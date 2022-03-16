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Я могу предлагать сложить оружие только военным РФ. Мы дома и защищаем Украину, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Мы дома и защищаем Украину. Президент не предлагал украинским воинам сложить оружие. Это провокация.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"По детской провокации, что я якобы предложил сложить оружие. Я могу предложить сложить оружие только военным Российской Федерации. И возвращаться домой. А мы уже дома, мы защищаем свою землю, своих детей", - отметил глава государства.
Топ комментарии
+15 Сергей Иванофф
показать весь комментарий16.03.2022 13:50
+13 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий16.03.2022 13:19
+12 Сергей Иванофф
показать весь комментарий16.03.2022 13:39
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ГНАТЬ РАШУ ИЗ ООН
Единственная теперь поправка в нынешних условиях - извиняться будет после войны, сейчас не до этих разборок. Сейчас один за всех и все за одного
А еще я верю, что ты ничего не поймешь и будешь мелко гадить Украине и дальше.
Добре що в 2013 українці не знали, що президент - це Україна, а не народ. Пагана влада може бути страшніше за ворога.
Ты все успокоиться не можешь, что он стал президентом Украины. И для тебя это смотрю большее горе, чем война в которой гибнут люди.
Умные зарывают топор внутренней войны, а мелкие продолжат работать на раскол.