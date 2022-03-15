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Шесть оккупантов во главе с майором сдались в плен на Черниговщине. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Силам территориальной обороны Срибнянской громады Черниговской области сдались в плен шесть оккупантом во главе с майором российской армии.

Об этом сообщает "Газета Срибнянщина", информирует Цензор.НЕТ.

"Шесть вояк во главе с майором-разведчиком, узнав, что произошло ночью с их соседним блокпостом, не захотели быть следующими на пути в загробный мир и сдались в плен в ближайшем селе. Что и спасло им жизнь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты повторяли уже известную мантру об учебе и о том, что они не знали, как оказались в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двух оккупантов-мародеров задержала тероборона под Броварами. ФОТО
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Топ комментарии
+50
Бачу на півночі вже дойшло коли почне доходити вже на півдні
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15.03.2022 21:08
+41
Да да, месяц учений на территории Украины я уже поверил
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15.03.2022 21:10
+39
Жить хотят вот и все ... Жаль что большинство конченные садисты особенно кадыровские ублюдки - их нужно казнить
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15.03.2022 21:13
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Бачу на півночі вже дойшло коли почне доходити вже на півдні
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15.03.2022 21:08 Ответить
спочатку треба провести артпідготовку- тоді і до тих дійде.
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15.03.2022 21:11 Ответить
Жить хотят вот и все ... Жаль что большинство конченные садисты особенно кадыровские ублюдки - их нужно казнить
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15.03.2022 21:13 Ответить
И это вторая сраная армия в мире.
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15.03.2022 21:10 Ответить
вторая сраная армия в мире.....так, так....з кінця!
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15.03.2022 21:45 Ответить
Ці гниди шли та мріяли о медалі за взяття України... Все вони знали наперед. І зуби та душі гнилі , ........ рускіє шли вбивати українців .... в голові не владується... ні німці ні французи ні китайці , ...русские. Смерть вам и нет прощения на века...
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15.03.2022 21:51 Ответить
На шляху декласифікації.
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15.03.2022 21:52 Ответить
Да да, месяц учений на территории Украины я уже поверил
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15.03.2022 21:10 Ответить
Головне, що навчання з бойовими набоями та повним боєкоплектом
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15.03.2022 21:41 Ответить
Точно орки. Зубы гнилые, рожи страшные. Точно свинособаки!
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15.03.2022 21:13 Ответить
Там генофонд на вине замешанныйполностью сдох, не только зубы …
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15.03.2022 21:29 Ответить
Черниговская терооборона настолько сурова, что кацапы даже уже в плену продолжают труситься от страха, хотя к ним вроде норм отношение на видео.
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15.03.2022 21:14 Ответить
они какието тупые, даже не понимают что происходит
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15.03.2022 21:15 Ответить
Что, навоевались, "намочили хахлов"? А как опасно и голодно стало решили сдаться? Правильно, вас сейчас обогреют, накормят, и будете отдыхать в комфортных условиях. А потом говорящая голова Верещук будет верещать вашим оркам чтобы те изловили любых мирных граждан на захваченной территории, и отпустили в обмен на вас.
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15.03.2022 21:19 Ответить
відрубати руки - і к мамє в рашку!
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15.03.2022 23:26 Ответить
Добре ,що здались до Чернігівської тероборони ... а не "Азову"
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15.03.2022 21:21 Ответить
Молодцы.
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15.03.2022 21:21 Ответить
«Честное слово я никого не убивал" …. Бль всі чесні то якого х воно тут робить
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15.03.2022 21:23 Ответить
А от якби не сказав «честное слово», то не повірили б, а так повірили😂😂
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15.03.2022 21:35 Ответить
Він забув додати «комсомольське» ) , пздть )
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15.03.2022 22:31 Ответить
