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17 марта Украина откроет 9 гуманитарных коридоров. Полный список. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня, 17 марта, украинская сторона открывает девять гуманитарных коридоров. За ними доставят необходимую помощь и будут эвакуировать людей.

Об этом сообщила сегодня на брифинге вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, в Донецкой области будет действовать коридор из Мариуполя в Запорожье. Украинская сторона планирует отправить автобусы из Запорожья в Бердянск для сбора людей из Мариуполя.

По маршруту заправят цистерну с бензином для заправки частных автомобилей.

В Киевской области будут действовать коридоры:

  • Из Бородянки в Житомир;
  • Из села Шевченково в Бровары.

Смотрите также: На сегодняшний день не запланировано открытие эвакуационных коридоров. Идет работа над маршрутами для доставки гумпомощи, - Верещук. ВИДЕО

Кроме того, планируется доставка продуктов питания и медикаментов в Гостомель, Бучу, села Семиполки, Марковцы и Опанасы.

На Харьковщине запланирована передача гуманитарной помощи из Харькова в Волчанск.
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а як же Ізюм?
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17.03.2022 09:52 Ответить
надо коридор из Изюма
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17.03.2022 10:04 Ответить
Так приємно слухати орків коли вони скіглять , їх начальство їх покинуло, харчів не є, води - не є, грошей не буде. Та ще й нім стріляють! Це зараз на УНІАН-новини новий запис СБУ виклали.
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17.03.2022 10:06 Ответить
Степан Андрійович 👍
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17.03.2022 10:10 Ответить
Вот кто жил, живет и будет жить! А не дохлятина из мавзолея)
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17.03.2022 10:25 Ответить
 
 