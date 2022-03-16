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Войска РФ впервые сбросили бомбы на гражданские объекты Запорожья, - глава ОВА Старух. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня в Запорожье российские войска впервые бомбили гражданские объекты.

Об этом в Телеграме сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Утро оказалось не добрым. Главная новость - впервые в Запорожье гражданские объекты подверглись бомбардировке. Ракеты прилетели в район железнодорожного вокзала Запорожье-2. По предварительным данным, никто не погиб", - говорится в сообщении.

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Вторая ракета прилетела в район ботанического сада.

"Общежитие Запорожского национального университета. От удара ракетой по вокзалу Запорожье-2 вылетели окна. Главное – все живы! Стены отстроим!" – рассказал Старух.
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Топ комментарии
+32
Я прошу, я вимагаю - не брати рашкованів у полон. Молоді, старі - у них було влучено при "попіткє к бєгству".
Все одно у них нема жалості і співчуття до укранців. Вони опариши, личинки Сатани. Виконайте своє призначення на Землі - знищіть ЗЛО, навіть якщо воно "прастой русскій мальчік".
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16.03.2022 10:03
+10
РАШИЗМ =ФАШИЗМ
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
...
Слава нації
Смерть москалям
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16.03.2022 10:06
+9
Не панікувати та не поширювати в соцмережах фото або відео з вокзалу.
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16.03.2022 10:03
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Я прошу, я вимагаю - не брати рашкованів у полон. Молоді, старі - у них було влучено при "попіткє к бєгству".
Все одно у них нема жалості і співчуття до укранців. Вони опариши, личинки Сатани. Виконайте своє призначення на Землі - знищіть ЗЛО, навіть якщо воно "прастой русскій мальчік".
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16.03.2022 10:03 Ответить
Ты помогаешь их пропогандонам. Если их не брать в плен, они перестанут сдаваться (что сейчас происходит все чаще) и будут воевать до последнего. Оно нам надо терять своих людей ради этих ублюдков?
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16.03.2022 10:15 Ответить
Но не брать в плен кадыровцев из заградительных отрядов - священный долг каждого христианина и мусульманина.
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16.03.2022 10:27 Ответить
Тут полностью согласен.
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16.03.2022 10:55 Ответить
Та пофіг на їх "сдаваться", - хай !тікають! нахер в свою парашу ...
Вони будуть "стаять до кАнца"? Хер, будуть драпать аж лапті відлітатимуть
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16.03.2022 11:00 Ответить
Да, да, я памагаю их прапагандонам. А ты памагаешь фронту.
Лять, звідки ви беретеся, тупы бламандушні дебіли?
Я ж не кажу їх розстрілювати на плацу й знімати на відео.
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16.03.2022 11:14 Ответить
Не панікувати та не поширювати в соцмережах фото або відео з вокзалу.
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16.03.2022 10:03 Ответить
Знищувати орків, всіх, від малого до старого. Вони не мають права на життя
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16.03.2022 10:05 Ответить
Оскільки вони воюють з цивільними, а не з воєнними, то чому Америці не закрити небо?
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16.03.2022 10:05 Ответить
А чому саме Америці?!! У Европі є такіж самі засоби,щоб закрити небо не тільки над Україною,а і до Уральських гір,булоб бажаня.
Долітє до Европи,а ця єуропа замість закрити небо веде бізнес з московією!
Европа, як ссуться закрити небо,моглаб хоч дати якусь зброю ППО/ПРО окрім передачі ам. Стінгерів! І то в мізерній кількості!
А дє хоч якийсь разультат? Чи вони вважають,що ковдрами будемо закривати небо, чи ловити авіабомби по півтони?!
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16.03.2022 10:43 Ответить
РАШИЗМ =ФАШИЗМ
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
...
Слава нації
Смерть москалям
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16.03.2022 10:06 Ответить
Удар був нанесений по коліям Зап-2 щоб неможливо було евакуювати залізницею в західному напрямку.
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16.03.2022 10:08 Ответить
рабсеяне это для вас..
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1986157514888508&id=100004828360523
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16.03.2022 10:17 Ответить
Знищувати орків!За майже місяць війни ,відмазка про "учєнія" вже не проходить.Якби ці тварі воювали лише з нашими військовими то полонених можна брати,але ці виродки вбивають беззахисних цивільних.Не треба їх жаліти!
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16.03.2022 10:18 Ответить
Почему впервые, уже по аэропорту нашему прилетало.
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16.03.2022 10:20 Ответить
гады...
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16.03.2022 10:21 Ответить
Никого не вбили і добре!
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16.03.2022 10:28 Ответить
А тревоги не было.
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16.03.2022 10:28 Ответить
Підтримати Збройні Сили України
https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces

Давайте зупинимо ворога разом, долучайтеся до кібервійська України!
Наразі кожен з нас може взяти участь в DDOS-атаках на важливі сайти рф.
ІНСТРУКЦІЯ, ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ:
- Завантажте та встановіть браузер TOR https://www.torproject.org/download/
- Відкрийте в браузері TOR вкладку
https://stop-russian-desinformation.near.page/
і тримайте її відкритою
- Не тримайте браузер відкритим на весь екран
- НЕ ЗГОРТАЙТЕ БРАУЗЕР.
Ресурси вашого ПК будуть активно використовуватись для ddos-атак.
Якщо ПК почне зповільнюватись в роботі - оновіть сторінку.
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16.03.2022 10:58 Ответить
 
 