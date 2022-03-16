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Оккупанты ударили по Виннице ракетами. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В результате ракетных обстрелов поврежден объект. Жертв нет.

Об этом сообщил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночь была беспокойной. В результате ракетных обстрелов был поврежден объект. Пока жертв нет", - сказал Борзов в видеообращении в среду.

Он добавил, что на месте обстрела проходят спасательные работы.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+28
"Попытки политиков начать объединение народов на славянской основе - славянизации - обречены на провал, «поскольку главный составляющий компонент славянизации - украинцы - никогда не смирятся с русификацией и русизмом". Джохар Дудаев.
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16.03.2022 10:08
+12
З опідорашуванням,бо головні "русифікатори2 до Русі не мають жодного відношення.будучи угро-фінами за походженням,тобто азіатами.
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16.03.2022 10:12
+10
Не панікувати та не поширювати в соцмережах фото або відео!!!
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16.03.2022 10:06
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**** по станиславе.без паники.
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16.03.2022 10:02 Ответить
Не панікувати та не поширювати в соцмережах фото або відео!!!
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16.03.2022 10:06 Ответить
Это старое фото
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16.03.2022 10:13 Ответить
Это фото да.старое.а причина что трубят все время.не выкладывать фото разрушений. дабы не давать инфу для корректировок действий
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16.03.2022 10:30 Ответить
к сожалению, до сих пор есть куча идиотов, которые тут же публикуют в местнom телеграмм : что и где бомбили.Конкретно по Виннице такое сообщение пришло тут же, в 4.01 утра, где - сколько ракет - результат . Не буду тут подробности писать.
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16.03.2022 10:45 Ответить
На то они и идиоты Нормальные такого делать не должны .... привет Вишеньке
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16.03.2022 10:49 Ответить
и тебе привет, с Вишеньки
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16.03.2022 10:59 Ответить
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16.03.2022 11:04 Ответить
"Попытки политиков начать объединение народов на славянской основе - славянизации - обречены на провал, «поскольку главный составляющий компонент славянизации - украинцы - никогда не смирятся с русификацией и русизмом". Джохар Дудаев.
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16.03.2022 10:08 Ответить
З опідорашуванням,бо головні "русифікатори2 до Русі не мають жодного відношення.будучи угро-фінами за походженням,тобто азіатами.
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16.03.2022 10:12 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=k7upTVZCwyM&t=756s
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16.03.2022 10:23 Ответить
Мордор повинен бути знищеним разом з його мешканцями. Там людей не має, а є лише людиноподібні орки, оскільки те, що вони творять люди робити не можуть.
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16.03.2022 10:21 Ответить
А тим часом ярмакова влада на закритих перемовинах обговорює "нейтральний статус", "денафікацію" та "омеження чисельності війск України". Дуже хотів би щоб це було не так.
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16.03.2022 12:52 Ответить
Суки парашні, щоб ви всі від сибірки виздихали на своїх московських болотах!
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16.03.2022 10:22 Ответить
 
 