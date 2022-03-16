Существование ООН теряет всякий смысл, пока РФ имеет возможность блокировать там решения, - Турчинов. ВИДЕО
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Пока Россия будет членом Совбеза ООН с правом блокирующего голоса, в деятельности Организации Объединенных наций нет никакого смысла. Об этом сказал Александр Турчинов в штабе территориальной обороны Киева.
"Эта война, – самая масштабная после Второй мировой, доказала недееспособность и неэффективность большинства международных организаций, главная цель которых – не допускать и останавливать войну", – сказал он, передает Цензор.НЕТ.
Турчинов объяснил, что хорошие предложения и резолюции в отсутствие действенных мер сегодня никому не нужны: "Так, Генсек ООН даже стесняется называть войну войной, а Россию – агрессором".
"Пока Россия будет членом Совбеза ООН с правом блокирующего голоса, в деятельности Организации Объединенных Наций нет никакого смысла", - подчеркнул он, сравнив ООН с Лигой Наций.
"Организация, устав которой посвящен недопущению военного конфликта, – именно для чего она была создана после Второй мировой войны, сегодня просто ограничивается пустыми резолюциями. Извините, зачем платить взносы в эту организацию? Чтобы она существовала за счет средств людей, которые сегодня умирают во время бомбежек? Пришло время лишить Россию привилегий Советского Союза и возможности блокировать решения или пересматривать смысл, целесообразность и эффективность международных организаций, которые должны работать на недопущение войны и локализацию военных конфликтов", – резюмировал Турчинов.
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Може краще, все таки, до стоматологу?
Хроніки кримських подій достеменно відомі, сам Турчинов про них чимало інтерв'ю давав - google у поміч.
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Об этом сообщили командование Воздушных сил Украины, а также глава Одесской ОГА/ОВА Максим Марченко, передает pravda.com.ua.
а всі рішення мають бути утвержені Генеральною Ассамблеею.
a то всі звірі рівні але рівніші.
Рада Безпеки надуманий і нікому не потрібний орган.
2 hrs ·
Хочу попередити окремих персонажів, які можуть мати плани щодо територіальних поступок Терористичній Федерації.
По-перше, міжнародний договір з територіальних питань підлягає ратифікації Верховною Радою України. Без ратифікації він не набере чинності.
По-друге, укладення міжнародного договору, що суперечить Основному Закону (як і надання згоди на його обов'язковість нашим парламентом), є можливими лише після внесення змін до Конституції України (частина друга статті 9 Основного Закону).
По-третє, в умовах дії воєнного стану зміни до Конституції України заборонені (частина друга статті 157 Конституції України). Так само під час воєнного стану заборонені референдуми, зокрема щодо зміни території України.
По-четверте, зміни до Конституції України забороняються, якщо вони порушують територіальну цілісність України (частина перша статті 157 Конституції України). Тобто будь-яка гіпотетична зміна території України можлива, висловлюючись простою мовою, лише в сторону збільшення.
Майте також на увазі, що понад 2/3 українських респондентів за соціологією виступають за повернення контролю Украіни над усіма без винятку територіями, визнаними міжнародним співтовариством, тобто - з АР Крим, Севастополем, Донецькою і Луганською областями. Тому можете і без мене передбачити реакцію суспільства на можливі авантюри.
І нарешті останнє. Ще раз прочитайте статтю 111 Кримінального кодексу України. Може знадобитися.
Жодні наперсточні і очевидно неконституційні ідеї з дистанційним голосуванням для парламенту і КСУ вам не допоможуть. Так само як не допоможуть ініціативи на законодавчому рівні зняти юридичну відповідальність з політиків і державних службовців. Ми ж усі знаємо, для чого ви це робите, правда?
Тому не раджу.
Навіть не намагайтеся.
Пу не настільки псих, щоб це зробити. З точки зору медицини навряд чи він псих. Він тільки прикидається, щоб залякувати.
Вся його сутність в тому, що він КГБіст і пасинок ярого НКВДиста.
І головне в його позиції те що, як він каже, що розпад СССР це катастрофа.
І те що, за його маніпулятивним, брехливим твердженням, що українська нація і мова вигадки ворогів його мордора.