Защитники Украины уничтожили очередную колонну вражеской техники в Киевской области. ВИДЕО

Защитники Украины уничтожили очередную колонну техники российских оккупантов в Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"Киевская область. Очередная колонна техники российских оккупантов спешит за своим кораблем", - говорится в сообщении.

Где это произошло, не сообщается.

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