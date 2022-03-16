Российские оккупанты похитили активиста Шевченко, который организовывал митинги за Украину в Бердянске. ВИДЕО

Оккупанты похитили активиста Виталия Шевченко, который организовывал митинги за Украину в Бердянске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на OBOZREVATEL.

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Местного предпринимателя, директора турагентства "Темеринда", по данным журналистов, похитили из кафе "Капучино" сразу после акции протеста, соорганизатором которой он был.

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Оккупанты на глазах у многих свидетелей вывели Шевченко из заведения, запихали в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении. Кроме него были задержаны еще несколько человек. Их судьба и местонахождение пока неизвестны.



