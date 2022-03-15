Удар по Донецку "Точкой-У" – провокация России, - СIT. ВИДЕО
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Основатель Conflict Intelligence Team (СИТ) Руслан Левиев заявил, что атака на Донецк с использованием ракеты "Точка-У", вероятнее всего, провокация, совершенная российскими оккупантами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, свое мнение он высказал в эфире телеканала "Настоящее время".
"По вчерашнему инциденту в Донецке есть немало фотографий, сделанных жителями Донецка, на которых хорошо видна ракетная часть "Точки-У"... Она лежит на бульваре Шевченко и видно, что ее хвост направлен на юго-восток, а передняя часть - на северо-запад. Ракетная часть тяжелая и, когда боевая часть отделяется от нее, то она всегда сохраняет направление и скорость.
Изучая все подобные инциденты, мы пришли к выводу, что ракетная часть всегда показывает направление, откуда ракета прилетела. То есть сейчас любой может посмотреть фотографии, геолоцировать их и понять, что ракета прилетела с юго-востока@
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Пожалуйста, подождите...
Ну це реально армія бомжів якась до нас вторглася... росіян сюди відправляють з пайками, у яких термін придатності закінчився у 2015 році
"сільнєйшая армія в мірє"...
t.me/telegraf_com_ua/9840
Вірогідніше ?? То що ,, ще є й сумніви ?? .
Тобто , ЗСУ більше немає чого робити як тільки бити дефіцитними ракетами по якомусь Донецьку . . Навіщо це ЗСУ . ?? Де тут сенс . !
ущербним покажуть і розкажуть на суді в Гаагі!
У РФ ракет много а у ЗСУ мало, по войскам захватчиков ударить не хватает.
Явная провокация для новостей рус/ ТВ!
wszystko było, nawet kwiaty. Przez dwa dni non-stop.