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война (46991) ООН (3936) Турчинов (3337)

Существование ООН теряет всякий смысл, пока РФ имеет возможность блокировать там решения, - Турчинов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Пока Россия будет членом Совбеза ООН с правом блокирующего голоса, в деятельности Организации Объединенных наций нет никакого смысла. Об этом сказал Александр Турчинов в штабе территориальной обороны Киева.

"Эта война, – самая масштабная после Второй мировой, доказала недееспособность и неэффективность большинства международных организаций, главная цель которых – не допускать и останавливать войну", – сказал он, передает Цензор.НЕТ.

Турчинов объяснил, что хорошие предложения и резолюции в отсутствие действенных мер сегодня никому не нужны: "Так, Генсек ООН даже стесняется называть войну войной, а Россию – агрессором".

Также смотрите: Мы должны под Киевом переломить хребет россиянам, - Турчинов. ВИДЕО

"Пока Россия будет членом Совбеза ООН с правом блокирующего голоса, в деятельности Организации Объединенных Наций нет никакого смысла", - подчеркнул он, сравнив ООН с Лигой Наций.

"Организация, устав которой посвящен недопущению военного конфликта, – именно для чего она была создана после Второй мировой войны, сегодня просто ограничивается пустыми резолюциями. Извините, зачем платить взносы в эту организацию? Чтобы она существовала за счет средств людей, которые сегодня умирают во время бомбежек? Пришло время лишить Россию привилегий Советского Союза и возможности блокировать решения или пересматривать смысл, целесообразность и эффективность международных организаций, которые должны работать на недопущение войны и локализацию военных конфликтов", – резюмировал Турчинов.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+33
Пастор абсолютно правий .
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16.03.2022 11:09
+29
Давно пора упразднить этот бесполезный орган.
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16.03.2022 11:05
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Давно пора упразднить этот бесполезный орган.
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16.03.2022 11:05 Ответить
Щоб не болів хворий зуб - відрубати голову?!
Може краще, все таки, до стоматологу?
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16.03.2022 11:09 Ответить
ООН вилікувати не можна , тільки евтаназія цієї імпотентної організації.
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16.03.2022 11:10 Ответить
чому ж ні?Поміняти правила і все.
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16.03.2022 11:12 Ответить
На жаль, вони складені так, що їх поміняти неможливо. Тим більше, рашка там багатьох тримає на гачку.
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16.03.2022 11:22 Ответить
Наприклад ? Яким чином можна поміняти правила в цій ООН ,щоб такі як Кім Чен ІР, Асад або ***** не почували себе безкарними ? У вас є пропозиції ? У світі цінується і поважається лише сила . А оонівське белькотіння і тупі резолюції та засудження це просто ні про що . Більше того , як на мене ,це підлий заспокійливий самообман .
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16.03.2022 11:22 Ответить
ну так оон не тільки конфліктами займається і й цілою кучою других питань.
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16.03.2022 11:30 Ответить
що ти мелеш.. який зуб! там вся голова хвора! у тої недорганізації.....
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17.03.2022 08:20 Ответить
ты сначала попробуй с бутылки встать, упразднялкин
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16.03.2022 22:04 Ответить
Точно!! Всесвітня ОУН наведе лад!!
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16.03.2022 12:57 Ответить
Для всіх розумних людей це було очевидно ще років з 40 тому)
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16.03.2022 11:22 Ответить
Пастор абсолютно правий .
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16.03.2022 11:09 Ответить
Совершенно верно. Распустить, как лигу наций
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16.03.2022 11:09 Ответить
Винесли на розгляд сволоту, яка окупацій стільки зробила - викинули з ООН й навели стволи. ВЖЕ Україна - центр Європи, атаковано, то нафуй ООН? Не для стримання вигадане було?
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16.03.2022 11:09 Ответить
Кривавий Пастор дурні не скаже, все правильно. Зараз (такої слушної нагоди вже може і не бути) або ООН (разом із імпотентним радбезом) перестане існувати за недоцільністю.
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16.03.2022 11:10 Ответить
Цікаво...А що скаже кривавий пастор на запитання хто здав Крим?
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16.03.2022 14:18 Ответить
Цим питанням варто було цікавитися тоді, коли це було на слуху, щоб тепер не задавати дурних питань.
Хроніки кримських подій достеменно відомі, сам Турчинов про них чимало інтерв'ю давав - google у поміч.
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16.03.2022 14:23 Ответить
То було риторичне питання, а не до тебе. І Гугл мені ні до чого, бо ті подіі я знаю і пам"ятаю без Гугла. Розсмішив інтерв"ю турчинова....
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16.03.2022 18:24 Ответить
Ну якби пам'ятали і знали, то не ставили б риторичних дурнуватих питань з кацапсько-медведчуківським нахилом.
Про "паржать" - це вам до 73%, вони зараз афігенно ржуть над 2,5 роками просраної їх кумиром ракетної програми, започаткованої баригами-мародерами-папередниками, за допомогою продуктів якої можна було б суттємої кількості втрат уникнути...
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16.03.2022 19:06 Ответить
От тепер зрозуміло. Зеленський тобі не такий, бо ти хотів медведчуків -пінчуків і подібних.
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16.03.2022 23:35 Ответить
ну так процитуй нам тоді стенограмму засідання СНБО під головуванням Турчинова з приводу захвата Криму
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16.03.2022 22:06 Ответить
Так там же розумний Дмитрий Маначин dae4a6cc в Гугл посилав. То я вже не буду посилать... ні в Гугл ні по маршруту. А мої цитати тут ні до чого... є факти.
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16.03.2022 23:39 Ответить
є факти шо ти сідіш на бутилкє, чмо лішнєхромосомноє
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18.03.2022 12:14 Ответить
Завидуй молча...
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19.03.2022 21:49 Ответить
Хто здав Крим?
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16.03.2022 20:54 Ответить
99% крымских ментов и СБУ-шников с украинскими паспортами, не? и 80% армейцев
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18.03.2022 12:15 Ответить
так я не вас питав, а "так звану" україно4ку
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18.03.2022 23:51 Ответить
Зенитные ракетные войска на юге Украины сбили два воздушных судна российских оккупантов.

