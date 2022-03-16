На сегодняшний день не запланировано открытие эвакуационных коридоров. Идет работа над маршрутами для доставки гумпомощи, - Верещук. ВИДЕО

Украина не получила ответа от Красного Креста по поводу открытия гуманитарных коридоров 16 марта, вместе с тем работают над организацией коридоров для Изюма и Мариуполя, разрабатывают маршруты доставки помощи во временно заблокированные или оккупированные города.

Об этом сообщила министр реинтеграции Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.

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"Мы продолжаем работать над разработкой маршрутов для доставки гумпомощи – продукты и лекарства в захваченные или окруженные украинские города. Это, в частности, города и поселки Луганской, Донецкой, Запорожской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Сумской и Херсонской областей. Все детали и изменения маршрутов гуманитарных коридоров или открытие новых сообщат в течение дня", - рассказала Верещук.

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