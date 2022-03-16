52 312 38
Защитники Украины уничтожили очередную колонну вражеской техники в Киевской области. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Защитники Украины уничтожили очередную колонну техники российских оккупантов в Киевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
"Киевская область. Очередная колонна техники российских оккупантов спешит за своим кораблем", - говорится в сообщении.
Где это произошло, не сообщается.
Топ комментарии
+50 Lvbnhj
показать весь комментарий16.03.2022 08:42
+43 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий16.03.2022 08:43
+36 Alex Vassago
показать весь комментарий16.03.2022 08:47
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Слава нації
Смерть москалям
За Україну з вогнем завзяття. Хорея Козацька.Chorea Kozacky
Яка майстерність. І це ствольна артилерія, а не якісь високоточні **********.
Респект та вдячність нашим захисникам.
Слава ЗСУ!
Слава Україні!
От свидетелей событий (орфографию не трогал).
- "Есть мнение что мы только что выиграли войну! ( Ну как минимум локальную)
3 часа подряд была такая жесть в районе Ирпеня, Бучи, Стоянки, Ворзеля, Милой шо уши заворачивались, дом ходуном ходил а небо просто горело. Такого небыло даже когда Ирпень с Бучей орки бомбили.
Похоже наши разозлились не на шутку, окружили этих гнид и устроили им выжженную землю!
Сомневаюсь что там кто-то живой остался и остались ли там дома. Мочили ракетами, градами и ещё с чего-то такого мощного что даже страшно представить шо то було .Это было нечто... Было чертовски приятно набдюдать такое событие из первого ряда...
Уже минут 40 наши гонят их в западном направлении и мочат по полной программе ракетами в догонку.
В стороне Ирпеня, Бучи, Ворзеля и Бородянки наступила просто гробовая тишина!
Мочилово отодвигается все дальше и дальше, причем, как говорится семимильными шагами.... За 3 с лишним часа мочилово отодвинулось километров на 40-50 так точно. Наверное до Макарова или возможно даже дальше...."
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Herojam Slava!
https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA
Про це повідомили у Збройних Силах України, передають "Коментарі".
За даними ЗСУ, ворог тікаючи, залишив бойову техніку, яку ховав поміж житлових будинків місцевих мешканців.
"Покинута техніка знищених кадировців. Буча. Тепер це можна опублікувати. Район зачищено нашими захисниками", - повідомили у Збройних Силах України.
-----------------
чому так багато саме покинутої,а не підбитої, техніки У Бучі..
тому що вона кадирівцям-МАРОДЕРАМ не потрібна для їх основної роботи..