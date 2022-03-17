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беспилотник (2074) США (23153) дроны (2065)

США передадут Украине 100 дронов-камикадзе. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Новый пакет оборонной помощи США для украинской армии будет включать 100 беспилотников Switchblade, известных как дроны-камикадзе тактического уровня, способные поражать цели зарядом на своем борту.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в среду американское издание Politico со ссылкой на конгрессмена-республиканца от штата Техас Майка Маккола, передает Укринформ.

"Включение (в пакет поддержки. – Ред.) врезающихся в цели тактических беспилотников стало новой фазой поставок оружия, которые Соединенные Штаты отправляют в Украину",- отмечает издание.

БПЛА Switchblade – это небольшой легкий беспилотник, который может находиться в воздухе до 30 минут прежде, чем оператор на земле направит его на цель за десятки километров. Дрон запускается из трубы, как минометный снаряд. Его GPS-наводка в реальном времени позволяет в полевых условиях управлять им до момента, когда он врезается в цель и взрывается.

Ранее поставки из Америки включали преимущественно противотанковое и зенитное оружие.

Маккол также сказал, что США работают с союзниками над отправкой в ​​Украину новых зенитно-ракетных систем С-300, знакомых украинским специалистам. Ранее сообщалось, что такие комплексы готова была передать Украине Словакия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вторжение РФ в Украину застопорилось по всем фронтам, - разведка Британии

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+41
Заспокойтесь, 100 штук це на освоєння операторами. Джавелінів спочатку також було дуже мало, це по перше. По друге 100 штук може бути 100 дронів, може бути 100 комплексів пуску-управління, може виявитись що 100 штук після 100 уражень не закінчаться . Кацапам ніхто тепер не скаже скільки там чого передано.
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17.03.2022 02:37
+30
ССО можуть цими лезами по 6 000 $ за штуку нищити рашискі літаки по 30-40 міліонів $ прямо на аеродромах в рашці та Білорашці
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17.03.2022 03:20
+28
нафига тратить их на колоны- которые и так можна накрывать артилерией ? эти дроны лучше использовать для уничтожения труднодоступных и опасных целей типа градов буков искандеров или самолетов с вертолетами
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17.03.2022 03:29
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Правила форума Совет форумчан
ну на пару колон вистачить
а вони до рашиських аеродромів долетять?
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17.03.2022 02:21 Ответить
Там доволі потужний *********. Хороше і дешеве доповнення до Байрактарів.
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17.03.2022 02:30 Ответить
УРА
Воєнноморскому флоту РФ Кранти
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17.03.2022 12:12 Ответить
До 80 км можуть летіти, від місця запуску.
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17.03.2022 02:32 Ответить
ССО можуть цими лезами по 6 000 $ за штуку нищити рашискі літаки по 30-40 міліонів $ прямо на аеродромах в рашці та Білорашці
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17.03.2022 03:20 Ответить
Только модель 600
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17.03.2022 04:04 Ответить
На 80 він тільки летить по прямій, але треба ще ціль знайти. Реально 40 км + 20 мін на пошук цілі.
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17.03.2022 10:16 Ответить
нафига тратить их на колоны- которые и так можна накрывать артилерией ? эти дроны лучше использовать для уничтожения труднодоступных и опасных целей типа градов буков искандеров или самолетов с вертолетами
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17.03.2022 03:29 Ответить
Кому треба, розберуться. )))))
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17.03.2022 06:39 Ответить
За Стугнами після війни буде черга. А на більше коштів не виділяли.
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17.03.2022 02:27 Ответить
щоб тролятина срана питала
а при чому тут совецкі інжінєри, придурок?
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17.03.2022 02:28 Ответить
а при тому, дурило, що руки в них з жопи виросли... як і в тебе...
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17.03.2022 02:39 Ответить
********, щоб ти знало в Україні теж такі розробки є і досить успішні, однак шмаркля недофінансувало їх і тому не отримали вчасно.
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17.03.2022 09:32 Ответить
Ну по вашей логике и байрактар болт с гайкой, проще простого, но ни Польша, ни Румыния и .т.д почемуто его не создала, а то что данный БПЛА запускается с толкача вас не смущает, не как простой квадер, а с трубы, но куда мне вам объяснять как и что взлетает!
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17.03.2022 02:31 Ответить
Завжди цікаво було - невже так складно таке виробляти в Україні? Навіть розважальні FPV дрони/літаки з магазину іграшок можуть літати на 30+ кілометрів з гарною антеною і нести під 10кг корисного вантажу. Причепити кумулятивний снаряд чи міну і йти на полювання на кацапа.
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17.03.2022 02:22 Ответить
Нет не смогли бы максимум это только сборка из комплектующих
а это а эти : аккумуляторы, процессоры, двигатели да практически все
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17.03.2022 02:31 Ответить
Ясно. Двигуни якісь наче у нас роблять (на той же Байрактар наприклад), корпус теж зробити не складно. Акумулятори і електроніка це звісно імпорт, але все одно краще ніж нічого.
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17.03.2022 02:34 Ответить
ага проэкт гром тоже баражирующий боеприпас,делала украинская фирма сама,предлагала на испытания,но видать рылом не вышли
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17.03.2022 02:53 Ответить
Нет, не сложно. Кто будет заказывать?
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17.03.2022 02:37 Ответить
Ну ясно що МінОборони. Але все одно це ж набагато дешевше ніж випустити танк, наприклад. Я не знаю звичайно яке співвідношення користь/ціна у такої штуки.
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17.03.2022 02:42 Ответить
звичайні дрони легко нейтралізуються засобами РЕБ
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17.03.2022 13:19 Ответить
Зрозуміло, а як це обходять? Використовуюсть неортодоксальні частоти?
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17.03.2022 15:29 Ответить
100 штук - це взагалі ніщо!

