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война (46991) Чернигов (793) Черниговщина (1343) Чаус (338)

Электричества нет. Но есть армия, есть вооружение, есть Stinger'ы, есть NLAW, – председатель Черниговской ОВА Чаус. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Панические посты в соцсетях о разбомбленном Чернигове не соответствуют действительности.

Об этом заявил в утреннем видеообращении глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Чернигове и многое в области отсутствует электроснабжение. Соответствующие службы понимают проблематику и работают над устранением", - сказал он.

Чаус отметил, что не может дать более конкретной информации, чтобы она не попала к врагу. Но власти понимают, что происходит с электричеством. А ремонтные бригады работают над восстановлением тока.

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"Утром в социальных сетях читаю очень много панических постов типа "Все пропало! караул! Чернигов разбомблен. Ничего нет. Армии нет". Смотрите, есть армия, есть вооружение, есть Stinger'ы, есть NLAW'ы, есть другое мощное вооружение в городе Чернигове и около города Чернигова. Наши Вооруженные Силы мощные и наносят ежечасно мощные удары по силам российского противника. Это – чистая правда. Россиянам сейчас невесело у Чернигова и других населенных пунктов области", - заверил он.

"Сегодня максимально обеспечиваем гуманитарные грузы: еда и лекарства. …Верим в Бога и в Вооруженные Силы Украины!" – добавил Чаус.

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Головне вистояти та нищити загарбників.
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16.03.2022 11:16 Ответить
Панікують ті хто не став на захист.
Хлопці що захищають Чернігів кажуть що кацапам пи#да й Чернігів їм не взяти.
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16.03.2022 11:20 Ответить
Віримо в Бога і в Збройні Сили України!
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16.03.2022 11:22 Ответить
паніка найгірше..і вислови -все пропало..
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16.03.2022 11:23 Ответить
ти вже труп, хоч ще цого неусвідомлюєш. няпай піню мордорець
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16.03.2022 12:04 Ответить
МОЛОДЦЫ!Пусть Бог им помогает!
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16.03.2022 11:56 Ответить
From Ukraine with Stinger NLAW.
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16.03.2022 12:25 Ответить
 
 