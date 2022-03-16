Электричества нет. Но есть армия, есть вооружение, есть Stinger'ы, есть NLAW, – председатель Черниговской ОВА Чаус. ВИДЕО
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Панические посты в соцсетях о разбомбленном Чернигове не соответствуют действительности.
Об этом заявил в утреннем видеообращении глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в Чернигове и многое в области отсутствует электроснабжение. Соответствующие службы понимают проблематику и работают над устранением", - сказал он.
Чаус отметил, что не может дать более конкретной информации, чтобы она не попала к врагу. Но власти понимают, что происходит с электричеством. А ремонтные бригады работают над восстановлением тока.
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"Утром в социальных сетях читаю очень много панических постов типа "Все пропало! караул! Чернигов разбомблен. Ничего нет. Армии нет". Смотрите, есть армия, есть вооружение, есть Stinger'ы, есть NLAW'ы, есть другое мощное вооружение в городе Чернигове и около города Чернигова. Наши Вооруженные Силы мощные и наносят ежечасно мощные удары по силам российского противника. Это – чистая правда. Россиянам сейчас невесело у Чернигова и других населенных пунктов области", - заверил он.
"Сегодня максимально обеспечиваем гуманитарные грузы: еда и лекарства. …Верим в Бога и в Вооруженные Силы Украины!" – добавил Чаус.
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Хлопці що захищають Чернігів кажуть що кацапам пи#да й Чернігів їм не взяти.
Напомним что именно по железной дороге продолжает осуществляться основная переброска сил оккупантов в Украину.