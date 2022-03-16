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Защитники Украины уничтожили очередную колонну вражеской техники в Киевской области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Защитники Украины уничтожили очередную колонну техники российских оккупантов в Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"Киевская область. Очередная колонна техники российских оккупантов спешит за своим кораблем", - говорится в сообщении.

Где это произошло, не сообщается.

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Топ комментарии
+50
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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16.03.2022 08:42
+43
ЗСУ ТА УСІМ ХТО БОРОНИТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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16.03.2022 08:43
+36
Це фантастика!!!
Яка майстерність. І це ствольна артилерія, а не якісь високоточні **********.
Респект та вдячність нашим захисникам.
Слава ЗСУ!
Слава Україні!
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16.03.2022 08:47
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Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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16.03.2022 08:42 Ответить
Хто в темі, чим це так ******* ?
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16.03.2022 08:49 Ответить
В конце с самолёта, даже звук его слышен
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16.03.2022 08:50 Ответить
Я не специалист по артилерии, но судя по тому, как кучно, в ряд идут взрывы, то это может быть град.
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16.03.2022 08:56 Ответить
Бегемот,думаю це гаубиці.122 чи 152 не скажу.Перші два розриви пристрілочні. Спіймали ворога в "вилку",арт. термін.Потім "бєглий" вогонь. Увесь дивізіон стріляє з максимальною швидкістю.Приціл стоїть один і той самий,дуже кучно і дуже вразливо.Слава артилеристам і Слава Україні!
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16.03.2022 10:15 Ответить
Героям слава !
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16.03.2022 11:30 Ответить
Не важно чем, главное, куда надо и точно.
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16.03.2022 08:58 Ответить
САУ.
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16.03.2022 08:58 Ответить
никто не будет концентрировать так много САУ в одном месте . . . это работала обычная артиллерия
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16.03.2022 09:19 Ответить
САУ - теж артилерія. По характеру та кучністі - це більш схоже на роботу батареї "градів"... Навіть дивізіон гаубиць (12-18 штук) так би не зміг "з першого разу" - для такого їм потрібно було б декілька разів пристрілюватись по одному і тому ж місцю.
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16.03.2022 11:25 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=eT0TvAVJ9po


За Україну з вогнем завзяття. Хорея Козацька.Chorea Kozacky
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16.03.2022 09:25 Ответить
Засекретили наглухо.
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16.03.2022 08:42 Ответить
А нащо кацапам давати інфо про те, де саме в них "пшик" стався? І де саме знаходиться наша батарея/дивізіон "градів"? Нехай шукають, нехай бояться, нехай сіпаються від жаху.
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16.03.2022 11:36 Ответить
Кучно кладуть!!!
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16.03.2022 08:42 Ответить
ох-у-енно!
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16.03.2022 08:43 Ответить
Так би дивився і дивився!
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16.03.2022 08:43 Ответить
ЗСУ ТА УСІМ ХТО БОРОНИТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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16.03.2022 08:43 Ответить
пацаны гатите эту нечисть.
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16.03.2022 08:44 Ответить
Од"їздилися. Туди їм і дорога, прямісінько чорту в пащу
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16.03.2022 08:44 Ответить
Красівоє
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16.03.2022 08:46 Ответить
Це фантастика!!!
Яка майстерність. І це ствольна артилерія, а не якісь високоточні **********.
Респект та вдячність нашим захисникам.
Слава ЗСУ!
Слава Україні!
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16.03.2022 08:47 Ответить
Ну, не фантастика, конечно, но, да, дивизионом (видимо 2-х батарейным) сработали мастерски: два первых выстрела от разных батарей - пристрелка, а потом беглый огонь с распределением участков. Но, да, кучно легло. Командир дивизиона своё дело явно знает.
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16.03.2022 11:28 Ответить
Ай як файно!
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16.03.2022 08:47 Ответить
Українські захисники ви молодці! Смерть ворогам!
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16.03.2022 08:51 Ответить
Нехай щастить
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16.03.2022 08:51 Ответить
Слава украiнськiм воiнам! Смерть кацапам!
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16.03.2022 08:52 Ответить
Хрестоматийно: Первая машина в колонне..., последняя машина..., все остальные...
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16.03.2022 08:55 Ответить
я не бачу ні однієї машини. екран відео маленький, функція на всь екран відсутня
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16.03.2022 09:07 Ответить
Для тебя их там нет,как просто,да?
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16.03.2022 09:45 Ответить
а их там уже и на самом деле нет
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16.03.2022 11:23 Ответить
ЗСУ красотунчики!!! Як гарненько вклали, як у кошик.
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16.03.2022 09:14 Ответить
В Сети пользователи сообщают об активных боевых действиях в пригороде столицы. В частности Сергей Лойко пишет следующее:

От свидетелей событий (орфографию не трогал).

- "Есть мнение что мы только что выиграли войну! ( Ну как минимум локальную)

3 часа подряд была такая жесть в районе Ирпеня, Бучи, Стоянки, Ворзеля, Милой шо уши заворачивались, дом ходуном ходил а небо просто горело. Такого небыло даже когда Ирпень с Бучей орки бомбили.

Похоже наши разозлились не на шутку, окружили этих гнид и устроили им выжженную землю!

Сомневаюсь что там кто-то живой остался и остались ли там дома. Мочили ракетами, градами и ещё с чего-то такого мощного что даже страшно представить шо то було .Это было нечто... Было чертовски приятно набдюдать такое событие из первого ряда...

Уже минут 40 наши гонят их в западном направлении и мочат по полной программе ракетами в догонку.

В стороне Ирпеня, Бучи, Ворзеля и Бородянки наступила просто гробовая тишина!

Мочилово отодвигается все дальше и дальше, причем, как говорится семимильными шагами.... За 3 с лишним часа мочилово отодвинулось километров на 40-50 так точно. Наверное до Макарова или возможно даже дальше...."
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16.03.2022 09:23 Ответить
нигде подтверждения еще нет
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16.03.2022 09:55 Ответить
"Сьогодні цілу ніч були артилерійські бої, цілу ніч українська армія вела наступальні дії, цілу ніч той, хто живе в Києві, на західній частині особливо і в наближених населених пунктах, вони не могли цього не чути просто. Станом на зараз із того, що можу я говорити, в цілому все іде нормально, в цілому. Я буду дуже акуратно говорити, ми знищили достатньо багато військової техніки, достатньо багато живої сили. Більш точні дані буде оприлюднювати трішки пізніше Генеральний штаб, але станом на зараз в цілому операція іде нормально", - розповів Денисенко. Джерело: https://censor.net/ua/n3325608
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16.03.2022 11:16 Ответить
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Herojam Slava!

https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA
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16.03.2022 09:32 Ответить
Артилерия - Боги войны!!!
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16.03.2022 09:40 Ответить
Українські військові вибили російських окупантів з Бучі.

Про це повідомили у Збройних Силах України, передають "Коментарі".

За даними ЗСУ, ворог тікаючи, залишив бойову техніку, яку ховав поміж житлових будинків місцевих мешканців.

"Покинута техніка знищених кадировців. Буча. Тепер це можна опублікувати. Район зачищено нашими захисниками", - повідомили у Збройних Силах України.

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чому так багато саме покинутої,а не підбитої, техніки У Бучі..

тому що вона кадирівцям-МАРОДЕРАМ не потрібна для їх основної роботи..
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16.03.2022 09:45 Ответить
Ляпотаааа )
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16.03.2022 11:40 Ответить
 
 