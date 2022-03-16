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армия РФ (15407) СБУ (18702) Сумы (826)

"Мы должны проехать через огород Сумы, а в Сумах еще ни одна колонна не выжила", - СБУ обнародовала очередной разговор оккупанта. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

На новых перехваченных разговорах СБУ слышно, как российский солдат-срочник рассказывает своей матери, что в Украину они въехали "без проблем, а вот уехать не могут". И теперь им пришел приказ выдвигаться на Сумы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал СБУ.

"А через город Сумы еще ни одна наша колонна не выживала. Никто, ни одна колонна не доезжала целой. Если все получится, я бы хотел сложить оружие – чтобы не ехать на Сумы", - жалуется российский оккупант матери. Он, как и все его собратья, испуган и деморализован. Хочет домой и понимает, что помощи ждать неоткуда.

Захватчик признается, что они в окружении и шансов 50/50.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате авиаудара временно прекращено водоснабжение в Сумах

"А вот названия украинских городов, живущих под обстрелами и бомбежками, но героически обороняющиеся, до конца жизни будут частью ночных кошмаров рашистов", - уверены в Службе безопасности Украины.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+75
В НАТО доведеться приймати Сумську тероборону окремо.
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16.03.2022 12:23
+68
СвиноМатка даже не понимает о чем речь...
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16.03.2022 12:22
+47
Это дорога в ад
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16.03.2022 12:22
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СвиноМатка даже не понимает о чем речь...
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16.03.2022 12:22 Ответить
шо, мотор заглох...
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16.03.2022 12:30 Ответить
Так странно, что без матюков.
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16.03.2022 14:39 Ответить
город Суми,бляха муха
це Суми, не Сумі довбні, і з них немає виходу для кацапів
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16.03.2022 21:27 Ответить
Это дорога в ад
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16.03.2022 12:22 Ответить
Sudia po zaglaviju, v Summax daže ogorody zaminirovany
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16.03.2022 16:18 Ответить
В НАТО доведеться приймати Сумську тероборону окремо.
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16.03.2022 12:23 Ответить
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16.03.2022 12:24 Ответить
господи!, чтоб это было правдой!!
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16.03.2022 12:40 Ответить
сказали что брехня
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16.03.2022 16:09 Ответить
50/50 оптимистические прогнозы и скорей всего не реальные
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16.03.2022 12:26 Ответить
Нормальный прогноз - или сдохнет, или плен...
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16.03.2022 12:29 Ответить
то же вариант
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16.03.2022 12:32 Ответить
очень даже реальные, 50% труп или 50% плен...
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16.03.2022 12:41 Ответить
Я вот уже начинаю сомневаться в подлинности этих разговоров. Если бы мне сын позвонил и сказал, что окружен и все плохо, у меня бы уже просто истерика была и я бы рвала и метала. А ответ этих свиноматок очень спокойное "понятно"
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16.03.2022 12:26 Ответить
Просто орки...
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16.03.2022 12:29 Ответить
Согласен, даже папа бы заволновался. А тут такое... типа "а, не вернешься, ну ладно, хер с ним"
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16.03.2022 12:31 Ответить
Так они уже Киев 5 раз взяли. А тут такая инфа. Когнтивный диссонанс
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16.03.2022 12:38 Ответить
у меня есть родственники в мордоре (да у многих у кого они есть) так вот еще до войны когда я с ними разговаривал то упаси бог что бы они чего лишнего сказали а это было еще до воны до закона о фейках
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16.03.2022 12:32 Ответить
Эти горе мамки действительно нихера не понимают, что происходит с их армией, она же по телевизору непобедима "анало говнет". Вот и спокойна. Ведь рашики сначала сказали что мясо забирать не будут, вот и гниёт оно по вокзалам и моргам ******** на границе
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16.03.2022 12:34 Ответить
"Наражатєльніци" загартовані Афганом, Ічкерією, Сірією... Іх на іспуг нє возьмйош!
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16.03.2022 14:09 Ответить
Правда завжди неправдоподібна. Це ви би зреагували інакше, ви, я,будь-яка інша людина. А це-кацапи.Кацапи не люди.
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16.03.2022 12:36 Ответить
Они тупо ни чего не понимают , а если так интересно можете посмотреть ихние видосики на Ютубе , семейные может и прозрение прийдёт какие у них отношения в семьях , я по ссылкам ни один раз попадал . Или вот недавно - хакасская самка - там как раз таки про войну против хохлов за то что они убили " моторылу"
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16.03.2022 12:37 Ответить
Даремно ви намагаєтесь натягти власного капелюшка на кацапську квадратну голову. Розмови справжні.
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16.03.2022 12:37 Ответить
Да они их там в большинстве своем делают, а потом через 9 месяцев высирают в пьяном угаре. Поверьте. Поэтому и отношение такое у свино-маток к своим высеркам: сдох Никодим - да и хер с ним.
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16.03.2022 12:38 Ответить
Та ні, скоріш за все, так і є.

