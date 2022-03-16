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Я могу предлагать сложить оружие только военным РФ. Мы дома и защищаем Украину, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Мы дома и защищаем Украину. Президент не предлагал украинским воинам сложить оружие. Это провокация.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"По детской провокации, что я якобы предложил сложить оружие. Я могу предложить сложить оружие только военным Российской Федерации. И возвращаться домой. А мы уже дома, мы защищаем свою землю, своих детей", - отметил глава государства.

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Топ комментарии
+15
Я в Киеве. Сплю по 3-4 часа. Глаза слипаются, решил новости почитать. Реально задрало ваше нытье насчет Зеленского. Подвязывай и держим строй с тем, что есть. Политические битвы предлагаю отложить до последнего оккупанта.
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16.03.2022 13:50
+13
А ООН по поводу расстрела детей и изнасилования женщин на захваченных территориях КОГДА соберёте ?

ГНАТЬ РАШУ ИЗ ООН
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16.03.2022 13:19
+12
Судя по твоей реакции на него, то святой.
Ты все успокоиться не можешь, что он стал президентом Украины. И для тебя это смотрю большее горе, чем война в которой гибнут люди.
Умные зарывают топор внутренней войны, а мелкие продолжат работать на раскол.
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16.03.2022 13:39
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16.03.2022 13:16 Ответить
это все называется развал Украины, только НАТО и все, нехер изобретать велосипед
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16.03.2022 13:29 Ответить
сюда никто не вложит ни копейки если не будет гарантий целостности страны, а без нато это нереально
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16.03.2022 13:33 Ответить
Зачем странам, которые уже защищены своим надежным блоком отдельный военный союз в том же регионе? Чтобы больше денег распилить? На такое никто не пойдет. Для функционирования той же глобальной системы ПРО задействуются десятки стран, десятки военных баз, кораблей, спутников и т.д.
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16.03.2022 14:10 Ответить
А ООН по поводу расстрела детей и изнасилования женщин на захваченных территориях КОГДА соберёте ?

ГНАТЬ РАШУ ИЗ ООН
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16.03.2022 13:19 Ответить
Согласен, за это ему надо будет извиниться - я давно уже об этом говорю.

Единственная теперь поправка в нынешних условиях - извиняться будет после войны, сейчас не до этих разборок. Сейчас один за всех и все за одного
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16.03.2022 13:34 Ответить
Что за чушь ты тут постишь?
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16.03.2022 13:35 Ответить
Я верю, что если бы ты приложил часть усилий, которые ты вкладываешь в обсирание нашего президента во время войны, то война быстрее бы закончилась.
А еще я верю, что ты ничего не поймешь и будешь мелко гадить Украине и дальше.
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16.03.2022 13:42 Ответить
Сергей Иванофф
Добре що в 2013 українці не знали, що президент - це Україна, а не народ. Пагана влада може бути страшніше за ворога.
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16.03.2022 15:21 Ответить
Доля Пороха мене наприклад зараз взагалі не цікавить. А кого там хто прибере після перемоги це взагалі не на часі.
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16.03.2022 13:43 Ответить
Bravo !!! Nastoyashiy Prezident !!!!!!
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16.03.2022 13:24 Ответить
Судя по твоей реакции на него, то святой.
Ты все успокоиться не можешь, что он стал президентом Украины. И для тебя это смотрю большее горе, чем война в которой гибнут люди.
Умные зарывают топор внутренней войны, а мелкие продолжат работать на раскол.
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16.03.2022 13:39 Ответить
Віримо в ЗСУ ! Ось так !
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16.03.2022 13:41 Ответить
Я в теробороне. А ты?
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16.03.2022 13:43 Ответить
В Василькові
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16.03.2022 13:46 Ответить
Я в Киеве. Сплю по 3-4 часа. Глаза слипаются, решил новости почитать. Реально задрало ваше нытье насчет Зеленского. Подвязывай и держим строй с тем, что есть. Политические битвы предлагаю отложить до последнего оккупанта.
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16.03.2022 13:50 Ответить
За умови,капітуляції загарбника,й знищення усіх зайшлих тварюк. Наменше непогоджусь
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16.03.2022 15:59 Ответить
Треба більше кацапських провокацій, бо вони дозволяють відволікти президента від бомбування єрмаками щодо капітуляції
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16.03.2022 14:08 Ответить
Це абсолютно правильно.
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16.03.2022 14:21 Ответить
Вовочка, предложи им пройтись за руССким кораблём, причём на вёслах...
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16.03.2022 14:33 Ответить
i всю свою технiку кацапи мають залишити нам додому хай мандрують пiшки та бажанно через мiннi поля
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16.03.2022 14:37 Ответить
Президент Зеленский респект! Это слова Лидера Великой Нации.
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16.03.2022 15:58 Ответить
Как отнесутся к ,, компромиссам,,наши друзья , которых сейчас - весь мир. Не ,, опустят,, ли нас компромиссы в гавно, не отвернутся ли все от нас. Мы должны фактически слушать убийц-,, победителей,, сколько нам иметь оружия, какого и где, сколько должно быть личного состава,- также мы должны забыть о Крыме и Донбассе ,заучить как стих, как нам называть русских и главное быть ,, дружественной страной. Должны предать всех погибших воинов и патриотов , детей и женщин !?!?!Я очень боюсь, что нечто подобное произойдёт. Резко взлетевшие в небо герои , часто теряют разум. Компромис - очень плохое слово. Очень похоже это слово на изнасилование. Народ не простит , компромис - смертный приговор.
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16.03.2022 18:03 Ответить
 
 