Об этом сообщили командование Воздушных сил Украины, а также глава Одесской ОГА/ОВА Максим Марченко, передает pravda.com.ua.
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16.03.2022 11:10 Ответить
Прав. Есть - ООМ и ООЖ , а в добавок к ним, для дипломатов-- ООН.
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16.03.2022 11:11 Ответить
ООН - просто годівниця для чиновників.
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16.03.2022 11:11 Ответить
Представте, що засуджений на суді має право блокувати рішення після вироку судді.
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16.03.2022 11:14 Ответить
полный нонсенс.., с Россией повели себя как сцыкунчики
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16.03.2022 11:26 Ответить
параша порушила процедуру і не подавала заявку на втуп в оон після розвалу совка. Скористайтесь нарешті цим. Женіть їх звідта.
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16.03.2022 11:15 Ответить
Тільки вони цього ніяк помічати не бажають і стверджують як мантру, що не можуть вигнати рашку федерашку з Ради Безпеки ООН, ніяк не можуть.
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16.03.2022 12:06 Ответить
Факт...ООН ОБСЄ..та інші...це тільки виражєніє озабоченностєй... толку ніякого..Необхідно Створити такий орган шоб ні одна країна навіть не подумала нападати та захоплювати іншу..Якшо тільки якась країна вводить війська на іншу--весь світ повинен розхирачити нахер агрессора..і тоді показати приклад іншим--нєхер шастать
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16.03.2022 11:16 Ответить
ООН показала хто є хто.
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16.03.2022 11:17 Ответить
жодна країна не повинна мати право вето,
а всі рішення мають бути утвержені Генеральною Ассамблеею.
a то всі звірі рівні але рівніші.
Рада Безпеки надуманий і нікому не потрібний орган.
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16.03.2022 11:20 Ответить
Капитан Очевидность
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16.03.2022 11:20 Ответить
От ООНа толку мало.., все застыли в позе ожидания!Ждут., ничего не могут
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16.03.2022 11:25 Ответить
Andriy Magera

2 hrs ·

Хочу попередити окремих персонажів, які можуть мати плани щодо територіальних поступок Терористичній Федерації.