Кацапу вірити-себе не поважати.
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15.03.2022 23:27 Ответить
УСІ ШЕСТЕРО кацапомордих-москалики БРЕШУТЬ...!!!
ВОНИ ПРЕКРАСНО ЗНАЛИ КУДА І ЧОГО ЇДУТЬ...!!!
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15.03.2022 21:25 Ответить
мужик нервно выключил телефон. и дальше видео нет. походу дальше был ликбез тупому свинорусу за - "я никого не убивал"...
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15.03.2022 21:28 Ответить
Скрипач(майор) не нужен..За іншими нехай мами приїзжають.
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15.03.2022 21:28 Ответить
відрубати руки - і к мамє в рашку!
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15.03.2022 23:26 Ответить
Ну хорошо хоть все как один знают кто путен
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15.03.2022 21:28 Ответить
Не важко уявити що трапляється в іхних штанах після слів: що ти хочеш сказати своїй мамі...
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15.03.2022 21:29 Ответить
відрубати руки - і к мамє в рашку!
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15.03.2022 23:25 Ответить
Хлопці, чуєтє "учєнія" - бийте в зуби.
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15.03.2022 21:31 Ответить
Віськовополонені - це люди що прийшли вас УБИВАТИ але ... в них не вийшло. Сер Уінстон Черчіль.
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15.03.2022 21:31 Ответить
35 загиблих військових на яворівському полігоні, більше сотні тяжко поранених, які, мабуть, не повернуться в стрій... Говорили ж, ніякого полону !!!
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15.03.2022 21:32 Ответить
В плен не брать. Раненых добивать!!!
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15.03.2022 21:32 Ответить
Сегодня в Николаевской области в селе Пески твари из лднр устроили настоящий геноцид украинцев - грабили селян, раздевали, потом зашли в школу и сняли фото с нашими АТОшниками со стены. Кого нашли расстреляли или семью. Потом с награбленным свалили в лес. Сейчас их ловят военные ****, словите и закопайте живьём тварей.
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15.03.2022 21:34 Ответить
Господь над нами,
Украина за нами,
Кацапы под нами,
Победа за нами!!!
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15.03.2022 21:34 Ответить
Он не прищуриваются, он издевается и насмехается
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15.03.2022 21:43 Ответить
Да всё они знали, твари!
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15.03.2022 21:45 Ответить
Цікаво шо вони досі, а це майже 20 днів війни, все одно розповідають про навчання і шо вони не знали куди йшли. Це ще одне підтвердження їхнього основного плану на швидку війну і захоплення України за пару днів, бо вони навіть не готували якусь іншу легенду на той випадок шо їхній наступ захлинеться в їхній же крові і бойові дії будуть тривалими, а брехня про навчання буде виглядати абсурдом.
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15.03.2022 21:50 Ответить
У русни на семь лет просрочены сухпайки "Не только дохлые будете здесь валяться, а еще и обосранные"
Ну це реально армія бомжів якась до нас вторглася... росіян сюди відправляють з пайками, у яких термін придатності закінчився у 2015 році
"сільнєйшая армія в мірє"... 😎
t.me/telegraf_com_ua/9840
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15.03.2022 22:07 Ответить
***** полная , где это на учениях ,на марше выдают боевые патроны , гранаты Все они знали , ****** , как дышат
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15.03.2022 22:07 Ответить
******* эта легенда. Их научили так говорить, это все ******* и профанация
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15.03.2022 23:55 Ответить
РАССТРЕЛЯТЬ!!!
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15.03.2022 23:00 Ответить
відрубати руки - і к мамє в рашку!
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15.03.2022 23:24 Ответить
Думаю кадыровцы уйдут из Украины.
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15.03.2022 23:54 Ответить
так брешуть же, як пітдать брешуть..
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16.03.2022 00:46 Ответить
200 тысяч "никого не убивавших" и 150 миллионов "ничего не знавших"
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16.03.2022 00:51 Ответить
Никулков, мудак, врет, как Соловьев: приехал охранять украинцев от российских мародеров. Скотина.
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16.03.2022 08:39 Ответить
расстрелять пидаров.
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16.03.2022 09:03 Ответить
"Попали в засаду мирного населения..." - БРАВО!
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16.03.2022 12:37 Ответить
 
 