Самі ж кажуть - це зброя тактичного рівня, тобто вони повинні бути у кожному взводі по декілька штук, а 100 штук - це по парі на бригаду в ліпшому випадку, отже ніякого впливу на бойову обстановку не має!

Більше схоже на банальний піар, типу "Ось Вам, і від'@біться від нас"!
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17.03.2022 02:29 Ответить
Ну якщо їх юзати економно по «правильним цілям» - ЗРК, **********, то в принципі непогано.
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17.03.2022 02:32 Ответить
100 штук это при правильном использовании 100 единиц техники, а при скоплении и больше, и это не Камазы, Мазы, а танки, бтры, бмп, ну и плюс то что курит возле брони.
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17.03.2022 02:36 Ответить
Заспокойтесь, 100 штук це на освоєння операторами. Джавелінів спочатку також було дуже мало, це по перше. По друге 100 штук може бути 100 дронів, може бути 100 комплексів пуску-управління, може виявитись що 100 штук після 100 уражень не закінчаться . Кацапам ніхто тепер не скаже скільки там чого передано.
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17.03.2022 02:37 Ответить
я б русне говорил просто,их дохера)))
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17.03.2022 03:02 Ответить
Тысячи их . Проглотят полки второй армии мира, вместе с полководцами, в украинской степи.
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17.03.2022 03:04 Ответить
Ці дрони - це комплекс з пускової труби довжиною 60 см, і власне дрона. Це не Джавеліни, в якого в пускову установку можна нову ракету вставити, а акумулятор розрахований на мінімум два пуски.

Запустив дрон, провів його до цілі, і можна трубу викидати.

Фактично - це така собі граната з пропеллером і камерою, і ненабагато більшою вражаючою властивістю. Не впевнений, що він може знищити БМП, не кажучи вже про танк, але тут я визнаю, що в мене замало знань для оцінки.
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17.03.2022 03:24 Ответить
Ну якщо влучититв радар ЗРК, то цього достатньо.
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17.03.2022 03:31 Ответить
Ну так - вони випускаються двох видів - для ураження живої сили, і другий вид - для ураження техніки. Добре буде, якщо у Вас буде під рукою саме потрібний екземпляр.

Але знов таки - а як він реагує на засоби РЕБ, які точно прикривають ЗРК! Боюсь, що в такому разі управління дроном буде втрачено, принаймі картинка для оператора так точно!
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17.03.2022 03:50 Ответить
ничего себе не набагато а дальность до 80 км это что мало: зачем всякий бред писать
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17.03.2022 03:32 Ответить
Шановний - яка різниця, наскільки далеко він літає, якщо його вражаюча здатність відносно невелика?
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17.03.2022 03:51 Ответить
на один град бук искандер хватит? нет?
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17.03.2022 05:01 Ответить
Є дві модифікації.

Switchblade 300 - вага 2,7 кг, для ураження живої сили і, наскільки я зрозумів, неброньованої техніки, керування на відстані до 10 км від оператора. Сила вибуху еквівалентна 40-мм гранати, але вибух направлений вперед, а не на 360 градусів.

Switchblade 600 - вага 23 кг, з бронебійною головкою. Можливе оснащення протитанковою боєголовкою. Дальність польоту - 40 км, і ще стільки ж він може літати в районі цілі (я так зрозумів - для пошуку цілі, або в її очікуванні). Загальна тривалість польоту - до 40 хвилин.

Тут стаття Вікіпедії англійською мовою.
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17.03.2022 05:18 Ответить
Я вже мовчу про те, що його радіус роботи - 10 км від оператора, ніяк не 80!