Я служив ще за СССР на території росії. Там народ мислить абсолютно іншими категоріями. Якщо "салдатіка" родіна куди-небудь послала, то мама автоматично вже готова, що він може загинути. Причому для них це нормально. Так само як нормально те, що всі війни є загарбницькі і їх синочки мордують, граблять, вбивають і насилують. Вони реально вважають, що так має бути. Вони цілком щиро питають, скільки чурок, хахлов, бандер або афганців синочок вбив, і тішаться з того!

Тому тут справа зовсім ні в якому не в путіні. Сьогодні путін, вчора сталін, лєнін, завтра - черговий такий самий виродок. Питання треба вирішувати в корені - рашка як країна повинна перестати існувати, бо такі проблеми у світі будуть цілий час.
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16.03.2022 12:41 Ответить
"цілий весь час", переводчик очини
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16.03.2022 14:20 Ответить
почини
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16.03.2022 14:21 Ответить
Щось ви, тролі, мене постійно до москалів сватаєте))

Ще вам розкажу, як то було на тій росії. 1988-1989 рік, підмаасков'є, ліси, в/ч у секретному містечку. Офіцери СПЕЦІАЛЬНО їздили до Львова раз на рік за призовниками-студентами! Знаєте для чого?
Їм потрібні були хахли, а краще - бандери, щоб навести порядок в полку.

Хахли були так званими каптьорщиками, поварами, музикантами, водіями старших офіцерів, старшинами в ротах і т.д. Я був полковим писарем, бо напевне один зі всього полку (а там солдатів строкової служби було аж 1025 штук) був грамотний! Тобто у 18 років я, хлопець зі Львова, українець, цілком грамотно писав по російськи, і вів все діловодство полку, поки служив. Якби в совєцкій армії не було хахлів і "німців" (це були прибалти), був би самий натуральний бардак і піздєц - що і спостерігається у них зараз.

Змінив я такого собі Миколина Миколу Миколайовича з Тернополя, який йшов на дємбель. То поки він мене вчив собі на заміну, ми придумали з ним таку гру - заміняти російські матюки українськими словами. То був капєц. Ми з реготу каталися по підлозі, коли намагалися розповідати по українськи, що казав той чи інший офіцер чи прапор в різних ситуаціях...

Яке то цікаве наше життя...

Я пригадую, у квітні 1989 року мене відпустили на 10 днів. Тоді так відпускали типу у відпустку. Приїхав я до Львова - а тут вже революція повним ходом. Всюди жовто-сині прапори, мітинги, "ганьба!"...)) Ну і треба було привезти назад обов"язково самогонки і сала (бо ж з України). А я ще прихопив ту газету обкому КПУ, яка в нас виходила. Називалася "Вільна Україна". Ви, тролі, певно точно того не знаєте.

Приніс я ту газету в штаб, поклав біля себе на столі і стукаю на машинці, вже й забув про неї. Приходить такий підполковник Грішин, заст.нач.штабу. Глянув на неї... і аж позадкував. І так якось не впевнено каже:
- А вото етава нє нада, нє нада...
І я дивлюся, а в нього реальний переляк в очах.
- Та що ви, кажу, товаріщ подполковнік, дивіться, то ж орган Львівського обкому КПУ. Дивіться, он ордени Лєніна на верху газети... А він далі:
- Спрячь ета!

