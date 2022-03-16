Воины 93-й ОМБр ювелирно уничтожили гаубичный дивизион оккупанта 2С19 "Мста-С" в Тростянце. ВИДЕО

Военнослужащие 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" уничтожили гаубичный дивизион оккупанта 2С19 "Мста-С" на площади железнодорожного вокзала в Тростянце Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.

"Бойцам 93-й бригады Холодный Яр ночью удалось ювелирно уничтожить гаубический дивизион оккупанта 2С19 "Мста-С". Враг разместил орудие на площади железнодорожного вокзала в Тростянце на Сумщине. Поразить технику оккупанта и не причинить серьезных разрушений гражданской инфраструктуре было непростой задачей. Холодноярцам удалось с ней справиться", - говорится в сообщении бригады.

На втором видео – уничтожение вражеской техники в том же районе.

"Каждый день приближаем победу!", - добавляют в бригаде.

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