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Мариуполь (5559) Бойченко (67)

Будем продолжать делать все, чтобы вывезти больше людей из Мариуполя, - мэр Бойченко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил о бомбардировке драмтеатра в городе, а также о людях, которым удалось пройти открытым коридором.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении Бойченко.

"Нам не обеспечили режим тишины, однако был открыт коридор, и наши мариупольцы под выстрелами пушек, под разрывами "Градов", под налетами авиации, отчаявшись, выезжали из города Мариуполя, это удалось сделать около 6,5 тыс. машин за последние два дня. 

Сегодня оккупанты уничтожили Драматический театр. Место, где нашли убежище более тысячи человек. Никогда не простим этого.

Будем продолжать делать все, чтобы вывезти больше людей из Мариуполя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У здания драмтеатра в Мариуполе была надпись "Дети", которую можно было увидеть с воздуха. ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
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Вадик выпердыш АХМЕТОВСКИЙ в этом театре должен был быть ты кусок говна ПРЕДАТЕЛЬ ГОРОДА. ВО ВСЕХ ГОРОДАХ МЕРЫ НА МЕСТАХ ТЫ ЖЕ КРЫСА ЗАБЕЖАЛ ПЕРВЫЙ И ЕЩЁ ХВАТАЕТ НАГЛОСТИ КУКАРЕКАТЬ ИЗ ПОДВАЛА МРАЗЬ.
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17.03.2022 03:33 Ответить
Предатель!
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17.03.2022 04:14 Ответить
Предатель и трус! Бросил город и сбежал. Дал интервью Гордону 5 марта, где сказал, что города больше нет. А люди все это время выживали как могли. Он сидел в подполье, а тут вылез. Какой он мэр?!!!! Гад просто!!!
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17.03.2022 04:39 Ответить
Эквилибрист 80 уровня. Это ж надо так переобуваться в прыжке. 🤬
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17.03.2022 04:49 Ответить
Боягуз. За ці події теж є його вина. Сволота.
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17.03.2022 08:02 Ответить
****, ничего не сделал для эвакуации. Люди сами своими машинами самоорганизовываются, едут на свой страх и риск. И эта падла смеет говорить что делает все что бы ПРОДОЛЖАТЬ эвакуировать людей? Ему лучше не возвращаться в Мариуполь никогда!
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17.03.2022 08:14 Ответить
Странное обращение Бойченко, очень странное. Вещает загробным голосом, как будто из бомбоубежища драмтеатра и без всякой уверенности что завалы разберут. В середине этой малосвязной речи мы с удивление узнаем, что он в Бердянске. То есть на самом-то деле на душе у него праздник, как никак выжил, теперь в тепле, со светом, напоен и накормлен. Снялся бы на фоне моря где-нибудь в районе Бердянской Косы под умиротворяющие крики чаек и шум плеск волн. Так мол и так, друзья, я в безопасности, здесь не стреляют, а вам всего наилучшего, держитесь, победа будет за нами! Слава Украине! и т.д.
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17.03.2022 10:34 Ответить
 
 