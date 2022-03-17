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Разрушенная войсками РФ Волноваха: "В городе не осталось ни одного целого дома". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В сети показали кадры из разрушенной российскими войсками Волновахи.
Соответствующее видео было обнародовано в телеграм-канале Третья сила, передает Цензор.НЕТ.
"Волноваха после прихода "асвабадителей". Похоже, что в городе не осталось ни одного целого дома. Другими словами такого города больше не существует… Брать в плен русских фашистов стоит только для того, чтобы они отстраивали наши города!" - говорится в описании видео.
Топ комментарии
+12 Ольга Зелко 0ed7d459
показать весь комментарий17.03.2022 10:18
+9 Wendeplattendrehstahl Lölik
показать весь комментарий17.03.2022 10:25
+6 Ольга Зелко 0ed7d459
показать весь комментарий17.03.2022 10:20
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п.с. помню эту музыку из фильма "холодное лето 53го"...символично..на сегодня рф-страна победивших зотовых .
п.п.с русские,это народ-*******.
Ото їх коріння.Іскільки б ви нашим князям не становили пам'ятників,скільки не привласнювали нашу історію,ви ніколи не станете русинами.
Ось ваша сущність.гени пальцем не роздавиш.Як ваші,так і наші...
Смерть вам раби путінські!Ми запам'ятаєм це навіки і не пробачим!
и что Запад должен думать то? совки посрались с совками и верещат - ты фошист, нет ты, нет ты(имея в виду членов партии Национал-социалистов Рейха, друзей как раз таки совка)
просто гадко - это же центр Киева взорвали и плотину - муссолинисты, да. а нквд и кгб - ну просто "немного перегибали", а вот фошисты - УУУУ, миллионы голодом заморили в мирное время, подлец Муссолини.