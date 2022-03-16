"Мы должны проехать через огород Сумы, а в Сумах еще ни одна колонна не выжила", - СБУ обнародовала очередной разговор оккупанта. ВИДЕО

На новых перехваченных разговорах СБУ слышно, как российский солдат-срочник рассказывает своей матери, что в Украину они въехали "без проблем, а вот уехать не могут". И теперь им пришел приказ выдвигаться на Сумы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал СБУ.

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"А через город Сумы еще ни одна наша колонна не выживала. Никто, ни одна колонна не доезжала целой. Если все получится, я бы хотел сложить оружие – чтобы не ехать на Сумы", - жалуется российский оккупант матери. Он, как и все его собратья, испуган и деморализован. Хочет домой и понимает, что помощи ждать неоткуда.

Захватчик признается, что они в окружении и шансов 50/50.

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"А вот названия украинских городов, живущих под обстрелами и бомбежками, но героически обороняющиеся, до конца жизни будут частью ночных кошмаров рашистов", - уверены в Службе безопасности Украины.