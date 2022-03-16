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Войска РФ впервые сбросили бомбы на гражданские объекты Запорожья, - глава ОВА Старух. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня в Запорожье российские войска впервые бомбили гражданские объекты.
Об этом в Телеграме сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.
"Утро оказалось не добрым. Главная новость - впервые в Запорожье гражданские объекты подверглись бомбардировке. Ракеты прилетели в район железнодорожного вокзала Запорожье-2. По предварительным данным, никто не погиб", - говорится в сообщении.
Вторая ракета прилетела в район ботанического сада.
"Общежитие Запорожского национального университета. От удара ракетой по вокзалу Запорожье-2 вылетели окна. Главное – все живы! Стены отстроим!" – рассказал Старух.
Топ комментарии
+32 Sashko Pavliuk
показать весь комментарий16.03.2022 10:03
+10 Lvbnhj
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+9 Совестно за Брата
показать весь комментарий16.03.2022 10:03
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Пожалуйста, подождите...
Все одно у них нема жалості і співчуття до укранців. Вони опариши, личинки Сатани. Виконайте своє призначення на Землі - знищіть ЗЛО, навіть якщо воно "прастой русскій мальчік".
Вони будуть "стаять до кАнца"? Хер, будуть драпать аж лапті відлітатимуть
Лять, звідки ви беретеся, тупы бламандушні дебіли?
Я ж не кажу їх розстрілювати на плацу й знімати на відео.
Долітє до Европи,а ця єуропа замість закрити небо веде бізнес з московією!
Европа, як ссуться закрити небо,моглаб хоч дати якусь зброю ППО/ПРО окрім передачі ам. Стінгерів! І то в мізерній кількості!
А дє хоч якийсь разультат? Чи вони вважають,що ковдрами будемо закривати небо, чи ловити авіабомби по півтони?!
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
...
Слава нації
Смерть москалям
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1986157514888508&id=100004828360523
https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces
Давайте зупинимо ворога разом, долучайтеся до кібервійська України!
Наразі кожен з нас може взяти участь в DDOS-атаках на важливі сайти рф.
ІНСТРУКЦІЯ, ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ:
- Завантажте та встановіть браузер TOR https://www.torproject.org/download/
- Відкрийте в браузері TOR вкладку
https://stop-russian-desinformation.near.page/
і тримайте її відкритою
- Не тримайте браузер відкритим на весь екран
- НЕ ЗГОРТАЙТЕ БРАУЗЕР.
Ресурси вашого ПК будуть активно використовуватись для ddos-атак.
Якщо ПК почне зповільнюватись в роботі - оновіть сторінку.