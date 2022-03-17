В морги Чернигова за минувшие сутки доставили тела 53 убитых оккупантами горожан, - председатель ОВА Чаус. ВИДЕО
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Враг продолжает системные авиационные и артобстрелы Чернигова. В значительной части города нет воды, света, отопления и газа. Продолжаются переговоры о "зеленом коридоре".
Об этом сообщил в видеообращении глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.
"Мы несем большие потери. Только за вчерашние сутки в морги города поступило 53 тела наших погибших, которые были убиты российским агрессором. И за каждого из наших граждан мы будем мстить и убивать", - сказал Чаус.
По словам главы ОВА, он получает много сообщений от горожан с призывами организовать "зеленый коридор" для эвакуации из города. Но сейчас сделать это невозможно.
"Сделать "зеленый коридор" - это не нажать кнопку и не включить зеленый свет. Сделать "зеленый коридор" - это договориться с российскими пид#р#сами, чтобы они прекратили обстреливать нашу землю. И тем самым дали возможность вывезти людей", - объяснил Чаус.
Он призвал не распространять фейки о том, что якобы "русские бегают уже по городу с автоматами". "Приезжайте, посмотрите. Нет здесь россиян с автоматами. Не сейте панику, пожалуйста. ВСУ работают", - сказал Чаус.
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Короче эта пасивности напрягает. Орки катаются по нашему югу как хотят, а там ведь местность ровная как стол, бомби не хочу. Киев это еще не вся Украина, господа генералы.