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Первый командир полка "Азов", историк Николай Кравченко (Крук) погиб в бою, - Билецкий. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Две недели назад в бою за Харьков погиб его отец.
О гибели Николая Кравченко сообщил первый командир полка "Азов" Андрей Белецкий, передает Цензор.НЕТ.
"Вместе мы создавали организацию "Патриот Украины", он стоял у истоков "Правого Сектора" на Майдане, "Украинских партизан" на Харьковщине и батальона "Азов". Всю жизнь он верил и боролся за Великую Украину", - написал Белецкий.
Он пообещал, что побратимы Кравченко будут бороться до конца ради мести за всех павших и будущего для их детей.
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