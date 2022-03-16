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Российские оккупанты убили гражданского мужчину, который вышел из машины и поднял руки. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты убили гражданского под Киевом. Немецкие журналисты обнародовали доказательство преступления захватчиков против мирного населения

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

"Немецкое медиа ZDF Frontal обнародовало видео с дрона, на котором зафиксировано, как оккупанты под Киевом расстреляли поднявшего руки вверх гражданского жителя."

Путин говорит о спецоперации в Украине, которая не направлена против мирного населения. Однако в нескольких километрах к западу от Киева беспилотник снял, как российские солдаты застрелили мирного жителя", – сообщает издание.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+42
свиноцабак в плен не брать...!
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15.03.2022 23:36
+33
мацковські свинособаки показують своє звірине єство - асвабадітелі зайшли в нашу хату.
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15.03.2022 23:36
+24
Как говорила моя бабушка, немцы в 41-м такого не творили и так не бомбили города. Немцы наоборот старались захватить города целыми а козломордые выжигают все на своем пути. явно пытаются сделать геноцид украинского народа а из Украины сделать пустыню
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15.03.2022 23:39
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Господь над нами,
Украина за нами,
Кацапы под нами,
Победа за нами!!!
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15.03.2022 23:35 Ответить
щось вже не видно на цензорі "рашошвайне" з дойчланду. чого б це?
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16.03.2022 08:20 Ответить
мацковські свинособаки показують своє звірине єство - асвабадітелі зайшли в нашу хату.
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15.03.2022 23:36 Ответить
свиноцабак в плен не брать...!
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15.03.2022 23:36 Ответить
Кацапчику, приходь, пообрізаємо усе зайве, щоб не стирчало та не гвазділо.
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16.03.2022 03:21 Ответить
ты это кому...?
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16.03.2022 06:47 Ответить
вот пусть эти немецкие журналисты и поднимут тему против своего Шольца.который сопутствует противодействию наказания режима путина.пусть немцы поднимут рассказы бабушек-дедушек.которые пережили бомбёжки Германии и объяснят,что ы твуих условиях сейчас народ Украины.Но только украинцы не виновны в бомбёжках,как были виновны немцы за своего фюрера
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15.03.2022 23:38 Ответить
Это обида за 8 лет озабоченности, притворства и умиротворения Северным потоком имени Меркель. Мы всё это видели и ощущения были так себе, мягко выражаясь. Лучше пройдите мимо, но не упрекайте украинцев сейчас.
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16.03.2022 00:08 Ответить
Там,є попередній вбитий ,біля переднього колеса,чорної машини
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15.03.2022 23:38 Ответить
Как говорила моя бабушка, немцы в 41-м такого не творили и так не бомбили города. Немцы наоборот старались захватить города целыми а козломордые выжигают все на своем пути. явно пытаются сделать геноцид украинского народа а из Украины сделать пустыню
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15.03.2022 23:39 Ответить
Хто виїзджає за місто: бачите біля дороги кацапів - тисніть на газ і не зупиняйтесь. Не намагайтесь знайти порозуміння з цими підорами.
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15.03.2022 23:40 Ответить
Ліки в череп
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15.03.2022 23:40 Ответить
будьте прокляты кацапы
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15.03.2022 23:41 Ответить
Ну тут я розумію тепер або ми або вони, третього не дано.
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15.03.2022 23:42 Ответить
"мы на учениях, мы не знали, нас обманули"
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15.03.2022 23:45 Ответить
Нахера брати в полон тих ублюдків,ще **** тут годуй то гівно!
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15.03.2022 23:47 Ответить
Гореть вам в аду, мокшанские орки! По-любому силы света во главе с Украиной раз#**** вас. Да, нам будет тяжело. Но мы выдержим. Пид#ры! Слава Украине! Смерть врагам!
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15.03.2022 23:49 Ответить
Вбивайте цапів без жалю!
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15.03.2022 23:50 Ответить
Увидите рабсейские фашисты чем вам обойдется кровь и война с

40 000 000 украинским народом. Похоронки будут у вас в каждом доме.
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15.03.2022 23:53 Ответить
РАСИСТСКАЯ ********* !!!
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15.03.2022 23:53 Ответить
Zдохніть цапи!
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15.03.2022 23:54 Ответить
Будьласка Убийте їх всіх!! Молодих і старих, офіцерів і солдат,срочників і контрактників! Убийте! бо він потім вб"є вас або ваших рідних!
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15.03.2022 23:58 Ответить
расею нужно сжечь дотла....
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16.03.2022 00:01 Ответить
Свинособаки это бешенные животные. Уничтожать на месте .
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16.03.2022 00:06 Ответить
Уничтожить **** .все они твари.поголовно.их просто необходимо уничтожать .Не удивляйтесь всему этому зверству.это только то немногое что фиксируется .менее одного процента .эти звери. творят ужасные вещи.что лучше и не представлять.безумного ********* и то болото необходимо месить .
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16.03.2022 00:09 Ответить
русских при отлове закапывать живьем в землю !
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16.03.2022 00:54 Ответить
Ну и как идентифицируешь мразь,нажавшую на курок? Ведь когда этой мрази повезет не сдохнуть,а попасть в плен,то что мы услышим? Правильно. ''Я не знал...сказали что едем на учения...и вообще я кашевар.." Просто коллективная безответственность среди массы орков.
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16.03.2022 07:27 Ответить
Установить и объявить лимит на количество пленных, например - 10 000 голов. Остальных - на месте в расход.
Это стимулирует повышение скорости сдачи в плен винтогорогих.
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16.03.2022 12:52 Ответить
это геноцид УКРАИНСКОГО народа !в плен этих тварей не брать!
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16.03.2022 14:47 Ответить
 
 