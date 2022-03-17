Будем продолжать делать все, чтобы вывезти больше людей из Мариуполя, - мэр Бойченко. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил о бомбардировке драмтеатра в городе, а также о людях, которым удалось пройти открытым коридором.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении Бойченко.
"Нам не обеспечили режим тишины, однако был открыт коридор, и наши мариупольцы под выстрелами пушек, под разрывами "Градов", под налетами авиации, отчаявшись, выезжали из города Мариуполя, это удалось сделать около 6,5 тыс. машин за последние два дня.
Сегодня оккупанты уничтожили Драматический театр. Место, где нашли убежище более тысячи человек. Никогда не простим этого.
Будем продолжать делать все, чтобы вывезти больше людей из Мариуполя.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Andrey Andrey 04d9cd56
показать весь комментарий17.03.2022 03:33 Ответить Мне нравится 8
Olivia Staritsky
показать весь комментарий17.03.2022 04:14 Ответить Мне нравится 3
Tanya C.
показать весь комментарий17.03.2022 04:39 Ответить Мне нравится 8
Muni
показать весь комментарий17.03.2022 04:49 Ответить Мне нравится 4
Вас Пав
показать весь комментарий17.03.2022 08:02 Ответить Мне нравится 0
Игорь Бербенец
показать весь комментарий17.03.2022 08:14 Ответить Мне нравится 2
Сергій Спиридонов
показать весь комментарий17.03.2022 10:34 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...