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Ракетный удар зафиксирован по одному из военных инфраструктурных объектов города Сарны, пострадавших нет, - Ривненская ОВА. ВИДЕО
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Глава Ривненской областной военной администрации Виталий Коваль сообщил о ракетном ударе по одному из военных инфраструктурных объектов города Сарны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в видеообращении в телеграм-канале.
"Во время последней воздушной тревоги зафиксирован ракетный удар по одному из военных инфраструктурных объектов города Сарны. Жертв и пострадавших нет. На месте работает комиссия, все под контролем", - сказал Коваль.
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