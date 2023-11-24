Жительница Мариуполя Ерская: Город окружен. Нет связи. Обстрелы. Выезды заминированы, но Мариуполь наш и продолжает защищаться. ВИДЕО

В Мариуполе работает 50-60 приютов для жителей. Люди стали самоорганизовываться.

Об этом из Мариуполя рассказала Екатерина Ерская, передает Цензор.НЕТ.

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"Я жива. В Мариуполе нет связи. Идут уличные бои", – рассказала она.

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Она подчеркнула, что Мариуполь находится без света, воды, газа. В городе нет мобильной связи.

"В отдельных точках города можно отправить смс", – добавила она.

"Продолжаются обстрелы левого берега возле Восточного. Сейчас перешли на центр. Микрорайон Восточный почти полностью снесен с лица земли. …Продолжаются обстрелы авиацией. Над городом постоянно летают самолеты", - рассказала Ерская.

По ее словам, в городе работает 50-60 приютов для жителей.

"Люди начинают самоорганизовываться. Им негде готовить еду. Пилят деревья, паллеты, жгут костры. У нас морозно. Продуктовые (магазины. - Ред.), аптеки, магазины одежды - все, что может быть полезным, - взломаны и разграблены. По городу ездят банды мародеров. Я хочу сказать, что население к ним также присоединяется, потому что город находится в блокаде, гуманитарный конвой не может сюда доехать.

Тела убитых лежат на улицах. Их некому хоронить. Мэр города выехал еще неделю назад. Городская администрация как-то продолжает работать. В городе есть полиция, ВСУ, "Азов", пограничники. Медики и экстренные службы продолжают работать", - сообщила Ерская.