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Жительница Мариуполя Ерская: Город окружен. Нет связи. Обстрелы. Выезды заминированы, но Мариуполь наш и продолжает защищаться. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Мариуполе работает 50-60 приютов для жителей. Люди стали самоорганизовываться.

Об этом из Мариуполя рассказала Екатерина Ерская, передает Цензор.НЕТ.

"Я жива. В Мариуполе нет связи. Идут уличные бои", – рассказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты обстреливают Мариуполь ракетами с моря, - советник мэра Андрющенко

Она подчеркнула, что Мариуполь находится без света, воды, газа. В городе нет мобильной связи.

"В отдельных точках города можно отправить смс", – добавила она.

"Продолжаются обстрелы левого берега возле Восточного. Сейчас перешли на центр. Микрорайон Восточный почти полностью снесен с лица земли. …Продолжаются обстрелы авиацией. Над городом постоянно летают самолеты", - рассказала Ерская.

По ее словам, в городе работает 50-60 приютов для жителей.

"Люди начинают самоорганизовываться. Им негде готовить еду. Пилят деревья, паллеты, жгут костры. У нас морозно. Продуктовые (магазины. - Ред.), аптеки, магазины одежды - все, что может быть полезным, - взломаны и разграблены. По городу ездят банды мародеров.  Я хочу сказать, что население к ним также присоединяется, потому что город находится в блокаде, гуманитарный конвой не может сюда доехать.
Тела убитых лежат на улицах. Их некому хоронить. Мэр города выехал еще неделю назад. Городская администрация как-то продолжает работать. В городе есть полиция, ВСУ,  "Азов", пограничники. Медики и экстренные службы продолжают работать", - сообщила Ерская.
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Топ комментарии
+20
Людських життів жаль. Але якщо у людей така віра, то місто вистоїть. Якщо у Донецькому аеропорту воїни стали кіборгами, то у Маріку теомінаторами.
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16.03.2022 10:52
+7
мер красавец - сбежал как крыса
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16.03.2022 10:46
+7
УКРАЇНСЬКУ НЕЗЛАМНУ НАЦІЮ НЕ ЗДОЛАТИ ТА НЕ ПЕРЕМОГТИ...
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16.03.2022 10:53
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мер красавец - сбежал как крыса
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16.03.2022 10:46 Ответить
Погоди, это может не правда.
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16.03.2022 10:49 Ответить
Вона журналістка, і неперевірену інформацію не видасть в ефір.

Я з нею працював колись - файна і толкова, добрий спеціаліст.
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16.03.2022 11:08 Ответить
В бой идут одни старики - YouTube
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16.03.2022 10:47 Ответить
Людських життів жаль. Але якщо у людей така віра, то місто вистоїть. Якщо у Донецькому аеропорту воїни стали кіборгами, то у Маріку теомінаторами.
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16.03.2022 10:52 Ответить
так поїдь в Маріуполь і поможи вистоїти, чужими життями легко розпоряджатись. В аеропорту стояли військові, цивільних там не було. Схоже, що в Маріуполі ще гірша обстановка, чим в блокадному Ленінграді, бо в Ленінград хоч через озеро могли возити продукти харчування. А тут повністю оточене місто. Правда Ленінград був у блокаді 872 дні. Якщо не звільнемо Маріуполь, не прорвемо кільце - там буде пекло, якщо вже не пекло.
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16.03.2022 11:22 Ответить
Ти ***** хоч зрозумів, що я написав
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16.03.2022 11:31 Ответить
так ти не жалій мешканців Маріуполя звіддаля, а поїдь туди і поможи
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16.03.2022 11:35 Ответить
Чмо, мені 61. На відміну від тебе бидлота, я у Києві допомагаю людям,що потребують допомоги, продуктами. Сьогодні нажаль комендантська година. А застра, ********, я повезу матір до моргу, чий син загинув сьогодні. Нажаль це мало. Але якщо буде треба, то я ще зможу взяти з собою декілька цапів. Проблема у тому, що мене не беруть у тероборону, вакансій немає. І пішов ти нах...й, воїн диванний.
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16.03.2022 11:44 Ответить
у тебе в ніку не написано що тобі 61 рік, це по-перше. По-друге, тільки ти один допомогаєш?
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16.03.2022 11:48 Ответить
Я ніколи не казав, що я один допомагаю воїнам і людям. Це раз. По друге, будеш у Києві, зайди у Генпрокуратуру, якій я віддав майже 25 років і тобі скажуть мій вік. До речі, я звільнився з посади очільника одного з слідчих підрозділів у 2010 році за власним бажанням, коли твої донбасіти, завдяки пшонці, заполонили ГПУ. По трете, мої батьки, Царство їм небесне, говорили мені, що коли по життю зустрінеш *****, щось подібного до тебе, не вступай з ним у диспут, бо зі сторони буде враження, що розмовляють два недоумка. А тому, виконуючи їх волю, більше у мене не має бажання спілкуватися з таким задротом як ти. Слава Україні.
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16.03.2022 12:02 Ответить
бувай, не час нині списи українцям один з одним ламати...закінчимо війну - тоді поговоримо.
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16.03.2022 12:06 Ответить
Обов'язково
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16.03.2022 12:07 Ответить
легко таке писати, не будучи в Маріуполі зараз... А люди хочуть жити.
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16.03.2022 11:48 Ответить
УКРАЇНСЬКУ НЕЗЛАМНУ НАЦІЮ НЕ ЗДОЛАТИ ТА НЕ ПЕРЕМОГТИ...
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16.03.2022 10:53 Ответить
Я справді помітив що замість мера тепер його заступник або радники виступають
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16.03.2022 10:55 Ответить
Маріуполь місто вічної слави але оборонцям потрібна допомога як і місцевим необхідно зробити більше ніж можливо щоб їм допомогти.
Слава ЗСУ
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16.03.2022 11:00 Ответить
ужас
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16.03.2022 11:04 Ответить
Пропа-гандони русні знімали свій черговий фейк для казок-страшилок світу, але щось пішло не так…. .
https://www.facebook.com/100051192803821/videos/1149739222476409
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16.03.2022 11:30 Ответить
Я подумал, что он сейчас встанет и укусит оператора, как в фильме ходячие мертвецы)
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16.03.2022 14:05 Ответить
Будущий мэр Мариуполя
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16.03.2022 12:09 Ответить
Мэр там вроде ахметовский был если не ошибаюсь.
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16.03.2022 13:38 Ответить
там местные одна алкашня токо грабить и бухать умеют, видел как они целые цеха на метал режут, причем контраст - отремонтированный центр города после начала войны в 2014 г. и даже подьезды на окраинах и заброшенное не ухоженное кладбище которое полностью заросло з разворованными крестами на лом, точнее у них звезды вместо крестов, просто позор.
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16.03.2022 14:57 Ответить
ТЕПЕРЬ ВСЁ ДОЛЖНО ЗАКОНЧИТЬСЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ !!!
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16.03.2022 18:17 Ответить
ТЕПЕРЬ ВСЁ ДОЛЖНО ЗАКОНЧИТЬСЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ !!!
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16.03.2022 18:18 Ответить
Мариупольцы! Держитесь! За всё воздастся! Правда за Украиной!
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16.03.2022 19:57 Ответить
 
 