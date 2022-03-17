С начала войны войска РФ нанесли по Житомирщине 57 авиаударов, в результате чего погибли 43 человека, - ОВА. ВИДЕО

С начала войны российские захватчики нанесли по Житомирщине 57 авиаударов, в результате чего погибли 43 человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

"С 24 февраля по территории Житомирской области нанесено 57 ракетно-бомбовых ударов. В результате этих террористических акций погибли 43 гражданина. 20 из них – гражданские люди, которые не имели отношения к каким-либо военным объектам. Более того, эта война уже отняла жизни 3 детей. Травмированы 62 жителя области, из-под завалов и пожаров, вызванных бомбардировками, спасены 20 человек", - говорится в сообщении.

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По словам Бунечко, враг разрушил и повредил более 200 зданий. Среди них разрушены более 65 жилых домов, 3 общежития и 2 учебных заведения. Повреждения получили более 70 домов, 41 учебное заведение, 9 больниц, 30 административных и промышленных зданий.

С 24 февраля в Житомирской области открыли более 120 уголовных производств по фактам совершения Россией преступлений.