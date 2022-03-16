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Зеленский пригласил друзей Украины посетить Киев: "Здесь может быть опасно, потому что наше небо еще не закрыто от российских ракет и самолетов". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Решение об усилении нашего арсенала в воздухе еще не принято. Мы не получили самолеты. Но взгляды всех людей мира сейчас устремлены именно на нашу столицу, на украинцев.
Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
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Джерело: The New York Times
Вміє ЗАДАЛБУВАТИ!
-Или надо из НАТО просто вікинуть Германию и Венгрию и принять Украину. НАТО станет сильнее и организованнее
-Или НАТО надо распустить, (ну может пусть существует-но его время прошло) , но нужен новій военній союз. Не бюракратически -мертвій как НАТО сейчас.. а реальній.. Балтийские страні, Польша, Украина, Великобритания, Штаті, Канада..
НАТО... К сожалению, уже многие видят, что не все в этом союзе готовы воевать "один за всех и все за одного". Польша и прибалты не зря беспокоятся. Из за одной-двух мягкотелых, трусливых и насквозь продажных гнид все может полететь к чертям.