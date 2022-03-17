США передадут Украине 100 дронов-камикадзе. ВИДЕО

Новый пакет оборонной помощи США для украинской армии будет включать 100 беспилотников Switchblade, известных как дроны-камикадзе тактического уровня, способные поражать цели зарядом на своем борту.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в среду американское издание Politico со ссылкой на конгрессмена-республиканца от штата Техас Майка Маккола, передает Укринформ.

"Включение (в пакет поддержки. – Ред.) врезающихся в цели тактических беспилотников стало новой фазой поставок оружия, которые Соединенные Штаты отправляют в Украину",- отмечает издание.

БПЛА Switchblade – это небольшой легкий беспилотник, который может находиться в воздухе до 30 минут прежде, чем оператор на земле направит его на цель за десятки километров. Дрон запускается из трубы, как минометный снаряд. Его GPS-наводка в реальном времени позволяет в полевых условиях управлять им до момента, когда он врезается в цель и взрывается.

Ранее поставки из Америки включали преимущественно противотанковое и зенитное оружие.

Маккол также сказал, что США работают с союзниками над отправкой в ​​Украину новых зенитно-ракетных систем С-300, знакомых украинским специалистам. Ранее сообщалось, что такие комплексы готова была передать Украине Словакия.

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