Военных медиков Николаева учат иностранные коллеги, - глава Николаевской ОВА Виталий Ким. ВИДЕО

В Николаев приехали специалисты по военной медицине из разных стран. У них есть эффективный опыт, которым они делятся с украинскими коллегами в Николаеве

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Виталия Кима.

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"К нам приехали военные медики из разных стран: Канада, США, Австралия. Будут помогать нашим. Будет обучение. Таким образом, усилим медицину на линии фронта", - сказал глава Николаевской ОГА.

Кроме этого, Виталий Ким рассказал, что идет работа по пополнению запасов и усилению защиты.

"Сегодня поедем с гуманитарным грузом по селам, которые освободили наши военные. Также перевозим людей на безопасную территорию. С точки зрения военного – хорошо идет работа. Не без потерь с нашей стороны, но потери врага кратно выше. Мы двигаемся и гоним их, отбираем технику" ", – подчеркнул глава Николаевщины.

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