Ну ви уявляєте? А ви кажете, що москалі дурні. Та вони завжди такі налякані і ******* були, навіть старші офіцери.
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16.03.2022 17:09 Ответить
Дело в том что кацапоиды всю жизнь с кем то воюют. Сдохнуть на войне для них обыденность. Бабы все равно нарожают новых. Кроме того на Кацапстане еще страшнее чем на войне.
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16.03.2022 12:45 Ответить
Вы судите с точки зрения людской психики. Психика орков абсолютно иная.
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16.03.2022 12:46 Ответить
Их интересует ипотека,цена на унитаз и деньги за мертвого сына.
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16.03.2022 13:04 Ответить
ждут 7 лимонов за тело ,что тут не понятно
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16.03.2022 13:08 Ответить
Она просто не понимает о чем сьін говорит, у них войньі нет , и трупов нет, а подругому кричала бьі и рвала волосьі.
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16.03.2022 13:09 Ответить
Чтоб вы все сдохли твари!!
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16.03.2022 12:27 Ответить
Якісь дивні орки. Спулкується з мамашою без в рот позарот.
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16.03.2022 12:28 Ответить
Представники інтеллектуального прошарку. Рідкість,але є.Як без них.
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16.03.2022 12:41 Ответить
Как меня раздражает этот говор кацапских свиноматок...
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16.03.2022 12:29 Ответить
здохните тут твари.
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16.03.2022 12:30 Ответить
В Украине посевная. Вывоз удобрения из страны запрещен
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16.03.2022 12:31 Ответить
Таке враження, що цій свиноматці син похер. Навіть по голосу це відчувається. Вона руки потирала, відправляючи свого ******** в Україну, надіючись, що той погасить кредит. А зараз напевно не проти, щоб його тут захерячили, адже ***** за вбитого там щось пообіцяв. Але є одне но. Вона хер получить гроші, якщо від удару нашого Байрактару, арти чи літунів, голова її ваньки опинеться у Сумській області, ноги у Чернігівській, а яйця за поребриком.
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16.03.2022 12:32 Ответить
Мабуть, саме тому по Сумах і їбаше два дні поспіль кацапська артилерія: вчора шмаляли цілий день зранку до ночі, сьогодні ******* зранку. Поки що в місті тихо, але, думаю, до вечора орки активізуються знову. До речі, стосовно цих обстрілів не знайшов у новинах жодної згадки (ні вчора, ні сьогодні), ніби у нас тут тихо-тихесенько.
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16.03.2022 12:34 Ответить
можливо там інтернету немає
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16.03.2022 12:40 Ответить
Де немає? Я із Сум.
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16.03.2022 12:43 Ответить
Є інтернет в Сумах. Просто чомусь київських журналістів Суми майже не цікавлять. Вчора орки порушили режим тиші(можливо якась москальська п'янь випадково щось натисла) і Сумська тероборонівська артилерія накидала їм по їхніх позиціях в Гребеніковці, по інфі від місцевих дуже боляче накидала.
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16.03.2022 12:50 Ответить
Так, про Суми наче забули.
Сусід казав, що орки з артою засіли десь в районі Низів і шмаляють приблизно звідти.
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16.03.2022 12:55 Ответить
А зачем светить свои позиции?Работают по тихому.Сегодня не гупают,значит никто не забыл про Сумы
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16.03.2022 13:09 Ответить
Я щось писав про "світити позиції"? Чи про перелік місць прильотів? Я говорю про те, що про обстріли Сум немає жодної згадки. Взагалі. Навчись вчитуватись в написане.
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16.03.2022 13:14 Ответить
Поки пробують пробити їм коридор під Сумами а там річка Псел і міст, тому і тиша.
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16.03.2022 12:44 Ответить
Маме по *** смотрю полностью …
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16.03.2022 12:37 Ответить
Ну чому? Вона ж поцікавилась что ана может сдєлать
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16.03.2022 12:44 Ответить
Еще нарожает, а за этого сынка ей дадут 5млн деревяных))
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16.03.2022 13:50 Ответить
Мені от цікаво, як ся має сумський сєпарок андруша сміцкий.
Чи отримав він подаруночок від путлєра
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16.03.2022 12:37 Ответить
УКРАЇНСЬКА ЗЕМЛЯ УСІМ ЦИМ КАЦАПОМОРДИМ ********* - ЗАЛІЗОБЕТОНОМ...!!!
В УКРАЇНІ КОЖНИЙ КУЩ, КАМІНЬ, ДЕРЕВО МАЄ СТРІЛЯТИ ПО ЦИМ КАЦАПОМОРДИМ МАЦКАЛЯМ...!!!
КОЖЕН БУДИНОК МАЄ СТАТИ УДАРНОЮ ФОРТЕЦЕЮ ТА ПОРТАЛОМ ЧЕРЕЗ КОТРИЙ УСІХ ЦИХ КАЦАПОМОРДИХ УБЛЮДКІВ ТРЕБА ВІДПРАВИТИ НА ЗУСТІЧ І ПОКАЯННЯ З ВСЕВИШНІМ У ПЕКЛО...!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!! СМЕРТЬ КАЦАПОМОРДИМ МАЦКАЛЯМ...!!!
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16.03.2022 12:40 Ответить
Так зручніше їх "писати" та вираховувати
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16.03.2022 12:49 Ответить
"вас собираются освобождать?" =) Так они же освободители? Освобождать освободителей? =)))
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16.03.2022 12:44 Ответить
Вот Сумцы молодцы. до войны даже незнал название этого города. Вот теперь будут даже снимутся о героизме их фильмы. ну из Сумы есть один продажный Юрий Подоляк радовался вторжению России псевдоэксперт.
