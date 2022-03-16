Я могу предлагать сложить оружие только военным РФ. Мы дома и защищаем Украину, - Зеленский. ВИДЕО

Мы дома и защищаем Украину. Президент не предлагал украинским воинам сложить оружие. Это провокация.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"По детской провокации, что я якобы предложил сложить оружие. Я могу предложить сложить оружие только военным Российской Федерации. И возвращаться домой. А мы уже дома, мы защищаем свою землю, своих детей", - отметил глава государства.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Первый командир полка "Азов", историк Николай Кравченко (Крук) погиб в бою, - Билецкий. ВИДЕО