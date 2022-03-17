Украинские разведчики уничтожают грузовик оккупантов в Харьковской области. ВИДЕО беспилотника

В сети опубликовано видео уничтожения грузовика российских оккупантов украинскими разведчиками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, часть успешной атаки отснята непосредственно бойцами, уничтожившими технику оккупантов, а часть была зафиксирована беспилотником.

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