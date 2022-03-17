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Защитники Украины умело остановили движение техники вражеского полка и БТГ в Харьковской области, - Залужный. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Защитники Украины умело остановили движение колонны техники нового 437-го учебного полка и батальонно-тактическую группу 26-го танкового полка 47-й танковой дивизии ВС РФ в Харьковской области.
Об этом сообщил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.
"Колонны техники нового 437-го учебного полка и батальонно-тактическая группа 26-го танкового полка 47-й танковой дивизии ВС РФ двигались в направлении Каменки Харьковской области. Однако противник был умело остановлен нашими воинами", - пишет Залужный и публикует видеозапись с места успешной атаки.
Топ комментарии
+29 MAKAROV ddf66d11
показать весь комментарий17.03.2022 12:19
+27 Вололо Трололо
показать весь комментарий17.03.2022 12:16
+27 Саша Пончик
показать весь комментарий17.03.2022 12:16
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Це прекрасно.
Але, чому так не замінували виходи із Криму?
Зараз би не мали окупованого Півдня!
После того как над этим 8 лет все смеялись, они теперь переключились на другой фетиш. Всё, что ни происходит - это "батальон Азов". По самым скромным подсчётам, если судить по рассказам кремлинов, в батальоне - примерно 50-70 миллионов человек.
Колись на уроках російської літератури (це ще за совка) ми вчили про одного літературного героя Митрофанушку із повісті "Нєдоросль" (здається Фонвізіна - як бачимо по фамілії чіста рускаго пісатєля). Так от цей Мітрофанушка заявляв своєму вчителю: на пуя мені географія? Мене і так ізвозчік отвезе куди я скажу.
ПРойшло більше двохсот років і новітні мітрофанушки із масковскіх іпєнєй були привезені кудись в якусь країну, про яку вони і уявлення не мали. А ви певно думаєте - звідкіля оті всі: за два часа до Києва, за два дня до Лондона. Воно гляне нетверезим оком на карту - так стільки ж тут їхать...
Хоча навчатися, знати завдяки інтернету зараз набагато легше. Але замість того аби вчитися і працювати вони вибрали як їм здавалося легший шлях - вбивати і мародерити. Ну що ж - хай тепер отримують по ділам їхнім.