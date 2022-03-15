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Удар по Донецку "Точкой-У" – провокация России, - СIT. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Основатель Conflict Intelligence Team (СИТ) Руслан Левиев заявил, что атака на Донецк с использованием ракеты "Точка-У", вероятнее всего, провокация, совершенная российскими оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свое мнение он высказал в эфире телеканала "Настоящее время".

"По вчерашнему инциденту в Донецке есть немало фотографий, сделанных жителями Донецка, на которых хорошо видна ракетная часть "Точки-У"... Она лежит на бульваре Шевченко и видно, что ее хвост направлен на юго-восток, а передняя часть - на северо-запад. Ракетная часть тяжелая и, когда боевая часть отделяется от нее, то она всегда сохраняет направление и скорость.

Изучая все подобные инциденты, мы пришли к выводу, что ракетная часть всегда показывает направление, откуда ракета прилетела. То есть сейчас любой может посмотреть фотографии, геолоцировать их и понять, что ракета прилетела с юго-востока@

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Топ комментарии
+9
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15.03.2022 22:30
+6
Засновник Conflict Intelligence Team (СІТ) Руслан Левієв заявив, що атака на Донецьк з використанням ракети "Точка-У", вірогідніше за все провокація, здійснена російськими окупантами .. Джерело: https://censor.net/ua/v3325501

Вірогідніше ?? То що ,, ще є й сумніви ?? .

Тобто , ЗСУ більше немає чого робити як тільки бити дефіцитними ракетами по якомусь Донецьку . . Навіщо це ЗСУ . ?? Де тут сенс . !
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15.03.2022 22:36
+6
звісно, що з південного сходу прилетіла, якщо її хвіст дивиться прямісінько на бібліотеку Крупської і лежить паралельно пам'ятнику Тарасу Григоровичу. Самі на себе скинули, це зрозуміло будь-кому, хто хоч раз бував на площі перед донецькою ОДА
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15.03.2022 22:38
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У русни на семь лет просрочены сухпайки "Не только дохлые будете здесь валяться, а еще и обосранные"
Ну це реально армія бомжів якась до нас вторглася... росіян сюди відправляють з пайками, у яких термін придатності закінчився у 2015 році
"сільнєйшая армія в мірє"...
t.me/telegraf_com_ua/9840
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15.03.2022 22:05 Ответить
А шо такое? Чего это мы должны оправдываться? Да. это наша временно оккупированная территория. но оттуда сепара валом валят и воюют. У нас война!!
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15.03.2022 22:21 Ответить
Та чи не пох..?
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15.03.2022 22:25 Ответить
Побільше б таких провокацій, менше роботи для ЗСУ
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15.03.2022 22:27 Ответить
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15.03.2022 22:30 Ответить
Засновник Conflict Intelligence Team (СІТ) Руслан Левієв заявив, що атака на Донецьк з використанням ракети "Точка-У", вірогідніше за все провокація, здійснена російськими окупантами .. Джерело: https://censor.net/ua/v3325501

Вірогідніше ?? То що ,, ще є й сумніви ?? .

Тобто , ЗСУ більше немає чого робити як тільки бити дефіцитними ракетами по якомусь Донецьку . . Навіщо це ЗСУ . ?? Де тут сенс . !
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15.03.2022 22:36 Ответить
Если они на самом деле ее сбили, то она могла лететь на ДМЗ, а там вполне возможно где-то меж корпусами могли стоять например Грады
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15.03.2022 23:15 Ответить
звісно, що з південного сходу прилетіла, якщо її хвіст дивиться прямісінько на бібліотеку Крупської і лежить паралельно пам'ятнику Тарасу Григоровичу. Самі на себе скинули, це зрозуміло будь-кому, хто хоч раз бував на площі перед донецькою ОДА
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15.03.2022 22:38 Ответить
Z-войска бомбонули Донецк,сомнений нет.
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15.03.2022 22:40 Ответить
ДА плевать. Зашкварили кацапы трошки ваты, да и хер с ним. Не стоит на это обращать внимание. Более того, пусть еще десяток запустят по кормильцам
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15.03.2022 22:47 Ответить
Zцапи хочуть оправдати свої бомбадування міст і сіл України.Тільки одного вони не врахували,що спутники моніторят весь Донбас.І звідки прилетіла ракета,також є на запису.
ущербним покажуть і розкажуть на суді в Гаагі!
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15.03.2022 23:50 Ответить
Сразу вспомнил про учение в Рязани, уж очень знакомый почерк и это не последняя их провокация. Теперь надо ждать химической атаки или что-то в это роде, у кремлевских шизофреников фантазия беспредельна.
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16.03.2022 03:21 Ответить
Так вони й на ростові падають,населення ***** ухиляється і про це треба мовчати...ну "недольот"!Кремлівські фашисти знищують Маріуполь!
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16.03.2022 04:42 Ответить
Кому это выгодно?
У РФ ракет много а у ЗСУ мало, по войскам захватчиков ударить не хватает.
Явная провокация для новостей рус/ ТВ!
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16.03.2022 07:11 Ответить
Wygląda na prowokację. W Ruskiej TV od razu był reportaż, jakby ekipa czekała. Straż pożarna, kamery,
wszystko było, nawet kwiaty. Przez dwa dni non-stop.
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16.03.2022 08:43 Ответить
 
 