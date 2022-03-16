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Воины 93-й ОМБр ювелирно уничтожили гаубичный дивизион оккупанта 2С19 "Мста-С" в Тростянце. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Военнослужащие 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" уничтожили гаубичный дивизион оккупанта 2С19 "Мста-С" на площади железнодорожного вокзала в Тростянце Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.

"Бойцам 93-й бригады Холодный Яр ночью удалось ювелирно уничтожить гаубический дивизион оккупанта 2С19 "Мста-С". Враг разместил орудие на площади железнодорожного вокзала в Тростянце на Сумщине. Поразить технику оккупанта и не причинить серьезных разрушений гражданской инфраструктуре было непростой задачей. Холодноярцам удалось с ней справиться", - говорится в сообщении бригады.

На втором видео – уничтожение вражеской техники в том же районе.

"Каждый день приближаем победу!", - добавляют в бригаде.

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Топ комментарии
+28
Гарно горять рашафашисти, до пекла вже готовенькі прийдуть, чортам роботи менше буде
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16.03.2022 09:14
+23
Ворота в пекло для маскальноти відкрито в Україні. Ласкаво просимо, блд!
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16.03.2022 09:15
+18
Нарешті наші дістали тих уродів в Тростянці, які цивільними прикриваються
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16.03.2022 09:22
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Откуда взялся "русский язык".

Были такие 2 болгарских монаха Кирилл и Мефодий. Они поставили себе цель: создать общеславянский язык, который бы понимали все словяне. Чтобы потом перевести христианские тексты на него и распространить их по славянским странам. Они создали такой язык, на основе болгарского. Этот язык стал называться церковнославянским.

А в россии на те времена проживало множество разных племен и было много говорок. Западные исследователи говорили: "Если человек в россии проедет на 50 км в сторону - то он уже не будет понимать тех людей. Потому что там уже живет другой народец, и у него другой язык".

То есть народы россии друг друга не понимали.

И вот этот церковно-славянский язык - это был тот язык, который заставил россиян понимать друг друга.

Первыми местами, где россияне обучались грамоте - это были церковно-приходские школы и монастыри. Учились там по священным писаниям, которые были написаны на церковном языке.

То есть, "русский" - это искусственный язык, который был разработан на основе болгарского.

Русский и болгарский алфавиты полностью совпадают.
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16.03.2022 09:12 Ответить
А навіщо ця писанина на цій сторіці? Вам треба шукати сайт історико-етнографічний.
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16.03.2022 09:18 Ответить
это часть российской военной пропаганды.

что украинского языка нет. что русский - великий и могучий.
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16.03.2022 09:20 Ответить
В такому разі розміщуйте це на українській мові.
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16.03.2022 09:32 Ответить
хай кацапи теж читають
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16.03.2022 09:56 Ответить
Переконати в чомусь орків можна тільки кулею в лоб.
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16.03.2022 10:17 Ответить
Я прошу прощения, но давайте не будем начинать заставлять кого-либо говорить на украинском или каком-либо другом языке. Я УКРАИНЕЦ, родился и вырос в советское время. Я многие помнят какая была русификация в то время. Поэтому многие люди моего поколения понимают украинский и даже скажут ПАЛЯНИЦЯ без акцента (с первого раза), но свободно говорить не могут. Но мы все от этого не перестаем быть УКРАИНЦАМИ!!!
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16.03.2022 18:07 Ответить
Та ніхто нікого не заставляє і не заставляв як ікому говорити. Ви не зрозуміли моє заперечення Роману Шевченко під його дописом не по темі сторінки.У мене самого родичі манкурти які живуть в мордорі і яких я послав за кацапо-кораблем.З тими путлерзомбі не має про що говорити!!!
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17.03.2022 14:22 Ответить
По-перше, не болгарські, а грецькі міссіонери. По друге , вони вже переклали та виготовили святе писання на болгарській мові, але використовуючи грецькій алфавіт для болгар. А вже потім воно поширилося на руські землі.
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16.03.2022 09:30 Ответить
це не зовсым болгарська мова. Тема тут недоречна,
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16.03.2022 09:40 Ответить
ты думаешь что написал что-то умное. это всего лишь твое трактование истории в сугубо коридорном мышлении.Ты настолько далек от истины,как кирил от христианства и путин от реальности.Лучше не показывай всем свою глупость,из тебя такой лингвист как из путина гитлер.
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16.03.2022 09:30 Ответить
руцкий, ты обиделся?

"русский" язык основан на церковнославянском. с примесью угрофинских и тюркских слов! Это факт!

церковнославянский разработан на основе болгарского! это факт!

совпадение "русского" и болгарского языков - 62%!

ты в этом вопросе ничего не понимаешь!
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16.03.2022 09:58 Ответить
Современный так называемый русский язык состоит из 50% мардовская лексика, 10% -финская, 30% татарская, остальное: славянская лексика, латынь и т.д.
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16.03.2022 10:28 Ответить
вы нам 30 лет рассказывали, что украинский - это говорка русского.

