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"Российскую армию не только остановили, а начинают вытеснять с занятых позиций": детали контратаки украинских сил в Киевской области. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Журналисты показали последствия контратаки ВСУ в Киевской области.
Об этом сообщил журналист Левко Стек, передает Цензор.НЕТ.
"Детали контратаки украинских сил на Киевщине, в ходе которой освободили одно из занятых российскими войсками сел и обезвредили 5 бронемашин ВС РФ. Встретил там одного всем вам знакомого человека. Думаю, узнаете даже без видеоряда по количеству звуков "ПИ", которые пришлось использовать" , – рассказал он.
Топ комментарии
+80 Саша Пончик
показать весь комментарий17.03.2022 09:50
+50 Larissa Kora 56c14f78
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+45 Gal
показать весь комментарий17.03.2022 09:58
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Кажуть "Значить ми теж хоч трохи українці, значить ми теж такі" 💙💛
Такі часи неймовірні. Усі хотять бути українцями!
Слава Нації! 🇺🇦✊
Самолет российского министра успел преодолеть 2 800 километров из почти 6 тысяч километров пути, когда было принято решение вернуться в Москву. Это произошло в районе Новосибирска.
Там уже в белобласти ябатьки начинают жиденько гадить. Блокпосты появились. Вчера с ночи(15-16) вертолет летал постоянно.
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Herojam Slava!
https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA
Сліпнуть і дохнуть пияки від споживання... пійла з домішками метилового спирту (метанолу). Технічний етанол (етиловий спирт) від етанолу медичного відрізняється ступенем очистки. Як наслідок, його рекомендовано використовувати для технічних цілей (хоча це не заважає "сизим носам" його споживати в якості напою). Технічні етилові спирти теж бувають різними за якістю: одні очистили хоч трохи, інші - ще не встигли.
(Шкода навіть технічного).
Як то кажуть на здоровля.
@cave214
·
5 ч
По самым скромным оценкам ущерб от авантюры Путена на Украине - 500 млрд. долларов. В России живёт 140 млн. Поделите,и получите,что каждая российская семья из трёх человек должна Украине по 10000$.
Неплохо Путен погулял???)))