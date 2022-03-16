Российские оккупанты убили гражданского мужчину, который вышел из машины и поднял руки. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупанты убили гражданского под Киевом. Немецкие журналисты обнародовали доказательство преступления захватчиков против мирного населения
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности
"Немецкое медиа ZDF Frontal обнародовало видео с дрона, на котором зафиксировано, как оккупанты под Киевом расстреляли поднявшего руки вверх гражданского жителя."
Путин говорит о спецоперации в Украине, которая не направлена против мирного населения. Однако в нескольких километрах к западу от Киева беспилотник снял, как российские солдаты застрелили мирного жителя", – сообщает издание.
Топ комментарии
+42 Великая Исландия
показать весь комментарий15.03.2022 23:36
+33 Панас Стець
показать весь комментарий15.03.2022 23:36
+24 Valter Valter
показать весь комментарий15.03.2022 23:39
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Украина за нами,
Кацапы под нами,
Победа за нами!!!
40 000 000 украинским народом. Похоронки будут у вас в каждом доме.
Это стимулирует повышение скорости сдачи в плен винтогорогих.