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16.03.2022 12:44 Ответить
Сумщина партизанський край і на сьогодні це так, роздали з камазів зброю людям вони й партизанять
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16.03.2022 12:51 Ответить
эта гнида (подоляк) еще за год войну с украиной пропагандировал
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16.03.2022 13:11 Ответить
Правильно говорити "сумчани"
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16.03.2022 13:12 Ответить
Спасибо большое. буду называть героических людей Сумчанами. Партизаны
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16.03.2022 15:56 Ответить
Їм пох на синів. Загине то отримає 7 млн. рублів як плєшивець сказав.
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16.03.2022 12:46 Ответить
Я могу тебе чем то помочь?
А нафіга, нового себе родишь!
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16.03.2022 12:48 Ответить
В первые дни проезжали через город не все,а сейчас визовый режим
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16.03.2022 12:49 Ответить
У Ваньки-дурачка три дороги:
Налево через Сумы поедешь - джавелин встретишь.
Прямо на россию поедешь - заградотряд встретишь.
Направо, там где большой крюк поедешь - байрактар встретишь.
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16.03.2022 12:50 Ответить
Направо полями нада їхати а там грязь, можна не доїхати, партизани начеку.
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16.03.2022 12:53 Ответить
Чєм Памочь Синок?---мам,Вишли мусорний Мішок
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16.03.2022 12:54 Ответить
Я верю в правдивость разговора, русские матери особо не жалеют сыновей, их сын герой сражается за родину, а там как будет уже, еще нарожают, погибнет то может пенсию набавят за героя, будут гордится в селе.
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16.03.2022 12:54 Ответить
Після цієї війни кацапська поговорка: "От Сумы да от тюрьмы не зарекайся" - набуде для них дещо іншого, зловіснішого змісту
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16.03.2022 13:00 Ответить
Уч-ку-ду три дороги. Дизертирство - плен - 200-й. Русский богатырь призадумался.
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16.03.2022 13:03 Ответить
Як у нас кажуть: це Суми, детка.
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16.03.2022 13:04 Ответить
Не, вы послушайте риторику этой свиносамки?
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16.03.2022 13:18 Ответить
На "Сумі" воно зібралося. П*да вам туточки, наші легині всі з підкопченими рашиськими вухами ходять.
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16.03.2022 13:19 Ответить
Також звернув увагу. СумІ тупень кацапська певне прочитав знак біля дороги.
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16.03.2022 13:28 Ответить
Тому що баклани не знають що місто Суми наголос на другому складі
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16.03.2022 13:29 Ответить
удачи лохи
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16.03.2022 13:33 Ответить
удачи лохи
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16.03.2022 13:35 Ответить
да им насрать на своих детей ублюдки ета не имеет права на существование
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16.03.2022 13:37 Ответить
Переговоры животных.
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16.03.2022 13:40 Ответить
Я вот думал, нахер кацапоармии глушилки мобильной связи?
Из разговора понятно, они глушат связь на оккупированных территориях чтобы свои солдаты не могли дозвониться и рассказать правду.
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16.03.2022 13:41 Ответить
конечно можешь чем-то помочь роди еще одного ********
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16.03.2022 13:42 Ответить
Окупантам, русским свинням смерть💀💀💀 і презиру!
Нашим українським воїнам слава!!
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16.03.2022 14:09 Ответить
ну це ж явна постанова! я не почув жодного матюка. як таке можливо? це точно записав укроголівуд (як ******* брехати рашаботи)
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16.03.2022 14:18 Ответить
Жестяк! Москальнота так прозомбована, що навіть немає співчуття до власної дитини! Фу, які вони огидні!
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16.03.2022 14:39 Ответить
Через Суми !!! Тільки через Суми!!!
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16.03.2022 15:11 Ответить
Первый разговор с матерью без мата услышал.Такое вообще бывает.
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16.03.2022 15:23 Ответить
Сумы, держитесь!!!
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16.03.2022 16:13 Ответить
Джек Пот !! Мамаша іпотеку закриє нарешті.
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16.03.2022 16:32 Ответить
а не че этим орским бл@дям обяснять они отрадясь тупоголовые.
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16.03.2022 16:42 Ответить
ОРУЖИЕ ПОКИДАЛИ !!! И РАКОМ РУШ !)
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16.03.2022 17:39 Ответить
А ХОТЕЛА СКАЗАТЬ - ВЫВЕЗЛИ ИЗ УКРАИНА НА РОССИЮ !)
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16.03.2022 17:41 Ответить
заплакал сыночек, соплю пустил, мамке позвонил... страшно ему стало... а когда падла входило в Украину страшно не было? наверное, к параду готовился... подохни...
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17.03.2022 05:29 Ответить
Мамашка не дуже і схвильована. Головне, каже, щоб не кідав зброю, тоді їй може грошенят підкинуть за вбитого синочка. Нація ********* !
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17.03.2022 09:29 Ответить
 
 