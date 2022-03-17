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"Российскую армию не только остановили, а начинают вытеснять с занятых позиций": детали контратаки украинских сил в Киевской области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Журналисты показали последствия контратаки ВСУ в Киевской области.

Об этом сообщил журналист Левко Стек, передает Цензор.НЕТ.

"Детали контратаки украинских сил на Киевщине, в ходе которой освободили одно из занятых российскими войсками сел и обезвредили 5 бронемашин ВС РФ. Встретил там одного всем вам знакомого человека. Думаю, узнаете даже без видеоряда по количеству звуков "ПИ", которые пришлось использовать" , – рассказал он.

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Топ комментарии
+80
Есть шанс покончить с этой кремлевской нечестью раз и навсегда. Украинские герои Честь и Слава Вам.
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17.03.2022 09:50
+50
Рідненькі! Бийте рашистів, знищуйте ту падаль ! Наснаги Вам!
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17.03.2022 09:54
+45
Тобто? А вони що, мають з того Сибіру вийти, а чи як?
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17.03.2022 09:58
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Есть шанс покончить с этой кремлевской нечестью раз и навсегда. Украинские герои Честь и Слава Вам.
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17.03.2022 09:50 Ответить
...В ці дні американські студенти на лекціях обговорюють події в Україні та увага!! шукають українську кров в собі 😁 Дехто через три покоління українець, дехто через два, в когось троюрідний прадід українець, в когось ще хтось. Несамовито радіють, що з'єднані з нами.
Кажуть "Значить ми теж хоч трохи українці, значить ми теж такі" 💙💛

Такі часи неймовірні. Усі хотять бути українцями!

Слава Нації! 🇺🇦✊
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17.03.2022 10:40 Ответить
Чому Китай другий фронт не відкриває? Чи Сибір їх не цікавить?
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17.03.2022 09:53 Ответить
Тобто? А вони що, мають з того Сибіру вийти, а чи як?
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17.03.2022 09:58 Ответить
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17.03.2022 10:08 Ответить
Сибір вже їхній. В них просто інші методи.
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17.03.2022 10:02 Ответить
Министр иностранных дел России Сергей Лавров направлялся в ночь на четверг в Пекин, но до Китая так и не долетел, сообщает немецкое издание Bild.

Самолет российского министра успел преодолеть 2 800 километров из почти 6 тысяч километров пути, когда было принято решение вернуться в Москву. Это произошло в районе Новосибирска.
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17.03.2022 10:02 Ответить
всю дорогу назад він повторював дивну фразу: "дєбіли, ***!"
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17.03.2022 10:23 Ответить
Рідненькі! Бийте рашистів, знищуйте ту падаль ! Наснаги Вам!
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17.03.2022 09:54 Ответить
https://charter97.org/ru/news/2022/3/17/459420/


Там уже в белобласти ябатьки начинают жиденько гадить. Блокпосты появились. Вчера с ночи(15-16) вертолет летал постоянно.
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17.03.2022 09:54 Ответить
кацапы: это вам не мелочь по карманам тырить
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17.03.2022 09:54 Ответить
кАзлам відбили роги.
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17.03.2022 09:54 Ответить
Весело небось было когда грузовик с минами начал рваться, хорошо хоть шевроны нашли
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17.03.2022 09:56 Ответить
+
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17.03.2022 10:09 Ответить
рабсеяне, у вас на рабсее посевная будет или вы решили тут костями своими всё усеять.
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17.03.2022 09:57 Ответить
Вони ж все крадуть і їжу, навіщо їм посівна. Дикуни ледачі, які тільки мародерить можуть
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17.03.2022 10:01 Ответить
Ну й "армія" навіть дріб'язок крадуть...
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17.03.2022 09:58 Ответить
чей туфля?
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17.03.2022 09:59 Ответить
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Herojam Slava!

