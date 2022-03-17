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Видео Война в Украине
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ракеты (697) Коваль (44)

Ракетный удар зафиксирован по одному из военных инфраструктурных объектов города Сарны, пострадавших нет, - Ривненская ОВА. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Глава Ривненской областной военной администрации Виталий Коваль сообщил о ракетном ударе по одному из военных инфраструктурных объектов города Сарны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в видеообращении в телеграм-канале.

"Во время последней воздушной тревоги зафиксирован ракетный удар по одному из военных инфраструктурных объектов города Сарны. Жертв и пострадавших нет. На месте работает комиссия, все под контролем", - сказал Коваль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Две трети российских ракет в Украине попадают в гражданские объекты, - Арестович

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Топ комментарии
+1
я вважаю по скупченню противника на території Білорусі можно наносити удари . тарган не рипнеться .
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17.03.2022 00:07
+1
До тебе не доходить?
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17.03.2022 00:13
+1
Я думаю что рашка хочет столкнуть Беларусь с Украиной лбами, а сами спрыгнуть в позицию третей стороны. Далее рашка через ООН попытается вклинится между Украиной и Беларусью в качестве миротворцев и как говорится одним выстрелом убить два зайца.
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17.03.2022 00:19
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Откуда ракета летела - с Беларуси или с раши ?
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17.03.2022 00:03 Ответить
С беларусі
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17.03.2022 00:04 Ответить
с параши далнко, могут сбить по дороге, поэтому от бульбашей, а они только жд дороги портят(
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17.03.2022 00:08 Ответить
Если бульбаши портят жд дороги , то это неплохо. Могли бы и обоз кацапский трошки повзрывать
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17.03.2022 00:21 Ответить
я вважаю по скупченню противника на території Білорусі можно наносити удари . тарган не рипнеться .
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17.03.2022 00:07 Ответить
чи вважає так білоруський десант?
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17.03.2022 00:09 Ответить
це той що тільки вміє дівчат бити ? похоронити десант на його рідній землі в казармі чи аеродромі .
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17.03.2022 00:22 Ответить
В ряде городов Беларуси прозвучали взрывы
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/528900-v_rjade_gorodov_belarusi_prozvuchali_vzryvy
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17.03.2022 00:12 Ответить
Какие цели преследуют самолеты фашистов выпуская сначала рекеты по нашим территориям и потом по территориям Беларуси. Это же не с проста делается - в чем суть такой провокации?
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17.03.2022 00:10 Ответить
До тебе не доходить?
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17.03.2022 00:13 Ответить
Я думаю что рашка хочет столкнуть Беларусь с Украиной лбами, а сами спрыгнуть в позицию третей стороны. Далее рашка через ООН попытается вклинится между Украиной и Беларусью в качестве миротворцев и как говорится одним выстрелом убить два зайца.
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17.03.2022 00:19 Ответить
Бульбашія теж бере участь в нападі на Україну? Це вам ще гикнеться не раз.
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17.03.2022 00:11 Ответить
Не "Бульбаші", а "Білоруси"!

І є велика різниця між Білорусаии, і Лукашенківцями!

Білоруси знищують інфраструктуру ЖД, аби війська не перейшли кордон!

Росіянам дуже хочеться, аби Українці і Білоруси стали ворогами, але вони йдуть вслід воєнному кораблю Мокшандії!
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17.03.2022 00:27 Ответить
ПОРА ДЕЛАТЬ ДИВЕРСИИ НА РАКЕТНЫХ ЗАВОДАХ В РФ !!!
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17.03.2022 07:14 Ответить
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17.03.2022 07:28 Ответить
 
 