Я думаю, що нам їх поставляють саме для того, аби перевірити, як вони покажуть себе в реальних боях високої інтенсивності, зважаючи, що їх почали випускати лише 10 років тому.
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17.03.2022 04:01 Ответить
Вы щас всех запутаете Там две модели 300 и 600. 600 - имеет возможность возврата к оператору в случае отмены цели или разведки, в таком случае радиус 40 км, если "с концами" - 80 км.
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17.03.2022 04:13 Ответить
Вчіть ТТХ:

https://en.wikipedia.org/wiki/AeroVironment_Switchblade
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17.03.2022 05:03 Ответить
Зачем? Что мешает зайти на сайт производителя?
https://www.avinc.com/tms/switchblade-600
https://www.avinc.com/tms/switchblade
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17.03.2022 11:01 Ответить
Кацапам пииZда. Й дрони ці допоможуть теж. Їшов би ти з відси бо щось лаптями смердиш.
ФСБ рф - ИДИНАХУЙ.
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17.03.2022 11:13 Ответить
Це для Only.
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17.03.2022 11:13 Ответить
Так прикольно, коли якійсь ледь-ледь поц російською мовою мені каже щось там про ФСБ!

Ідеш за напрямком російського корабля!
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17.03.2022 13:02 Ответить
На 80 він тільки летить по прямій, але треба ще ціль знайти. Реально 40 км + 20 мін на пошук цілі.
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17.03.2022 10:10 Ответить
Стандартно указывается макс. дальность, хоть по прямой, хоть по кривой. Это тех. характеристика. Далее, разведка не обязательна, если есть координаты.
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17.03.2022 10:43 Ответить
80км це не радіус дії, це максимальна довжина шляху, на який вистачить акб.
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17.03.2022 11:27 Ответить
Удивительно, но я так и писал
"600 - имеет возможность возврата к оператору в случае отмены цели или разведки, в таком случае радиус 40 км, если "с концами" - 80 км."
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17.03.2022 11:31 Ответить
Звідки координати там візьмуться для рухомої цілі?
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17.03.2022 12:25 Ответить
А что, склады боеприпасов, например, бегать научились?
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17.03.2022 12:27 Ответить
Які ще склади? Хіба можна мізерним зарядом нанести суттєву шкоду?
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17.03.2022 12:33 Ответить
В 600, боевая часть как в джаве, эт мизерный заряд? "Які ще склади? " полевые склады.
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17.03.2022 13:07 Ответить
Так, для складу -це мізерний заряд. Невже це не можна зрозуміти. Подивитесь відео ураження артилерією складів рашистів і побачите скільки потім уціліло. А тут одинокий заряд. Навіщо дурню писати? Вчить матчастину. https://www.avinc.com/tms/switchblade-600
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17.03.2022 13:23 Ответить
Спасибо за ссылку, которую я выложил два часа назад.
Вот вам полевые склады -

Полевой склад ГСМ на 15 000 куб. метров топлива
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17.03.2022 13:39 Ответить
Ще раз, навіщо дурню писати? Навіть пряме влучання у снаряд чи бак з паливом не приведе к знищенню усього складу. Менш треба бойовики дивитися.
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17.03.2022 13:44 Ответить
Расскажи это взрывающимся складам. Термин "детонация" в помощь.
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17.03.2022 13:48 Ответить
Важко щось упоротому втолкувати. Усе. Фантазуйте далі.
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17.03.2022 13:53 Ответить
Соглашусь. Просто не реально.
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17.03.2022 13:59 Ответить
Пропоную подивитися відео на цензорі знищення командного пункту з 10 - ми паливозаправниками, та після цього щось про "детонацію" розказувати. Майже половина вціліла. І це арта, а не одинокій заряд.
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17.03.2022 14:23 Ответить
Понятно. Рекомендую посмотреть видео, и сравнить работу арты и Байрактара, или Джавы по танку. Потом понять разницу в точности. Потом сообразить, почему у танка башня отлетает, при попадании "мізерного, одинокого заряду".
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17.03.2022 17:58 Ответить
Важко щось упоротому втолкувати. Річ йшла по склади. Тепер точно досить.
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17.03.2022 18:39 Ответить
Согласен. "знищення командного пункту з 10 - ми паливозаправниками" - "Річ йшла по склади"
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17.03.2022 18:52 Ответить
Подивіться відео, там пишуть що в девайсі стоїть Javelin multi-purpose warhead.
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17.03.2022 13:47 Ответить
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17.03.2022 02:30 Ответить
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17.03.2022 02:30 Ответить
Є один ньюанс - в США дрони-камікадзе вважаються не дронами, а ракетами. Тому США передає Україні 100 дронів та невідомо скільки дронів-камікадзе.
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17.03.2022 02:36 Ответить
Головне щоб кацап боявся в танк залазити. Все інше просто деталі
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17.03.2022 02:39 Ответить
кацапы больше боятся кадыровцев из заград отрядов а балаболов в интернете они не боятся
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17.03.2022 03:34 Ответить
Все верно, это ракета, но управляемая через монитор, и без всяких кабелей, как тот же например ПТУР стугна. Нашел цель, направил сверху, и аминь!
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17.03.2022 02:47 Ответить
хрень не надо городить стугна не имеет никаких проводов,на кабеле ВЫНОСНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ,ничего сверх технологичного в этих дронах нет,несколько украинских фирм предлагало проэкты своих аналогорв,но ******** от МО вечно отмахивались,теперь имеем что имеем,шкаляем по всему миру то что могли делать сами
так же как и у байрактара были наши аналоги,но почему их нет? а денег не дали,а вот у турок хорошый отдел маркетинга,и откаты неплохо дают,плохи ли дроны? нет они хороши,могли мы делать что аналогичное ? да вот только дороги намного "прибыльнее"
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17.03.2022 03:07 Ответить
Стугна управляется без кабелей вообще-то...она лазерным лучем управляется.
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17.03.2022 11:21 Ответить
можливо один з таких дронів прилетить до головного ******* , якщо той все ж таки дійсно приїде в Україну ...
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17.03.2022 02:55 Ответить
дон у себя в горах сидит и выдосы пилит,далековато этот ишак удрал)))
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17.03.2022 03:09 Ответить
Фото неудачное конечно. Роботизированный барражирующий боеприпас это совсем другое. Дрон далеко не обязательно квадрокоптер)
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17.03.2022 05:05 Ответить
100 звісно мало, але це ************ зброя з дуже легким керуванням та навчанням.

