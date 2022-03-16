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Первый командир полка "Азов", историк Николай Кравченко (Крук) погиб в бою, - Билецкий. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Две недели назад в бою за Харьков погиб его отец.

О гибели Николая Кравченко сообщил первый командир полка "Азов" Андрей Белецкий, передает Цензор.НЕТ.

"Вместе мы создавали организацию "Патриот Украины", он стоял у истоков "Правого Сектора" на Майдане, "Украинских партизан" на Харьковщине и батальона "Азов". Всю жизнь он верил и боролся за Великую Украину", - написал Белецкий.

Он пообещал, что побратимы Кравченко будут бороться до конца ради мести за всех павших и будущего для их детей.

Также смотрите: В бою под Житомиром погиб украинский лётчик Евгений Лысенко. ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+36
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16.03.2022 12:56
+35
УСІ ГЕРОЇ ЗАГИБЛІ ЗА ВОЛЮ УКРАЇНИ МАЮТЬ НАЗАВЖДИ ЗАЛИШИТИСЬ У ПАМ'ЯТІ НЕЗЛАМНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ...
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16.03.2022 12:56
+18
Царство небесне герою. А цапам горіти в аду.
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16.03.2022 12:59
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16.03.2022 12:56 Ответить
УСІ ГЕРОЇ ЗАГИБЛІ ЗА ВОЛЮ УКРАЇНИ МАЮТЬ НАЗАВЖДИ ЗАЛИШИТИСЬ У ПАМ'ЯТІ НЕЗЛАМНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ...
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16.03.2022 12:56 Ответить
((((((((((((
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16.03.2022 12:57 Ответить
RIP
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16.03.2022 12:59 Ответить
Царство небесне герою. А цапам горіти в аду.
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16.03.2022 12:59 Ответить
Вічна память герою .
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16.03.2022 13:00 Ответить
Слава Герою!Герої не вмирають!
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16.03.2022 13:00 Ответить
Герої не вмирають! Вічна Пам"ять
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16.03.2022 13:01 Ответить
Жил героем и погиб так же. Вечная Память
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16.03.2022 13:03 Ответить
Спочивай з миром, брате. Рашисти заплатять за цей злочин люту ціну. Земля тобі пухом та вічна людська пам'ять.
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16.03.2022 13:03 Ответить
С.У.М.
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16.03.2022 13:04 Ответить
Героям Слава!!!
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16.03.2022 13:05 Ответить
Азовці безцінні. Як за досвідом так і за мотивацією. Тому втрата вдічі тяжча.
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16.03.2022 13:11 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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16.03.2022 13:24 Ответить
Вічна пам'ять. Воїни України це найцініший скарб для країни та джерело надії для таких як я.
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16.03.2022 13:26 Ответить
Светлая память!
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16.03.2022 13:29 Ответить


R.I.P.

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16.03.2022 13:31 Ответить
Царство небесне, вічна пам'ять. Герої не вмирають! Слава нашим захисникам.
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16.03.2022 13:33 Ответить
RIP
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16.03.2022 13:36 Ответить
не віриться !!!
АЗОВ ! Рідні ! Бийте москалів,тримайте Маріуполь !
Ми молимося за ВАС !
Миколі-Вічна Слава !
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16.03.2022 13:46 Ответить
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16.03.2022 14:10 Ответить
Зараз гине цвіт Української нації, найкращі. Прикро що вистачає усіляких покидьків - мордатих мужиків призовного віку які відсижуются по хатам чекають поки мине, не те що не збираються з автоматом воювати, а навіть не допомагають ні чим. Дехто навіть намагается наживатися. Зате коли закінчиться війна увесь цей зброд повилазить із своїх нір і будуть знову понти кидати насолоджуватись своїм жлобським життям.
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16.03.2022 14:24 Ответить
НЕХАЙ ЗЕМЛЯ БУДЕ ПУХОМ ЗАГИБЛИМГЕРОЯМ УКРАЇНИ!!!СЛАВА УКРАЇНІ!!!…
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16.03.2022 15:09 Ответить
Вічна слава Героям, тим що віддали життя за волю України ! В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа !
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16.03.2022 15:17 Ответить
 
 