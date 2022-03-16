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Российские оккупанты похитили активиста Шевченко, который организовывал митинги за Украину в Бердянске. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты похитили активиста Виталия Шевченко, который организовывал митинги за Украину в Бердянске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на OBOZREVATEL.

Местного предпринимателя, директора турагентства "Темеринда", по данным журналистов, похитили из кафе "Капучино" сразу после акции протеста, соорганизатором которой он был.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Бердянск - это Украина", - жители города вышли на митинг против оккупантов. ВИДЕО

Оккупанты на глазах у многих свидетелей вывели Шевченко из заведения, запихали в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении. Кроме него были задержаны еще несколько человек. Их судьба и местонахождение пока неизвестны.

Российские оккупанты похитили активиста Шевченко, который организовывал митинги за Украину в Бердянске 01
Российские оккупанты похитили активиста Шевченко, который организовывал митинги за Украину в Бердянске 02
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Топ комментарии
+24
Касапское гестапо. И скорее всего помогали опзжоповские полицаи. Но возмездие будет справедливым. Слава Украине!
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16.03.2022 09:48
+21
Рашистска мерзота! Смерть рашистським окупантам!
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16.03.2022 09:45
+21
внутренние предатели опзжо и другая сволота должна быть уничтожена, другого шанса не будет.
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16.03.2022 09:49
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Рашистска мерзота! Смерть рашистським окупантам!
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16.03.2022 09:45 Ответить
Касапское гестапо. И скорее всего помогали опзжоповские полицаи. Но возмездие будет справедливым. Слава Украине!
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16.03.2022 09:48 Ответить
внутренние предатели опзжо и другая сволота должна быть уничтожена, другого шанса не будет.
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16.03.2022 09:49 Ответить
Скорійше за усе закатують до смерті .
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16.03.2022 09:55 Ответить
Рашизм = фашизм
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16.03.2022 09:59 Ответить
Беларуский сценарий.
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16.03.2022 10:35 Ответить
Потому что надо не с флагами ходить , а мочить их. Оружие людям не раздали , теперь вот такое и будет. Нам раздали и мы даже если зайдут , будем из за угла их мочить , по партизански , уже договорились!А флаги потом вешать будем.Надо не развлекать их митингами , а создавать невыносимые условия , заснули - убей , остановились - убей , убей, убей , как можно больше уродов , что бы не понимали откуда стреляют , что бы боялись ходить , спать ,жрать , спать , что бы каждый унитаз на который они сядут взрывался! Тогда будет толк , а так это просто баловство!
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16.03.2022 11:05 Ответить
Резонирует с моим восприятием!
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17.03.2022 13:41 Ответить
Людолови-кассапи! Гірше паскудних тварюк! 853 роки займаються людоловством (і канібальством), бо раніше із-за хощів цього просто не було видно. 450 років за цим спостерігають наші західні цивілізатори... І їм якось нічого...
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16.03.2022 19:23 Ответить
та бо колишні ******* толерастні цивілізатори теж займались людоїдством і канібальстіом, просто після 2 світової перевділись у тепліше... але шкурою чують резонанс з кацапами, і трохи інтуїтивно бояться себе в минулому...
ось такі аналогії в мене.
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17.03.2022 13:51 Ответить
 
 