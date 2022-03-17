РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3608 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
5 763 105
война (46486) Зеленский (16483)

Если война РФ против Украины будет продолжаться, то мамы России потеряют больше детей, чем в афганской и чеченской войнах, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Приоритеты Украины на переговорах совершенно ясны. Завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности, реальные гарантии нашей страны, реальная защита нашей страны.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Зеленский – россиянам: Чем ваша блокада Мариуполя отличается от блокады Ленинграда в годы Второй Мировой Войны?

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+15
А ты часом не охренела, цапа? У нас През выборный, и подотчётен народу. И если он не сообщает о повестке переговоров, то извини, идёт он нахрен.
показать весь комментарий
17.03.2022 00:52
+14
"Завершення війни" может быть только победой а не переговорами, иначе это будет только перемирие а потом все по новой с новыми силами и опытом.
показать весь комментарий
17.03.2022 01:00
+14
почему Зеленский переживает за матерей орков, убивающих детей Украины?
показать весь комментарий
17.03.2022 01:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Мами расії дуже непокоять цього ідіота...
показать весь комментарий
17.03.2022 07:08 Ответить
то не мами, то свиноматки, пох на них
показать весь комментарий
17.03.2022 07:50 Ответить
Самки расеи не заморачиваются смертью своих близких.
Боярой зальют утрату и под гармошку будут танцевать на поминках!
ОРДА!!!!
показать весь комментарий
17.03.2022 10:49 Ответить
Та чтоб они плакали рассейские мамки
показать весь комментарий
17.03.2022 15:25 Ответить
Продовжиться
Мамар росії з раша ТВ пуцін говорить треба на нас НАТО напало а ви "нових нарожаєте"
показать весь комментарий
17.03.2022 15:48 Ответить
Страница 2 из 2
 
 