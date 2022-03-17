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Если война РФ против Украины будет продолжаться, то мамы России потеряют больше детей, чем в афганской и чеченской войнах, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Приоритеты Украины на переговорах совершенно ясны. Завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности, реальные гарантии нашей страны, реальная защита нашей страны.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+15 Uzer Uzer
показать весь комментарий17.03.2022 00:52
+14 CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
показать весь комментарий17.03.2022 01:00
+14 atv1204 atv
показать весь комментарий17.03.2022 01:02
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Боярой зальют утрату и под гармошку будут танцевать на поминках!
ОРДА!!!!
Мамар росії з раша ТВ пуцін говорить треба на нас НАТО напало а ви "нових нарожаєте"