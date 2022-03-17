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В морги Чернигова за минувшие сутки доставили тела 53 убитых оккупантами горожан, - председатель ОВА Чаус. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Враг продолжает системные авиационные и артобстрелы Чернигова. В значительной части города нет воды, света, отопления и газа. Продолжаются переговоры о "зеленом коридоре".

Об этом сообщил в видеообращении глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

"Мы несем большие потери. Только за вчерашние сутки в морги города поступило 53 тела наших погибших, которые были убиты российским агрессором. И за каждого из наших граждан мы будем мстить и убивать", - сказал Чаус.

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По словам главы ОВА, он получает много сообщений от горожан с призывами организовать "зеленый коридор" для эвакуации из города. Но сейчас сделать это невозможно.

"Сделать "зеленый коридор" - это не нажать кнопку и не включить зеленый свет. Сделать "зеленый коридор" - это договориться с российскими пид#р#сами, чтобы они прекратили обстреливать нашу землю. И тем самым дали возможность вывезти людей", - объяснил Чаус.

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Он призвал не распространять фейки о том, что якобы "русские бегают уже по городу с автоматами". "Приезжайте, посмотрите. Нет здесь россиян с автоматами. Не сейте панику, пожалуйста. ВСУ работают", - сказал Чаус.
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Топ комментарии
+17
Рашиські варвари вміють тільки з мирним населенням воювати ,будьте прокляті "великий" російський народ ці жертви на вашій совісті.
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17.03.2022 10:04
+13
РАШИЗМ =ФАШИЗМ
..

Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
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17.03.2022 10:04
+12
Саме помста. Саме знищення саранчі. залишений "малчік" наплодить нових гнійних личинок.
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17.03.2022 10:02
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Саме помста. Саме знищення саранчі. залишений "малчік" наплодить нових гнійних личинок.
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17.03.2022 10:02 Ответить
Рашиські варвари вміють тільки з мирним населенням воювати ,будьте прокляті "великий" російський народ ці жертви на вашій совісті.
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17.03.2022 10:04 Ответить
РАШИЗМ =ФАШИЗМ
..

Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
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17.03.2022 10:04 Ответить
Если Марик нет возможности деблокировать напрямую, то почему нельзя провести наступательную операцию на Новую Каховку или Энергодар, чтобы по крайней мере оттянуть часть орков от города. Если верить картам генштаба, к которым есть вопросы, орки там только по дорогам катаются, якобы, фронта нет, почему тгла нельзя хотябы выбить арту у орков, какими-то мобильными группами с севера Запородской области? В Днепре и области есть взлетные полосы, можно сюда и один-два байрактара перегнать.

Короче эта пасивности напрягает. Орки катаются по нашему югу как хотят, а там ведь местность ровная как стол, бомби не хочу. Киев это еще не вся Украина, господа генералы.
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17.03.2022 10:11 Ответить
И все колоны, стоящие можно было давно разбомбить истребителями..
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17.03.2022 11:57 Ответить
Шана всім людям, які в цей важкий час не втікли, а продовжують виконувати важку роботу на межі можливого. Комунальні служби і рятувальники приклад мужності наряду з нашими ЗАХИСНИКАМИ.
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17.03.2022 10:13 Ответить
А шо нельзя их на органы продать и денег заработать?
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17.03.2022 10:16 Ответить
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17.03.2022 10:21 Ответить
На це пекло в Україні Європа і далі робить вигляд, що нічого страшного не відбувається.
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17.03.2022 11:11 Ответить
Не засоряйте трупами рашистов морги!!
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17.03.2022 11:53 Ответить
Європа дуже повільно реагує!Всі 8 років замість підтримки та плану дій--одне тільки "нет войне"..А реакція на анексію Криму так і тим більш була доволі м'якою., а точніше-майже ніякою
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17.03.2022 11:55 Ответить
 
 