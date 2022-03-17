США передадут Украине 100 дронов-камикадзе. ВИДЕО
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Новый пакет оборонной помощи США для украинской армии будет включать 100 беспилотников Switchblade, известных как дроны-камикадзе тактического уровня, способные поражать цели зарядом на своем борту.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в среду американское издание Politico со ссылкой на конгрессмена-республиканца от штата Техас Майка Маккола, передает Укринформ.
"Включение (в пакет поддержки. – Ред.) врезающихся в цели тактических беспилотников стало новой фазой поставок оружия, которые Соединенные Штаты отправляют в Украину",- отмечает издание.
БПЛА Switchblade – это небольшой легкий беспилотник, который может находиться в воздухе до 30 минут прежде, чем оператор на земле направит его на цель за десятки километров. Дрон запускается из трубы, как минометный снаряд. Его GPS-наводка в реальном времени позволяет в полевых условиях управлять им до момента, когда он врезается в цель и взрывается.
Ранее поставки из Америки включали преимущественно противотанковое и зенитное оружие.
Маккол также сказал, что США работают с союзниками над отправкой в Украину новых зенитно-ракетных систем С-300, знакомых украинским специалистам. Ранее сообщалось, что такие комплексы готова была передать Украине Словакия.
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а вони до рашиських аеродромів долетять?
Воєнноморскому флоту РФ Кранти
а при чому тут совецкі інжінєри, придурок?
а это а эти : аккумуляторы, процессоры, двигатели да практически все
Самі ж кажуть - це зброя тактичного рівня, тобто вони повинні бути у кожному взводі по декілька штук, а 100 штук - це по парі на бригаду в ліпшому випадку, отже ніякого впливу на бойову обстановку не має!
Більше схоже на банальний піар, типу "Ось Вам, і від'@біться від нас"!
Запустив дрон, провів його до цілі, і можна трубу викидати.
Фактично - це така собі граната з пропеллером і камерою, і ненабагато більшою вражаючою властивістю. Не впевнений, що він може знищити БМП, не кажучи вже про танк, але тут я визнаю, що в мене замало знань для оцінки.
Але знов таки - а як він реагує на засоби РЕБ, які точно прикривають ЗРК! Боюсь, що в такому разі управління дроном буде втрачено, принаймі картинка для оператора так точно!
Switchblade 300 - вага 2,7 кг, для ураження живої сили і, наскільки я зрозумів, неброньованої техніки, керування на відстані до 10 км від оператора. Сила вибуху еквівалентна 40-мм гранати, але вибух направлений вперед, а не на 360 градусів.
Switchblade 600 - вага 23 кг, з бронебійною головкою. Можливе оснащення протитанковою боєголовкою. Дальність польоту - 40 км, і ще стільки ж він може літати в районі цілі (я так зрозумів - для пошуку цілі, або в її очікуванні). Загальна тривалість польоту - до 40 хвилин.
Тут стаття Вікіпедії англійською мовою.
Я думаю, що нам їх поставляють саме для того, аби перевірити, як вони покажуть себе в реальних боях високої інтенсивності, зважаючи, що їх почали випускати лише 10 років тому.
https://en.wikipedia.org/wiki/AeroVironment_Switchblade
https://www.avinc.com/tms/switchblade-600
https://www.avinc.com/tms/switchblade
ФСБ рф - ИДИНАХУЙ.
Ідеш за напрямком російського корабля!
"600 - имеет возможность возврата к оператору в случае отмены цели или разведки, в таком случае радиус 40 км, если "с концами" - 80 км."
Вот вам полевые склады -
Полевой склад ГСМ на 15 000 куб. метров топлива
так же как и у байрактара были наши аналоги,но почему их нет? а денег не дали,а вот у турок хорошый отдел маркетинга,и откаты неплохо дают,плохи ли дроны? нет они хороши,могли мы делать что аналогичное ? да вот только дороги намного "прибыльнее"
Приберіть цю картинку китайського мотлоха, ось Switchblade
Во-вторых - крейсер он не потопит.
В-четвертых - скорострельное пушечное ПВО кораблей его довольно легко сбивает.