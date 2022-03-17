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"Бригада наша уже небоеготовна. Если нападут – нас всех завалят. Ищем патроны украинские – 7.62, друг другу ноги прострелить. Чтобы вернуться в госпиталь", - российский оккупант. АУДИО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Российский оккупант заявил родным "по секрету", что вместе с другими солдатами армии РФ ищет украинские патроны калибра 7.62, чтобы прострелить друг другу ноги и эвакуироваться из Украины в госпиталь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом захватчик рассказывает в телефонном разговоре, который был перехвачен украинской спецслужбой.

По словам россиянина, это едва ли не единственный шанс остаться живым, ведь его воинская часть потеряла боеспособность и будет держаться до первой атаки украинских воинов.

"У нас 120 человек ранены и 350 - 200-й груз... Наша бригада небоеготовна уже. На нас сейчас нападут и всех завалят. У танков нет. Ничего не осталось. Все украинцы минометами взорвали", - рассказывает захватчик родным.

Смотрите также: Оккупанты позорно сбежали от воинов 128-й бригады. Захвачены трофеи - Генштаб. ФОТО
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Топ комментарии
+114
Нащо в ногу? В голову безпечніше, там немає життєво важливих органів
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17.03.2022 11:39
+50
Краще один одному яйця зубами відгризти
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17.03.2022 11:40
+38
и кто вас "сынулечек" сюда звал?
ищи **** украинские патроны...
пуля многое меняет в голове, даже если она попала в жопу !!!
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17.03.2022 11:42
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Нащо в ногу? В голову безпечніше, там немає життєво важливих органів
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17.03.2022 11:39 Ответить
Вони безголові, якщо приперлися в Україну.
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17.03.2022 11:40 Ответить
Нініні!!!В голову навиліт пройде, воно й не відчує нічого-там же пусто
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17.03.2022 11:44 Ответить
Спочатку треба туди попасти. А як це зробити без голови?
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17.03.2022 12:27 Ответить
в голову можна і кацапськими патронами, на хрена наші переводить
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17.03.2022 12:31 Ответить
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17.03.2022 11:39 Ответить
Краще один одному яйця зубами відгризти
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17.03.2022 11:40 Ответить
дураки, сдались бы в плен, целыми остались бы
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17.03.2022 11:40 Ответить
Треба допомогти мудакам, а куди там попаде то таке.
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17.03.2022 11:40 Ответить
Голову себе прострели, дебил
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17.03.2022 11:40 Ответить
В голову надійніше
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17.03.2022 11:41 Ответить
и кто вас "сынулечек" сюда звал?
ищи **** украинские патроны...
пуля многое меняет в голове, даже если она попала в жопу !!!
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17.03.2022 11:42 Ответить
З сайту https://www.kasparov.ru/

Владимир Анпилогов

Лежал солдат, земля дымилась, и тут вдруг думать начал он:

"И на хрена ж ты мне приснилась медаль "За город Вашингтон"?
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17.03.2022 11:52 Ответить
Аль Капоне это сказал, а применение к москалям.
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17.03.2022 13:21 Ответить
не жаль..сдохни падаль
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17.03.2022 11:42 Ответить
Русский отстрелит себе яйца и найдет таджика для жены но в плен не сдастся.
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17.03.2022 11:42 Ответить
з усих аудіо , що чув , це друга нормальна мама
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17.03.2022 11:42 Ответить
А сынуля все равно довбень получился. Наверно, девятоемая отмечала, когда её хрюске крыл.
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17.03.2022 11:45 Ответить
на жаль, до перемоги жаліти не можна. тільки якщо здається
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17.03.2022 13:32 Ответить
Жаль мне ее, честно. Забрали у старушки единственного сына и на убой погнали.
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17.03.2022 12:57 Ответить
Кого забрали? Кого куди погнали?

Вона виростила його на ненависті до українців, вялічії расії і цей шматок лайна поїхав сюди убивати добровільно і радісно.

Тому хай вона і її виродок пошвидше здохнуть і не забруднюють собою планету.
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17.03.2022 18:12 Ответить
Де в цьому фрагменті ви почули про ненависть до українців? Я почув тільки біль за долю та життя свого сина.
Так що свої оті маячні залиште при собі.
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18.03.2022 09:25 Ответить
Біль за долю і життя свого виродка в неї лише тому, що йому не вдалося нас знищити і великий шанс бути знищеним тепер є у нього.

Як вам це не доходить?

