"Бригада наша уже небоеготовна. Если нападут – нас всех завалят. Ищем патроны украинские – 7.62, друг другу ноги прострелить. Чтобы вернуться в госпиталь", - российский оккупант. АУДИО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Российский оккупант заявил родным "по секрету", что вместе с другими солдатами армии РФ ищет украинские патроны калибра 7.62, чтобы прострелить друг другу ноги и эвакуироваться из Украины в госпиталь.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом захватчик рассказывает в телефонном разговоре, который был перехвачен украинской спецслужбой.
По словам россиянина, это едва ли не единственный шанс остаться живым, ведь его воинская часть потеряла боеспособность и будет держаться до первой атаки украинских воинов.
"У нас 120 человек ранены и 350 - 200-й груз... Наша бригада небоеготовна уже. На нас сейчас нападут и всех завалят. У танков нет. Ничего не осталось. Все украинцы минометами взорвали", - рассказывает захватчик родным.
Топ комментарии
+114 B Raw
показать весь комментарий17.03.2022 11:39
+50 Андрей Дрофяк
показать весь комментарий17.03.2022 11:40
+38 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий17.03.2022 11:42
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ищи **** украинские патроны...
пуля многое меняет в голове, даже если она попала в жопу !!!
Владимир Анпилогов
Лежал солдат, земля дымилась, и тут вдруг думать начал он:
"И на хрена ж ты мне приснилась медаль "За город Вашингтон"?
Вона виростила його на ненависті до українців, вялічії расії і цей шматок лайна поїхав сюди убивати добровільно і радісно.
Тому хай вона і її виродок пошвидше здохнуть і не забруднюють собою планету.
Так що свої оті маячні залиште при собі.
Як вам це не доходить?
Коли вона виховувала вбивцю і окупанта - сльозок в неї чомусь не було.
Путлер отдал преступный приказ - ничто не мешало сыночку его не выполнять. Но он пришел сюда брать "Киев за 2 дня".
Ті хто мали мозок не поїхали б в Україну.
А. Невзоров
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Фсе у вас получится