Украинские разведчики уничтожают грузовик оккупантов в Харьковской области. ВИДЕО беспилотника
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
В сети опубликовано видео уничтожения грузовика российских оккупантов украинскими разведчиками.
Как сообщает Цензор.НЕТ, часть успешной атаки отснята непосредственно бойцами, уничтожившими технику оккупантов, а часть была зафиксирована беспилотником.
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кацапов жарим без подливы
Слава Україні.
А гранатомёт - "муха" - слабое изделие.
https://twitter.com/nevedimka123/status/1504524383284572166?s=20&t=38d-2-98E7L3v7Kr4v5dRw
Земля бетоном.
https://twitter.com/PatriotGor/status/1504539335827378178?s=20&t=wv0jbV6F4PFy6-SkQ1MH5Q