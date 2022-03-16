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Бывший генпрокурор Рябошапка хотел уехать в Венгрию. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Руслан Рябошапка предоставил пограничникам сканкопии документов троих своих детей, но его не выпустили.

Видео общения Рябошапки с пограничницей опубликованы в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на UA-Reporter.

По его данным, Рябошапка пытался пересечь на Закарпатье границу с Венгрией. Бывший глава генпрокуратуры предъявил документы о том, что является отцом троих детей - граждан Франции 2012, 2015 и 2017 годов рождения.

"Уважаемый, вам отказали в пересечении государственной границы из-за того, что отсутствуют дети во время пересечения государственной границы и отсутствуют документы, подтверждаюющие, что вы являетесь отцом троих и более детей", - ответила ему через некоторое время сотрудница таможни.

Также читайте: В ООН заявляют, что количество беженцев из Украины уже достигло 3 миллионов человек

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+71
‼️Нужен закон для таких деятелей - запрещающий участие в выборах , работу в государственных и партийных органах

И КОЛЕ КОТЛЕТЕ ТОЖЕ
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16.03.2022 08:31
+54
Крысе не удалось сбежать.
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16.03.2022 08:31
+50
А ШО-РЯБАШАПКА КАРМЯЩІЙ АТЄЦ...
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16.03.2022 08:30
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3 березня у бою з окупантами загинула бойовий медик, мати 12 дітей Ольга Семидьянова.
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А в это время Рябошапка намагався виїхати з України
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16.03.2022 17:53 Ответить
ну так он порешает. Детей взад на границу и с ними сразу назад перейдет....
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16.03.2022 18:20 Ответить
псть МЗЧ даст офиціальній приказ увсе силовичкам - все для фронта все для победі. или прокуРватура не силовики уже?
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16.03.2022 19:36 Ответить
Сранно, сранно...Это на 20-й то дзень вайны? Был бы шкурником бежал бы сразу. А бежать, когда от 2-й армии Мира осталась кучка инвалидов. Зе же сказал, шо ЗСУ 250 тыс., значит где-то они есть, а значит мы победим.
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16.03.2022 19:52 Ответить
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