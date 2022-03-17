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Украинские разведчики уничтожают грузовик оккупантов в Харьковской области. ВИДЕО беспилотника

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В сети опубликовано видео уничтожения грузовика российских оккупантов украинскими разведчиками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, часть успешной атаки отснята непосредственно бойцами, уничтожившими технику оккупантов, а часть была зафиксирована беспилотником.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пора подрезать этим "летунам" их крылышки!", - ГУР МО обнародовало список российских оккупантов из авиаполка
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Топ комментарии
+31
Дуже сподіваюсь, що ту нечість в кузові теж знешкодили
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17.03.2022 10:47
+29
Реальний бойовик Казали вам, що нех*й шастать!
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17.03.2022 10:48
+24
Красені!! Слава Україні та ЗСУ!!!!!!!
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17.03.2022 10:47
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крысеныши в кузове подраненные но живые ?
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17.03.2022 10:46 Ответить
Судя по всему как их тушки носит по сторонам там все умерли включая водителя
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17.03.2022 10:48 Ответить
Пішки їм буде веселіше йти. А українським розвідникам респект. Хоробрі люди.
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17.03.2022 10:48 Ответить
Стріляли по водію, який сенс кумулятивним бити по відкритому кузову...
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17.03.2022 10:48 Ответить
Что было в налиии, тем и стреляли. Хотя да, по грузовичкам лучше работать термобариками и желательно сдвоенными-строенными выстрелами
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17.03.2022 10:58 Ответить
Тебя рядом не было, хлопцев поучить.
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17.03.2022 12:05 Ответить
В кузове какие-то железяки, а не солдаты.
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17.03.2022 11:10 Ответить
та ні там люди, я думаю їх від взрику трійки того, тому вони такі наче не дуже живі. Але чому вони їх як скот возять? чи це новий вид тачанки?
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17.03.2022 11:32 Ответить
Прямой удар по кабине. Водила и рядом трупы, у пассажиров контузия конкретная должна была быть, нужно добивать сразу
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17.03.2022 16:48 Ответить
Правильно - в плен не брать
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17.03.2022 17:21 Ответить
Красені!! Слава Україні та ЗСУ!!!!!!!
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17.03.2022 10:47 Ответить
Дуже сподіваюсь, що ту нечість в кузові теж знешкодили
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17.03.2022 10:47 Ответить
Була б жива, наполохалась би. Тушки смажені.
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17.03.2022 10:51 Ответить
Водію хана, тепер ще пару мін до кузова закинути. ..
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17.03.2022 10:47 Ответить
красавцы
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17.03.2022 10:47 Ответить
Реальний бойовик Казали вам, що нех*й шастать!
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17.03.2022 10:48 Ответить
доброго вечера мы с Украины
кацапов жарим без подливы
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17.03.2022 10:48 Ответить
коряво
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17.03.2022 10:48 Ответить
Аргументуйте.
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17.03.2022 10:51 Ответить
Певне його супруг в кузові їхав.
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17.03.2022 10:54 Ответить
мухой бить в кузов нет смысла, он имеет не фугасный заряд а кумулятивный, влупили в кабину правильно
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17.03.2022 10:55 Ответить
Муха слабовата, откровенно говоря
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17.03.2022 11:23 Ответить
Заворожує!
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17.03.2022 10:48 Ответить
шкода не було у бiйця Javelinи-*********
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17.03.2022 10:54 Ответить
Сафарі на кацапню
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17.03.2022 10:55 Ответить
мне нравится когда они клочья разлетаются
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17.03.2022 10:57 Ответить
Ай,красота какая

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17.03.2022 10:59 Ответить
Для РПГ 22 (реактивная противотанковая граната). Очень неплохо. По подвижной цели. Молодца. Ай молодцы.
Слава Україні.
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17.03.2022 11:01 Ответить
Слабовата труба. В кузове походу все живые
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17.03.2022 11:06 Ответить
Якщо всі жиіві (контузії гарантовані). Хай пішки вештаються. ******** кацапстки.
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17.03.2022 11:09 Ответить
Живее всех живых. Как дедушка членин.
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17.03.2022 11:22 Ответить
ой красава ,1 українець мочить 10 кацапоїдів ...оце так відео ...дає натхнення ...Нас вже не зупинити рашкі 3.14зда
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17.03.2022 11:22 Ответить
Курви москальські дорожній знак знесли своїми трупаками!
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17.03.2022 11:23 Ответить
От-от, аж жалко стало знак. Але нічого, його можна відновити!
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17.03.2022 17:12 Ответить
добить *********
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17.03.2022 11:33 Ответить
Блин, посмотреть невозможно, лагает капец. Вообще сайт паскудно работает.
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17.03.2022 11:42 Ответить
ддосят, да и наплыв большой
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17.03.2022 11:44 Ответить
Отлично! Очень не плохой выстрел, да еще по движущей цели, но желательно калибр иметь побольше. Это вероятно муха - она по открытым целям слабовата, из нее лучше херачить прямо в кабину спереди, где нибудь, на перекрестке. Тогда кабину разорвет и гарантированно будет пара трупов. То, что использовали коптер - это интересное решение для фиксации попадания, но это довольно опасно, потому что его нужно потом незаметно приземлить, чтобы никто не видел.
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17.03.2022 12:23 Ответить
Стрелок-гранатомётчик - снайпер! Молодец!
А гранатомёт - "муха" - слабое изделие.
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17.03.2022 15:29 Ответить
Для такой бронетехники с открытым верхом кузовов в самый раз дроны камикадзе. Броню они не берут, зато пехоте внутри смерть 100 %. Наши союзники США уже скоро их доставят в Украину. Это оружие очень просто в использовании и имеет малый вес.
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17.03.2022 18:47 Ответить
Впіймали pосійського терориста-окупанта.

https://twitter.com/nevedimka123/status/1504524383284572166?s=20&t=38d-2-98E7L3v7Kr4v5dRw
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18.03.2022 03:10 Ответить
Що з ******, Андрюха? Поліщук Андрій Валентинович - донецький зрадник. Втратив частину рила, звільняючи Україну від «бендеровцев».
Земля бетоном.

https://twitter.com/PatriotGor/status/1504539335827378178?s=20&t=wv0jbV6F4PFy6-SkQ1MH5Q
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18.03.2022 05:39 Ответить
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18.03.2022 05:39 Ответить
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18.03.2022 05:40 Ответить
 
 