Кремль постоянно придумывает ложь, чтобы попытаться оправдать свои зверства, - Блинкен. ВИДЕО

Россия неоднократно распространяла ложь, чтобы переложить вину за свою преступную деятельность в мире.

Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

В публикации добавлен ролик, в котором указаны случаи ложных заявлений РФ о якобы биологическом и химическом оружии и "секретных лабораториях" в Украине и Сирии, об оккупации украинской Автономной Республики Крым российскими военными без опознавательных знаков, о "геноцидных" обвинениях во время своей войны против Грузии, об отравлении "Новичком" Сергея Скрипача и его дочери Юлии в Великобритании

"Мы видели это в Грузии в 2008 году. На востоке Украины в 2014 году. В Сирии в 2018 году. В Великобритании в 2018 году. Теперь это снова происходит в Украине в 2022 году. Кремль постоянно придумывает ложь, чтобы перевести вину и попробовать оправдать свои зверства", - пишет Блинкен.

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