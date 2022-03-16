Зеленский пригласил друзей Украины посетить Киев: "Здесь может быть опасно, потому что наше небо еще не закрыто от российских ракет и самолетов". ВИДЕО

Решение об усилении нашего арсенала в воздухе еще не принято. Мы не получили самолеты. Но взгляды всех людей мира сейчас устремлены именно на нашу столицу, на украинцев.

Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

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