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Шесть оккупантов во главе с майором сдались в плен на Черниговщине. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Силам территориальной обороны Срибнянской громады Черниговской области сдались в плен шесть оккупантом во главе с майором российской армии.
Об этом сообщает "Газета Срибнянщина", информирует Цензор.НЕТ.
"Шесть вояк во главе с майором-разведчиком, узнав, что произошло ночью с их соседним блокпостом, не захотели быть следующими на пути в загробный мир и сдались в плен в ближайшем селе. Что и спасло им жизнь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оккупанты повторяли уже известную мантру об учебе и о том, что они не знали, как оказались в Украине.
Топ комментарии
+50 Voland Demort
показать весь комментарий15.03.2022 21:08
+41 Aleksey NotBad
показать весь комментарий15.03.2022 21:10
+39 Василий СПРУТ
показать весь комментарий15.03.2022 21:13
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ВОНИ ПРЕКРАСНО ЗНАЛИ КУДА І ЧОГО ЇДУТЬ...!!!
Украина за нами,
Кацапы под нами,
Победа за нами!!!
Ну це реально армія бомжів якась до нас вторглася... росіян сюди відправляють з пайками, у яких термін придатності закінчився у 2015 році
"сільнєйшая армія в мірє"... 😎
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