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Войска РФ пытаются выявить и уничтожить систему ПВО в Одесской области. Идет подготовка к возможной высадке десанта, - ОВА. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Враг работает на то, чтобы выявить систему ПВО в Одесской области.

Об этом в видеообращении в фейсбуке заявил спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ.

"Накануне была попытка противника выявить нашу систему ПВО. Враг работает на то, чтобы ее выявить и уничтожить. Сейчас идет подготовка к возможной высадке десанта. Трудно, но мы держимся", - подчеркнул Братчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО активизирует предоставление Украине современных систем противовоздушной обороны

Он также уточнил, что корабли России пока никуда не ушли из Черного моря. Они курсируют, перегруппировываются и создают психологическое давление.

Остается высокой вероятность ракетных ударов по Одесщине.
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Топ комментарии
+36
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16.03.2022 10:18
+16
ракетні удари - це все, на що здатна армія орків
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16.03.2022 10:19
+15
Пусть высаживаются. Закончится это все демилитаризацией их больших десантных калош и морского десанта.
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16.03.2022 10:23
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16.03.2022 10:18 Ответить
ракетні удари - це все, на що здатна армія орків
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16.03.2022 10:19 Ответить
Там десант російських фашистів дуже гаряче приймуть і упакують в мішки
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16.03.2022 10:19 Ответить
Думаю багато з моря не вийдуть, катрани з крабами поживляться, розтовстіють. Сподіваюся після цього москальня в Чорному морі купатись не зможе, катрани будуть їх чекати по запаху ))
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16.03.2022 10:47 Ответить
Китай уже решил оказать России экономическую и финансовую поддержку во время ее войны с Украиной и рассматривает возможность отправки военных грузов, таких как вооруженные беспилотники, опасаются официальные лица США.
Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан изложил аргументы США против российского вторжения на «интенсивной» семичасовой встрече в Риме со своим китайским коллегой Ян Цзечи, отметив, что Москва симулировала интерес к дипломатии, готовясь к вторжению.
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/15/china-has-already-decided-to-send-economic-aid-to-russia-in-ukraine-conflict-us-officials-fear
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16.03.2022 10:20 Ответить
Хіба аліекспрес ще працює в невмитих?
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16.03.2022 10:23 Ответить
Китай не стане оказывать России военную помощь по ряду причин ! Китаю нужна Россия в слабом и просящем состоянии для откачки природных ресурсов и аренды территорий дальнего востока ! Читать нужно только 中国 китайские правительственные газеты , где разъясняется каждый шаг руководства КНР в международных отношениях .
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16.03.2022 10:41 Ответить
Да! насчёт слова (рассматривать) , рассмотрение может длиться очень долго , особенно в КНР !
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16.03.2022 10:44 Ответить
Уже проверили кстати, -2 су30, если конечно правда
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16.03.2022 10:22 Ответить
правда
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16.03.2022 10:30 Ответить
нужно чаще менять позиции ПВО
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16.03.2022 10:23 Ответить
РЛС бувають мобільні і стаціонарні
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16.03.2022 10:26 Ответить
ПВО щиро вдячні за пораду.
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16.03.2022 10:27 Ответить
Тут дуже багато військових аналітиків )))
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16.03.2022 10:39 Ответить
Это всё бывшие инфекционисты.
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16.03.2022 10:49 Ответить
Доречи, є цікава мисля чому наші воїни так файно воюють )) Справа в тому що всі наші військові щеплені західними вакцинами, а значить чіповані )))) Тому їм НАТА через супутники прямо в мозок відправляє цілевказування де москалі А чіповані супутником були взломані Ананімусами і тому вони часто вибухають прямо в середині танку )))))))))))))))
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16.03.2022 10:54 Ответить
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16.03.2022 10:50 Ответить
Пусть высаживаются. Закончится это все демилитаризацией их больших десантных калош и морского десанта.
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16.03.2022 10:23 Ответить
Тільки **** море засруть обломками, бо біосміття катрани з крабами і бичками почистять.
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16.03.2022 10:55 Ответить
Я вот не представляю как высаживать десант,если земля не под твоим контролем, чтобы всех положить на берегу?
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16.03.2022 10:27 Ответить
А як вони скинули 60 десантників для захоплення Бродів Львівської області, ДБ...
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16.03.2022 10:29 Ответить
Фейк
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16.03.2022 10:43 Ответить
необхідно створити манок С-300. Можливо, надувна модель або модель з дерева. Після того, як справжня система використовує радар, поставте манок і дайте росіянам витрачати на нього ракети.
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16.03.2022 10:30 Ответить
Вся кацапская ********* зальётся кровью на пляжа Одессы если успеет доплыть до берега
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16.03.2022 10:31 Ответить
Очень трудно, медленно, но идут работы по установлению над Украиной бесполётной зоны. Но почему не пытаются в России установить безватную зону?
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16.03.2022 10:32 Ответить
Походу дошло, что через Николаев по суше не пройти.
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16.03.2022 10:32 Ответить
Входы в Днепробугский лиман защищены?
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16.03.2022 10:33 Ответить
Будем надеяться что ситуация там лучше чем с теробороной Херсона
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16.03.2022 10:36 Ответить
Сейчас идет подготовка к возможной высадке десанта.

Мамашки десантников наверное уже придумали на что деньги потратят.
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16.03.2022 10:36 Ответить
УКРАИНА СМОЖЕТ ПОТОПИТЬ КОРАБЛИ АГРЕССОРА? ЕСЛИ ДА .ТО СУПЕР! СЛАВА УКРАИНЕ!
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16.03.2022 10:43 Ответить
Рашиські окупанти на кораблях стидаються підходити ближче до берега,снують туди сюди,бо суки знають що десь з-за якогось пагорба може зненацька з'явитись Нептунчик! Ваня,ти Нептунчика бачиш? Ні Вася не бачу! А вони є Ваня,є!!!
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16.03.2022 10:44 Ответить
заїбали вони своїм десантоб, хай у морі самі втопляться там голодної риби до буя
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16.03.2022 11:07 Ответить
Россияне запускают советские беспилотники Ту 143/243 "Рейс", которые уже бесполезные как разведчики, и годятся только для отработки ПРО на учениях. Но и тут сгодились, этот не нужный хлам запускается для выявления наших систем ПВО, которые гатят по ним, плюс вымывает у нас ценный ресурс ракет которые тратятся на них.
А в новостях нам гордо докладывают о сбитии "тактических беспилотники", и о том что паРаше якобы нечего запускать.
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16.03.2022 11:18 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ!ГЕРОЯМ СЛАВА!
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16.03.2022 12:07 Ответить
 
 