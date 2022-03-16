Оккупанты ударили по Виннице ракетами. ВИДЕО

В результате ракетных обстрелов поврежден объект. Жертв нет.

Об этом сообщил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночь была беспокойной. В результате ракетных обстрелов был поврежден объект. Пока жертв нет", - сказал Борзов в видеообращении в среду.

Он добавил, что на месте обстрела проходят спасательные работы.

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