Коли вона виховувала вбивцю і окупанта - сльозок в неї чомусь не було.
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18.03.2022 10:28 Ответить
Що в цій окупантці нормального? Вона виростила повну мразоту.
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17.03.2022 18:10 Ответить
Лучше яйца друг другу отстрелите. Если вдруг вернетесь в хрюссию живыми, чтобы приплод не дали.
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17.03.2022 11:43 Ответить
кадыровский госпиталь вылечит ранения
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17.03.2022 11:43 Ответить
передасня кацапська... до Бога взиває.... плодяща самка від страху обісралась, її вилупок смердить на весь фронт... смерть московським фашистам!!!
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17.03.2022 11:44 Ответить
ужасная картина сын который хотел отслужит чтобы военный билет взят и мама его одиночка вырастившая с трудом до 18 лет и путлер сволочь послал на явную смерть украинцы помогите им и откройте к сее коридор чтобы они сдалис. путлер капут
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17.03.2022 11:44 Ответить
Нахер його і його одіночку
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17.03.2022 11:48 Ответить
Сын - мразь и убийца, а мамаша - тупорылая ватная курица, которая вырастила такого ублюдка.

Путлер отдал преступный приказ - ничто не мешало сыночку его не выполнять. Но он пришел сюда брать "Киев за 2 дня".
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17.03.2022 11:52 Ответить
нахера в ногу, стреляйте для гарантии в голову
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17.03.2022 11:45 Ответить
Ноги, валенки, это неактуально. Вас мигом раскусят. Вот если в голову - поверят сразу. И все обойдется.
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17.03.2022 11:45 Ответить
Одна схожа риса орди, поки їм не всипали, вбивати мирних громадян та мародерство - це нормально. Тож приходиться знищувати орду.
Ті хто мали мозок не поїхали б в Україну.
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17.03.2022 11:45 Ответить
Война ничинается с того что тупая курица у телевізора умиляется харизматичньім пидером а потом ей приносят лего набор из ее сьіна
А. Невзоров
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17.03.2022 11:46 Ответить
Невзорова, до речі, теж нах, як і всіх "харошіх рускіх".
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17.03.2022 11:53 Ответить
хвардєйці мля, ну точно як діди.
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17.03.2022 11:46 Ответить
Дайте телефон цієї сучки буду названівать
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17.03.2022 11:46 Ответить
А пачиму 7.62?
РПГ - 100% результат
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17.03.2022 11:48 Ответить
Лед тронулся? Далі буде ще веселіше, ще суд людський та Божий. Відповідатимуть всі і організатори, і виконавці , і вихователі з батьками.
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17.03.2022 11:48 Ответить
Запізно. Ноги собі треба було прострелювати до того, як ви збиралися в Україну. Списали б на необережне поводження зі зброєю. А тепер, як казав мер Києва (ох, як же він вміє дивитися в завтрашній день, як виявиося): "Готовьтесь к земле!"
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17.03.2022 11:49 Ответить
Пью за вас не чокаясь, робяты

Фсе у вас получится
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17.03.2022 11:49 Ответить
Тю, восемь лет пролетит как один день, зато живой будет.
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17.03.2022 11:50 Ответить
сынулечка,миленький...кацап фашистский ненавижу!
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17.03.2022 11:51 Ответить
нет твари - главное, что б вы до своей границы. обратно не доползли.....
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17.03.2022 11:52 Ответить
"Нравится, не нравится, терпи, моя красавица..."
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17.03.2022 11:54 Ответить
Неочікувано адекватна мама...
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17.03.2022 11:59 Ответить
Украинский патрон, САМ найдет героя!
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17.03.2022 12:05 Ответить
ще єсть другий варіант міну у вогнище вкинути і підійти всим взводом погрітись ...тільки мамашка в мухосранські саму ногу , або руку отримає
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17.03.2022 12:19 Ответить
Что за пораженческие настроения? Они не верят своему плешивому фюреру? Или главе сатанинской секты рпц гундяйке? Не скрепно однако.)
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17.03.2022 12:37 Ответить
простреливайте!! все равно скоро побегите назад и взад, так шо и покусать ноги можете. пожалуста, не тяните, время идет!!
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17.03.2022 12:58 Ответить
Лучше яйца друг другу отстрелите. У орков не должно быть детей
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17.03.2022 13:37 Ответить
Постанова! Это Женя Сморигин говорит Орки со со своими матками через *** общаются!
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17.03.2022 13:41 Ответить
без матов с мамой общается? ужас
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17.03.2022 14:14 Ответить
1ый раз такое слышу...
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17.03.2022 18:22 Ответить
Ні ні ні в башку стріляйті собі !!!
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17.03.2022 15:39 Ответить
Лучше уроду кремлевскому шизофренику и его оленеводу с дебилом лавриком бошки прострелите из ДШК. Отморозки конченные
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19.03.2022 01:03 Ответить
 
 