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Защитники Украины умело остановили движение техники вражеского полка и БТГ в Харьковской области, - Залужный. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Защитники Украины умело остановили движение колонны техники нового 437-го учебного полка и батальонно-тактическую группу 26-го танкового полка 47-й танковой дивизии ВС РФ в Харьковской области.

Об этом сообщил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"Колонны техники нового 437-го учебного полка и батальонно-тактическая группа 26-го танкового полка 47-й танковой дивизии ВС РФ двигались в направлении Каменки Харьковской области. Однако противник был умело остановлен нашими воинами", - пишет Залужный и публикует видеозапись с места успешной атаки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трибунал для РФ нужно проводить в Мариуполе или Харькове, - глава МИД Латвии Ринкевич
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Топ комментарии
+29
Эта картинка под данное событие прям напрашивается
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17.03.2022 12:19
+27
Не чекали.. Хлопака файно замінував
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17.03.2022 12:16
+27
Вторая армия мира оказалась хламом и дохлятиной.
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17.03.2022 12:16
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Не чекали.. Хлопака файно замінував
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17.03.2022 12:16 Ответить
Вторая армия мира оказалась хламом и дохлятиной.
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17.03.2022 12:16 Ответить
Хренасе "зупинили".
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17.03.2022 12:17 Ответить
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17.03.2022 12:17 Ответить
Эта картинка под данное событие прям напрашивается
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17.03.2022 12:19 Ответить
"Achtung, minen!"

Це прекрасно.
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17.03.2022 12:19 Ответить
Z-ЦЕ ПРОСОТО ЗАДРОТИ...
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17.03.2022 12:20 Ответить
Гарно !

Але, чому так не замінували виходи із Криму?

Зараз би не мали окупованого Півдня!
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17.03.2022 12:21 Ответить
чому - на шашлики готовалися, не до того було, зате зараз які фанфарони
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18.03.2022 09:43 Ответить
што?
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17.03.2022 12:33 Ответить
Колонна когда-то нового учебного полка. Это они уже скоро на тренажёрах начнут сюда ехать? ******, учебный полк. Ну что, научились?
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17.03.2022 12:28 Ответить
У Кремля раньше был фетиш - Ярош.
После того как над этим 8 лет все смеялись, они теперь переключились на другой фетиш. Всё, что ни происходит - это "батальон Азов". По самым скромным подсчётам, если судить по рассказам кремлинов, в батальоне - примерно 50-70 миллионов человек.
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17.03.2022 12:32 Ответить
Перехватчик, рашисти бояться наш Азов ще сильніше, як у себе Кадировців
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17.03.2022 12:44 Ответить
ага, а з телефонних розмовах з маманями по них луплять виключно якісь бендери. Де те Азовське море, а де ті молдавські Бендери? ну не зна москальня геграфії зовсім.
Колись на уроках російської літератури (це ще за совка) ми вчили про одного літературного героя Митрофанушку із повісті "Нєдоросль" (здається Фонвізіна - як бачимо по фамілії чіста рускаго пісатєля). Так от цей Мітрофанушка заявляв своєму вчителю: на пуя мені географія? Мене і так ізвозчік отвезе куди я скажу.
ПРойшло більше двохсот років і новітні мітрофанушки із масковскіх іпєнєй були привезені кудись в якусь країну, про яку вони і уявлення не мали. А ви певно думаєте - звідкіля оті всі: за два часа до Києва, за два дня до Лондона. Воно гляне нетверезим оком на карту - так стільки ж тут їхать...
Хоча навчатися, знати завдяки інтернету зараз набагато легше. Але замість того аби вчитися і працювати вони вибрали як їм здавалося легший шлях - вбивати і мародерити. Ну що ж - хай тепер отримують по ділам їхнім.
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17.03.2022 12:54 Ответить
Молодчики! Это вам, суки, не 2014-й. Слава Героям!!!!
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17.03.2022 12:45 Ответить
Навчальний полк уже є - скоро приженуть ще шкільний ясельний полки.
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17.03.2022 13:19 Ответить
Нужно мины поп олной использовать,очень хороший эффект мины оказывают на боевой дух
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17.03.2022 13:29 Ответить
 
 