По-перше, міжнародний договір з територіальних питань підлягає ратифікації Верховною Радою України. Без ратифікації він не набере чинності.

По-друге, укладення міжнародного договору, що суперечить Основному Закону (як і надання згоди на його обов'язковість нашим парламентом), є можливими лише після внесення змін до Конституції України (частина друга статті 9 Основного Закону).

По-третє, в умовах дії воєнного стану зміни до Конституції України заборонені (частина друга статті 157 Конституції України). Так само під час воєнного стану заборонені референдуми, зокрема щодо зміни території України.

По-четверте, зміни до Конституції України забороняються, якщо вони порушують територіальну цілісність України (частина перша статті 157 Конституції України). Тобто будь-яка гіпотетична зміна території України можлива, висловлюючись простою мовою, лише в сторону збільшення.

Майте також на увазі, що понад 2/3 українських респондентів за соціологією виступають за повернення контролю Украіни над усіма без винятку територіями, визнаними міжнародним співтовариством, тобто - з АР Крим, Севастополем, Донецькою і Луганською областями. Тому можете і без мене передбачити реакцію суспільства на можливі авантюри.

І нарешті останнє. Ще раз прочитайте статтю 111 Кримінального кодексу України. Може знадобитися.
Жодні наперсточні і очевидно неконституційні ідеї з дистанційним голосуванням для парламенту і КСУ вам не допоможуть. Так само як не допоможуть ініціативи на законодавчому рівні зняти юридичну відповідальність з політиків і державних службовців. Ми ж усі знаємо, для чого ви це робите, правда?

Тому не раджу.
Навіть не намагайтеся.
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16.03.2022 11:33 Ответить
Навіть, якщо влада, під тиском, незаконно піде на злочин територіальних поступок, то їх ніяк не визнає цивілізований світ. У всякому випадку санкції не ослабнуть, а може й збільшаться.
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16.03.2022 11:45 Ответить
Якщо не вдасться лишити мордор права блокування, то треба створити новий ООН без блокування мордором. А цей зразу після цього розпустити.
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16.03.2022 11:37 Ответить
Хтось може сказати, що розпуск цього заблокує мордор. Ну і нехай блокує. Там залишаться тільки вони, а інші підуть звідти. Ну може ще Сербія і декілька інших. Всього біля п'яти. Ну і хай вони там засідають.
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16.03.2022 11:53 Ответить
Просто отказаться признавать правопреемственность России в отношении наследия СССР.
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16.03.2022 12:50 Ответить
Захід боїться, що якщо вони активно включаться у війну, то мордор може запустити в дію ядерну зброю проти них.

Пу не настільки псих, щоб це зробити. З точки зору медицини навряд чи він псих. Він тільки прикидається, щоб залякувати.

Вся його сутність в тому, що він КГБіст і пасинок ярого НКВДиста.

І головне в його позиції те що, як він каже, що розпад СССР це катастрофа.
І те що, за його маніпулятивним, брехливим твердженням, що українська нація і мова вигадки ворогів його мордора.
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16.03.2022 12:24 Ответить
Треба кардинально реформувати ООН, або ж створювати зовсім нову організацію.
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16.03.2022 12:40 Ответить
давно пора разогнать к ******** матери этих ********* и импотентов!Израиль об этом все годы своего существования напоминает!
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16.03.2022 14:22 Ответить
Абсолютно вірно! Кажу це ще з 14-го року.
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16.03.2022 22:49 Ответить
НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ НОВУЮ МЕЖДУНАРОДНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ КОТОРАЯ ХОЧЕТ УНИЧТОЖИТЬ ПУТИНСКИЙ РЕЖИМ !!!
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17.03.2022 08:10 Ответить
НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ НОВУЮ МЕЖДУНАРОДНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ КОТОРАЯ УНИЧТОЖИТ ПУТИНСКИЙ РЕЖИМ !!!
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17.03.2022 08:11 Ответить
 
 