оказывается, что русский - это всего лишь говорка болгарского языка.
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16.03.2022 09:59 Ответить
Говоря об истории кацапов хотелось бы более подробнее останавливаться на некоторых её пунктах и, в частности, на так называемых "Подарках Золотой Орды", которые в конечном итоге и сформировали современный облик хомо-кацапуса. В данной статье хотелось бы осветить вопрос появления в кацапских национальных нарядах такого интересного аксессуара, как кокошник, который по праву считается одной из визитных карточек кацапии, наряду с матрёшкой, водкой и балалайкой. Такие подарки кацапам со стороны азиатских завоевателей, как характерное *********** и казламордость современных кацапидусов, и это было связано в первую очередь с тем, что распутные кацапки были рады в любой момент раздвинуть ноги перед своими Ордынскими хозяевами. Однако, в случае с кокошником всё гораздо интереснее и история его появления прольёт свет на московские нравы не только периода монголо-татарского нашествия, но также раскроет некоторые аспекты менталитета современной кацапни.

Первым делом хотелось бы обратить внимание на то, что кокошник является традиционным головным убором татарских женщин - ни один из славянских народов не носит подобных аксессуаров. Из этого можно сделать вывод о том, что кацапню нарядили в кокошники именно татарские завоеватели в тот период, когда превращали их из угрофиннов в угробурятов. Это является очередным подтверждением того, что кацапня не является славянами, что само по себе уже достаточно интересно, однако, наибольший интерес представляет из себя возникновение слова "кокошник", которое, как ни странно, славянского происхождения. Слово "кокошник" возникло от древнеславянского слова "кокош", что на современный язык переводится не иначе как "петух"!! Иными словами, данный аксессуар ассоциировался ни с чем иным, как с петушиным гребнем на голове. Из этого можно сделать нехитрый вывод о том, что изначально татары заставляли носить кокошник не только кацапок, но и кацапов, в силу того, что драли во все дыры казламордых московитов обоего пола! Древние славяне-русины и лицвины, которые жили по соседству в Великом Княжестве Литовськом, Руськом и Жемойтском презрительно называли казламордых репоедов с Мокшанских болот "петухами" или "кокошами", а ихняя столица Москва по праву считалась не медвежьим, а петушиным углом! Лишь со временем кацапня поняла, что так палиться с петушинными гребнями на головах среди приличных людей считается позором, и кокошник стал аксессуаром исключительно женским! кацапские *****-бабы в национальном костюме))

О том, насколько глубоко укоренились эти противоестественные нравы среди кацапни имеется масса подтверждений, в том числе и в художественной литературе. В частности, один из классиков 20-го века, А. Толстой несколько осветил вопросы склонности кацапов к содомии и мужеложству в своём романе "Пётр Первый", в котором чёрным по белому дал понять читателям, что для "цоря-батюжки" всея кацапидусов было в порядке вещей накуканивать своего денщика и близкого друга Александра Меншикова. Впрочем, подобные нравы среди казламордых не только сохранились до наших дней, но и продолжают прогрессировать, и об этом можно судить по популярности среди широких кацапских масс таких персонажей, как Боря Моисеев, Александр Зверев, Филипп Киркоров и прочих Николаев Басковых!
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16.03.2022 10:39 Ответить
справа не в мові...справа в наслідувані залишків золотої орди.саме вона сформувала з підлеглих васальних племін отой конгломерат.які збирали ясак для ханів.а потім ханів не стало,і вони вирішили самі стати ханами.вже для цього їм знадобилась і єдина релігія,і єдиний язік.
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16.03.2022 11:32 Ответить
Гарно горять рашафашисти, до пекла вже готовенькі прийдуть, чортам роботи менше буде
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16.03.2022 09:14 Ответить
Ворота в пекло для маскальноти відкрито в Україні. Ласкаво просимо, блд!
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16.03.2022 09:15 Ответить
путлєр вирішив утилізувати рашистську армію
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16.03.2022 09:15 Ответить
І всю рашку.
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16.03.2022 11:24 Ответить
отлично, ребята
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16.03.2022 09:16 Ответить
Нарешті наші дістали тих уродів в Тростянці, які цивільними прикриваються
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16.03.2022 09:22 Ответить
кобзон вже напевно заїбався їх приймати ????
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16.03.2022 09:23 Ответить
Мусить приймати - робота в нього в пеклі така)
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16.03.2022 09:32 Ответить
Дох...я же их там.
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16.03.2022 09:52 Ответить
Черметчики Тростянця піднімуться.....тре заказувати підсилені різаки...
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16.03.2022 14:05 Ответить
ТУПО КАК СВИНЕЙ ЗАБОЙНЫХ !!!
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16.03.2022 18:15 Ответить
 
 