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Зеленский пригласил друзей Украины посетить Киев: "Здесь может быть опасно, потому что наше небо еще не закрыто от российских ракет и самолетов". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Решение об усилении нашего арсенала в воздухе еще не принято. Мы не получили самолеты. Но взгляды всех людей мира сейчас устремлены именно на нашу столицу, на украинцев.

Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Вся торговля с РФ должна быть остановлена, давите на бизнес, чтобы он уходил с российского рынка, - Зеленский

Автор: Анастасія Потіха
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ЗМІ КНР підтримують пропаганду Москви та спотворюють зображення війни в Україні.
Джерело: The New York Times
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16.03.2022 01:39 Ответить
Торгуются со Штатами за Тайвань на будущее. Прагматики поганые.
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16.03.2022 01:46 Ответить
Ось що у Зеленського не відняти:
Вміє ЗАДАЛБУВАТИ!
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16.03.2022 01:55 Ответить
У меня есть такая идея. ощущение.. Єто спекулятивно ессено, я не обладаю всей информацией.. но вот то что во мне, что я думаю :
-Или надо из НАТО просто вікинуть Германию и Венгрию и принять Украину. НАТО станет сильнее и организованнее
-Или НАТО надо распустить, (ну может пусть существует-но его время прошло) , но нужен новій военній союз. Не бюракратически -мертвій как НАТО сейчас.. а реальній.. Балтийские страні, Польша, Украина, Великобритания, Штаті, Канада..
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16.03.2022 01:56 Ответить
Об этом уже сейчас поговаривают. В смысле о новом военном союзе.
НАТО... К сожалению, уже многие видят, что не все в этом союзе готовы воевать "один за всех и все за одного". Польша и прибалты не зря беспокоятся. Из за одной-двух мягкотелых, трусливых и насквозь продажных гнид все может полететь к чертям.
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16.03.2022 02:17 Ответить
Буде новий військовий союз - США, Британія, її колишні домініони (Канада, Австралія), країни Балтії та Польща.
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16.03.2022 04:51 Ответить
знову тупо хамить
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16.03.2022 09:31 Ответить
 
 