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война (46486) Волноваха (23)

Разрушенная войсками РФ Волноваха: "В городе не осталось ни одного целого дома". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сети показали кадры из разрушенной российскими войсками Волновахи.

Соответствующее видео было обнародовано в телеграм-канале Третья сила, передает Цензор.НЕТ.

"Волноваха после прихода "асвабадителей". Похоже, что в городе не осталось ни одного целого дома. Другими словами такого города больше не существует… Брать в плен русских фашистов стоит только для того, чтобы они отстраивали наши города!" - говорится в описании видео.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский – россиянам: Чем ваша блокада Мариуполя отличается от блокады Ленинграда в годы Второй Мировой Войны?
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Топ комментарии
+12
скоти
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17.03.2022 10:18
+9
как это паруске-********* город в хлам и потом снимать видосы на фоне жалостливой музыки...
п.с. помню эту музыку из фильма "холодное лето 53го"...символично..на сегодня рф-страна победивших зотовых .
п.п.с русские,это народ-*******.
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17.03.2022 10:25
+6
мабуть нам потрібно через це пройти,щоб і сліпі прозріли
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17.03.2022 10:20
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скоти
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17.03.2022 10:18 Ответить
Украінці, хто зараз не на фронті, не волонтерить, якщо маєте вільний час, виділіть півгодинки, для проукраінськоі пропаганди. Тут є декілька варіантів. В фейсбук, ютуб, тік-ток поширюйте фото-відео знищеноі техніки окупантів. Дестабілізуйте іх суспільство, лайте іх уряд, зокрема путлера. Можете брати на жалість, прикидаючись росіянами, що гинуть сини та чоловіки, що іх відправили як гарматне м'ясо на погибель на непотрібну війну. Заваліть соцмедіа правдою про війну! Я особисто у фейсбук кожен день додаю рашистське місто та оброблюю його. Беріть участь, не вариться у власному соку.
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17.03.2022 10:24 Ответить
Что вы понимаете. Ето ***** так борется за будущее Раzzии
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17.03.2022 10:18 Ответить
ЭТО БУДУЩЕЕ В РАШКЕ С СЕРЕДИНЫ 90 ГОДОВ ПО ВСЕЙ РОССИИ ДЕСЯТКИ БРОШЕННЫХ ГОРОДОВ РАЗРУШЕННЫХ КАК ПОСЛЕ БОМБЕЖЕК ИЗ 100 ТЫСЯЧ ДОЖИВАЮТ ДИКАРИ 100 ЧЕЛОВЕК БРОШЕННЫЕ ВЛАСТЬЮ СТАРИКИ ПЕНСИОНЕРЫ НИ СВЕТА НИ ВОДЫ НИ ТЕПЛА.. ГОРОДА ПОСЕЛКИ СЕЛА ПРИЗРАКИ НЕДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ В ЧАСАХ 8 ЕЗЩДЫ ЦЕЛЫЕ РАЙОНЫ ЗАБРОШЕННЫХ ДЕРЕВЕНЬ ПОСЕЛКОВ ЗЕМЕЛЬ.. МОЖНО ЗА ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ НИ ОДНОЙ ДАЖЕ СОБАКИ ДИКОЙ НЕ ВСТРЕТИТЬ НЕ ТО ЧТО ЖИВОГО ЧЕЛОВЕКА СТАРИЧКА ИЛИ БАБУСЮ.. вот во всем вяличии Параша русский мир в полосочку георгиевской ленточки... таких видео в ЮТУБЕ десятки.... если не сотни...
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17.03.2022 10:32 Ответить
Вы не поняли. Будущее РаZZии по мнению *****, ето не значит что на РаZZии будет жить лучше. Ето значит что везде должно быть еще хуже чем на РаZZии.
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17.03.2022 10:41 Ответить
мабуть нам потрібно через це пройти,щоб і сліпі прозріли
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17.03.2022 10:20 Ответить
Хочу бачити руїни російських міст після ядерних ударів по них та мільйони дохлих московитів.
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17.03.2022 10:53 Ответить
Нелюди, всім вам буде кизда...
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17.03.2022 10:21 Ответить
ось вона любов до ближнього ,з благословення сталінського патріархату
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17.03.2022 10:23 Ответить
Щоб ви повизихали всі гепсом москалі їбучі , всі разом і "хороші" і погані...
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17.03.2022 10:24 Ответить
кати ,не має вам прощення
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17.03.2022 10:24 Ответить
асвабаділі ціле місто від людей, а кого і від життя серед людей
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17.03.2022 10:25 Ответить
как это паруске-********* город в хлам и потом снимать видосы на фоне жалостливой музыки...
п.с. помню эту музыку из фильма "холодное лето 53го"...символично..на сегодня рф-страна победивших зотовых .
п.п.с русские,это народ-*******.
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17.03.2022 10:25 Ответить
Знімав московіт, і він ще самка собаки, цим хизується.
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17.03.2022 10:26 Ответить
Тобто Волноваха вже окупована. Колорадська стрічка на дзеркалі МНС ДНР, прапори.
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17.03.2022 10:30 Ответить
Що там окупувать- руїни. Повісили на руїнах свою ганчірку і що далі
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17.03.2022 10:38 Ответить
Багато галасу про "деблокаду Маріуполя", а як це зробити, якщо навіть Волноваха вже не під нашим контролем? Вона на прямому шляху до Маріуполя. Поки її не повернуть, Маріуполь буде заблоковано.
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17.03.2022 10:51 Ответить
нічого людського в нащадків ваньки кривавого живодера.

Ото їх коріння.Іскільки б ви нашим князям не становили пам'ятників,скільки не привласнювали нашу історію,ви ніколи не станете русинами.

Ось ваша сущність.гени пальцем не роздавиш.Як ваші,так і наші...

Смерть вам раби путінські!Ми запам'ятаєм це навіки і не пробачим!
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17.03.2022 10:32 Ответить
сирию путин устроил. убивает мирных.
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17.03.2022 10:37 Ответить
твари будьте вы прокляты!!!!!!!!!!!!!!!
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17.03.2022 11:56 Ответить
Сильная музыка русского композитора Мартынова из советского фильма "Холодное лето 53-го",это намек на что-то?
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17.03.2022 12:22 Ответить
Взагалі, то це мелодія на тему композиції "Epitaph" (1969 рік) британської рок групи King Crimson, а русский композитор - это тупо плагиат
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17.03.2022 19:03 Ответить
З Вашої ласки знайшов ту групу. І тепер пишу коменти під їх різну музику. Через що мені й подобається цензор: інколи попадаєш на цінну інфу яку б не дістав де інде. Дякую.
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17.03.2022 21:36 Ответить
Родной город. До боли знакомо все, каждый дом, каждый магазин, каждый метр этого небольшого, но неимоверно уютного городка. Мрази кацапские, вы убили мою Родину.
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17.03.2022 17:52 Ответить
снято ватниками, но вопли о фошистах от неватников. совки, да русню называть фошистами - только хвалить. итальянцы даже в Африке не творили против нигеров того шо русня тут против братьев(как они сами визжат).
и что Запад должен думать то? совки посрались с совками и верещат - ты фошист, нет ты, нет ты(имея в виду членов партии Национал-социалистов Рейха, друзей как раз таки совка)
просто гадко - это же центр Киева взорвали и плотину - муссолинисты, да. а нквд и кгб - ну просто "немного перегибали", а вот фошисты - УУУУ, миллионы голодом заморили в мирное время, подлец Муссолини.
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18.03.2022 07:28 Ответить
 
 