировано в результате рабской жизни: виноват начальник, а мы люди маленькие, ни за что не отвечаем - какой с нас спрос, какая вина?)
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15.03.2022 21:51 Ответить
Другие посмотрят что этого не съели и тоже сдадутся. Всё лучше чем их обосраных по посадкам отлавливать.
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16.03.2022 00:14 Ответить
Стєсняюсь спрасіть, а балєт з ********** озєрам будєт ?... Очінь нравіца !
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15.03.2022 21:49 Ответить
Оркестр... нэ ну це вже пыздец
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16.03.2022 00:11 Ответить
наверняка тож клюнули за 100500 ру>***
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16.03.2022 00:28 Ответить
На Титанике тоже оркестр играл, до последнего. Как-то даже символично, когда знаешь что и там, и там в итоге будешь на дне.
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16.03.2022 00:29 Ответить
С первого апреля они не только курсантов военных учебных заведений, но и гражданских студентов призовут в армию (отсрочки от службы в армии отменят, досрочно завершат обучение выпускников), 18-21-летнее молодое мясо отправят в мясорубку бессмысленной и обреченной бойни!
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16.03.2022 08:14 Ответить
... а мьі оркестр отправим на акомпанемент кабздону )
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16.03.2022 08:45 Ответить
не варто думати що рашисти скоро відступлять, треба завжди готуватися до гіршого, спідіватися на краще
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16.03.2022 09:36 Ответить
 
 