Нацгвардейцы нанесли потери штурмующим Мариуполь российским морпехам, - Бутусов. ВИДЕО

Защитники Мариуполя один за другим отбивают штурмы врага и берут пленных.

Об этом пишет в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Потрясающая боевая эффективность - находясь в обороне под постоянными ударами авиации, артиллерии, беспилотников, ракет, скрываясь без света, воды и тепла в подвалах, защитники Мариуполя отбивают каждый день штурм за штурмом, берут пленных, и уничтожили российского генерала!" - написал он.

Бутусов опубликовал видео допроса пленника. Он рассказывает, что приехал в Украину еще с 700-800 оккупантами, половину из которых уже уничтожили защитники нашего государства.

Читайте: Пленные русские срочники: Путин, вы лжете, заканчивайте войну

"Я не хотел ехать сюда. Нас заставили. Сказали, что отказников посадят - около 10 лет тюрьмы. Нежелающих ехать очень много. Некоторые даже отказались, я не знаю, какая их дальнейшая судьба", - говорит на видео пленник.

Оккупант называет свое пребывание в Украине "очень большой ошибкой".

"Люди, военные этой страны, защищают своих людей. А мы здесь просто не нужны. Зачем мы в общем-то сюда приехали? Я призываю всех бросить оружие и уехать отсюда. Пусть здешние люди сами разберутся, чтобы у них все было хорошо, а не чтобы мы бомбили и убивали людей", - говорит он.