Приберіть цю картинку китайського мотлоха, ось Switchblade
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17.03.2022 07:15 Ответить
600-я модель это вещь. Дальность 40 км от точки запуска + 40 км может барражировать в поисках цели. Весит 23 кг. Бесшумный, привод винта электрический. При попадании в крышу пробивает танк. Разработка 2019 (!) года
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17.03.2022 09:28 Ответить
Але 100 шт - це майже нічого. Краще б 100 AGM-84 підкинули, і ЧФ було б хана.
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17.03.2022 10:08 Ответить
Можно и в Крым слетать, весь черноморский флот потопить за одну атаку.
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17.03.2022 09:40 Ответить
Навіщо тут нісенітниці розповсюджувати? В нього дальність по прямій 80 км. А ще треба ціль знайти. І добре, якщо танк зуміє знешкодити. А для корабля - це комар. Який там Крим.
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17.03.2022 10:04 Ответить
Во-первых - он не долетит до Крыма.
Во-вторых - крейсер он не потопит.
В-четвертых - скорострельное пушечное ПВО кораблей его довольно легко сбивает.
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17.03.2022 11:23 Ответить
What about Polish Warmate usage ?
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17.03.2022 09:48 Ответить
треба більше, жоден рашист в Україні не має почуватися в безпеці
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17.03.2022 10:03 Ответить
лаптеногие встречайте новою птичку, ссыте в штаны они уже к вам летят...
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17.03.2022 10:26 Ответить
Шо все так беспокоятся за количество, нам всей техники сначала давали маленькую партию, потом после быстрого ее освоения и увидив как эфективно ее применяют, дальше сыпали тысячами. Плюс это оружие нигде в реальных условиях не использовалось, для производителя это очень важно. Так что думаю через недельку другую насыпят много таких комаров.
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17.03.2022 10:53 Ответить
Он, честно говоря, чахенький. Может стоит дешево? Так могли бы побольше дать. 5-10К - было бы норм
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17.03.2022 12:15 Ответить
Даже закрыть небо не надо. "Советские" Буки и РЭБ убывается в один проход. С самолётами нацистов потом разобратся будет уже намного легче. Эти штуки кстати выставляет шамашв улуса в посмешище. Вместе того чтобы ограбить свою армию, они уже давно моги наклёпать похожих штук контейнерами. Даже оборванцы ИГИЛ с простыми DJI квадрокодтерами с привязанными к тем гранатами тут русню переуспели.
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17.03.2022 12:45 Ответить
Маріку допоможіть! Там підтримка захисникам в край необхідна!
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17.03.2022 13:27 Ответить
Так чудово.Тепер до Бандери додадуться нові слова які на генної свідомості у кацапів будуть спонукати страх та паніку.А саме слова байрахтар,двжевелін та камікадзе.Дякуємо нашим друзям за гарні іграшкі.
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17.03.2022 13:46 Ответить
 
 