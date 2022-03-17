Российские войска зашли в Олешки на Херсонщине. ВИДЕО
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В город Олешки Херсонской области вошли российские войска.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем видеообращении в Facebook сообщил мэр города Евгений Рыщук.
По его словам, сейчас российские оккупанты заселяются в Олешки.
"Я только от них, меня немного "потеребили". В общем, сейчас ничего страшного не происходит, они сейчас заселяются в город. Не знаем их позиции. Нам сказали: "Поддерживайте порядок, как и поддерживали, мы никакого отношения к вам сейчас не будем иметь ". Патруль наш дальше работает, мы дальше работаем, мусор вывозим, хлеб печем, мы работаем независимо от того, что происходит в городе", - сказал Рыщук.
Топ комментарии
+19 Sashko Pavliuk
показать весь комментарий17.03.2022 12:21
+17 Михаил Маляренко
показать весь комментарий17.03.2022 12:21
+17 Анжей Штефан
показать весь комментарий17.03.2022 12:23
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Пожалуйста, подождите...
Але навіщо так рапортувати, ніби все добре. Ще трохи - і рашковани скажуть йому квіточки на клумбах саджати.
а с Херсона видосики уже постят, ура кричат, мол колоны выходят. хотелось бы верить, даст Бог, наш славный ГородНеспящих уже будет свободен!!
Олешки держдитесь!! мы за вас дадим пистюлей тем гуглам и оркам, котооые на карте Гугль пишут "алёёшки", повбивав би гадів /
все буде Україна!!
А так да - только Антоновский мост напрямую(!!!) соединяет Херсон и левый берег…..
у меня там сестра
Де це все в Україні? Де партизанький рух????
Зашел такой разлагать дисциплину,в спам полетишь
Партизанський опір , в плани влади , схоже - не входив . .
Хоча йому на місці відніше...
Усе своє свідоме життя прожиди в УКРАЇНІ і за 30 років НЕ ВИВЧИЛИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ...!!!
А й далі ЧТОКАЄТЄ і КАКАЄТЕ, КАКАЄТЄ І КАКАЄТЕ кацапоморді МУДОЗВОНИ....!!!
Вибачте за ЦИНІЗМ, але виходить, що кацапоморді рашисти прийшли на допомогу кацапомордим чухраінцам...!!!
КАЦАПОМОРДІ ЧУХРІНСЬКІ ***** ВЧІТЬ УКРАЇНСЬКУ МОВУ....!!!!
ЯКЩОБ НЕ БУЛО Б ВАШОЇ ЧТО, ЧТО і КАКА РАЗНІЦА....НЕ БУЛОБ ВІЙНИ В УКРАЇНІ...!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!! СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОРДІЙ МАСКАЛЬНІ...!!!"