РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6604 посетителя онлайн
Новости Видео Война в Украине Агрессия России против Украины Война
4 721 3
Николаевская область (1871) Ким Виталий (235) медицинская помощь (63)

Военных медиков Николаева учат иностранные коллеги, - глава Николаевской ОВА Виталий Ким. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Николаев приехали специалисты по военной медицине из разных стран. У них есть эффективный опыт, которым они делятся с украинскими коллегами в Николаеве

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Виталия Кима.

"К нам приехали военные медики из разных стран: Канада, США, Австралия. Будут помогать нашим. Будет обучение. Таким образом, усилим медицину на линии фронта", - сказал глава Николаевской ОГА.

Кроме этого, Виталий Ким рассказал, что идет работа по пополнению запасов и усилению защиты.

"Сегодня поедем с гуманитарным грузом по селам, которые освободили наши военные. Также перевозим людей на безопасную территорию. С точки зрения военного – хорошо идет работа. Не без потерь с нашей стороны, но потери врага кратно выше. Мы двигаемся и гоним их, отбираем технику" ", – подчеркнул глава Николаевщины.

Также смотрите: Последствия утреннего обстрела города Снигиревка Николаевской области: "П#здец! Вокруг домов нет". ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Случайно это не организация «Врачи без границ»?
показать весь комментарий
16.03.2022 11:53 Ответить
Военная (полевая) медицина совсем другое дело, не надо спутать с цивильной - алгоритмы действии, протоколы ТССС, ATLS, MARCH, MIST итд.
показать весь комментарий
16.03.2022 13:57 Ответить
у кожно своє бачення призвища КІМ ...)))

показать весь комментарий
16.03.2022 14:48 Ответить
 
 