Будем продолжать делать все, чтобы вывезти больше людей из Мариуполя, - мэр Бойченко. ВИДЕО

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил о бомбардировке драмтеатра в городе, а также о людях, которым удалось пройти открытым коридором.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении Бойченко.

"Нам не обеспечили режим тишины, однако был открыт коридор, и наши мариупольцы под выстрелами пушек, под разрывами "Градов", под налетами авиации, отчаявшись, выезжали из города Мариуполя, это удалось сделать около 6,5 тыс. машин за последние два дня.

Сегодня оккупанты уничтожили Драматический театр. Место, где нашли убежище более тысячи человек. Никогда не простим этого.

Будем продолжать делать все, чтобы вывезти больше людей из Мариуполя.

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