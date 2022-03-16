Существование ООН теряет всякий смысл, пока РФ имеет возможность блокировать там решения, - Турчинов. ВИДЕО

Пока Россия будет членом Совбеза ООН с правом блокирующего голоса, в деятельности Организации Объединенных наций нет никакого смысла. Об этом сказал Александр Турчинов в штабе территориальной обороны Киева.

"Эта война, – самая масштабная после Второй мировой, доказала недееспособность и неэффективность большинства международных организаций, главная цель которых – не допускать и останавливать войну", – сказал он, передает Цензор.НЕТ.

Турчинов объяснил, что хорошие предложения и резолюции в отсутствие действенных мер сегодня никому не нужны: "Так, Генсек ООН даже стесняется называть войну войной, а Россию – агрессором".

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"Пока Россия будет членом Совбеза ООН с правом блокирующего голоса, в деятельности Организации Объединенных Наций нет никакого смысла", - подчеркнул он, сравнив ООН с Лигой Наций.

"Организация, устав которой посвящен недопущению военного конфликта, – именно для чего она была создана после Второй мировой войны, сегодня просто ограничивается пустыми резолюциями. Извините, зачем платить взносы в эту организацию? Чтобы она существовала за счет средств людей, которые сегодня умирают во время бомбежек? Пришло время лишить Россию привилегий Советского Союза и возможности блокировать решения или пересматривать смысл, целесообразность и эффективность международных организаций, которые должны работать на недопущение войны и локализацию военных конфликтов", – резюмировал Турчинов.