https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA
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17.03.2022 09:59 Ответить
Наша влада змінила слова гімну.Замість слів: "Ще нам браття молодії..."мають бути(і були) слова:"Ще нам браття Українці ,усміхнеться доля".Просто наша влада,мяко кажучи,не зовсім українська,тому й переписали гімн.
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17.03.2022 10:27 Ответить
Так и должно быть.Сейчас придет большая партия оружия из-за бугра,так вам кацапчики вообще Енот приснится.
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17.03.2022 10:00 Ответить
ой уже так за єнотиком скучили
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17.03.2022 10:11 Ответить
Скоро для кацапчиков Енот и Писец станцуют в паре.
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17.03.2022 10:14 Ответить
ага, пекельне танго)
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17.03.2022 10:55 Ответить
Путин - террорист, россияне - фашисты
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17.03.2022 10:00 Ответить
ничего. скоро еще и окружать научатся
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17.03.2022 10:02 Ответить
Луплять наші Герої на всіх фронтах ху@ловчан!!!



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17.03.2022 10:05 Ответить
Лютої Смерті мокшанським загарбникам та їх посіпакам...
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17.03.2022 10:08 Ответить
На немытой вой такой: азовцы окружили осло...бов в Марике и предлагают сдаться!
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17.03.2022 10:09 Ответить
Якщо правда, то там кадырки родственник курирует чеченами, оно же ещё деп *********. То знатный гусь для Азова, за него рамзанка отделается
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17.03.2022 22:44 Ответить
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17.03.2022 10:10 Ответить
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17.03.2022 17:41 Ответить
Я вже казав що на кацапських блок постах треба залишати вантажівки забиті водкою зробленою з технічного спирта. Цю інфу треба донести до Генштаба - це дуже дешево і дієво виводити зі строю цілі кацапські полки у наслідок отруєння технічним спиртом, пожиттєва сліпота так точно гарантована. Так робити по всій Україні і це буде солодка смерть для кацапа який любить бухати
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17.03.2022 10:13 Ответить
В цілому згідний. Лише одне уточнення.
Сліпнуть і дохнуть пияки від споживання... пійла з домішками метилового спирту (метанолу). Технічний етанол (етиловий спирт) від етанолу медичного відрізняється ступенем очистки. Як наслідок, його рекомендовано використовувати для технічних цілей (хоча це не заважає "сизим носам" його споживати в якості напою). Технічні етилові спирти теж бувають різними за якістю: одні очистили хоч трохи, інші - ще не встигли.
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17.03.2022 20:28 Ответить
От і вгадайте як технічний спирт рекомендовано кацапам (зверху я вже зазначив свої очікування)
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18.03.2022 18:46 Ответить
Дусту їм, а не спирту!
(Шкода навіть технічного).
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18.03.2022 18:50 Ответить
Мені кацапам не шкода те що їх може зробити інвалідами пожиттєво.
Як то кажуть на здоровля.
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18.03.2022 18:57 Ответить
І фейк стане реальністю... Новий вид біологічної зброї
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17.03.2022 22:45 Ответить
Сave


@cave214

·
5 ч



По самым скромным оценкам ущерб от авантюры Путена на Украине - 500 млрд. долларов. В России живёт 140 млн. Поделите,и получите,что каждая российская семья из трёх человек должна Украине по 10000$.
Неплохо Путен погулял???)))
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17.03.2022 10:17 Ответить
Коментарі від Сайгона як завжди на висоті, хто не читай його книгу, даже раджу
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17.03.2022 10:24 Ответить
Сайгон не міняється.
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17.03.2022 10:24 Ответить
Пора Мариуполь деблокировать.
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17.03.2022 10:32 Ответить
простота хуже татарина, нух..я рассказывать о своей тактике, что за поголовный идиотизм бл... не понятно
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17.03.2022 11:06 Ответить
Щодо ЗСУ немає ні краплі сумнівів, вони найкращі. Є сумніви щодо керівництва країни.
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17.03.2022 11:37 Ответить
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17.03.2022 11:58 Ответить
 
 